El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, apuntó este martes contra el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau y aseguró que le importa "tres carajos" lo que piense el senador nacional respecto de su reunión con el jefe de Estado, Javier Milei.

"Yo represento a la provincia de Corrientes, cuando venga un presidente lo voy a atender. Sea de mi signo político o no. Me importa tres carajos lo que piense [Martín] Lousteau", aseguró Valdés en declaraciones radiales.

En esa línea, el gobernador correntino volvió a recordar el pasado del senador en el gobierno peronista. "Martín Lousteau fue ministro de Cristina Kirchner, él no me va a venir a marcar la cancha dentro del radicalismo", apuntó Valdés, a la par que recordó: "Hace 40 años que soy radical".

"No me interesa lo que él piense, yo represento a los correntinos, no a Lousteau, no al centralismo porteño", arremetió. Las declaraciones de Valdés se dieron en medio de especulaciones en la UCR respecto de que el mandatario provincial estaría intentando "cortarse sólo" y romper el bloque con los gobernadores que pertenecen al partido centenario.

Gustavo Valdés remarcó que "representa a los correntinos" y que hay que "darle una oportunidad" a Javier Milei.

Sin embargo, desde el entorno del gobernador mesopotámico desmintieron esa versión y la atribuyeron a que el presidente de la UCR estaría intentando "sembrar discordia" entre Valdés y el resto de los mandatarios de afiliación radical. Por esta razón, el mandatario correntino le respondió a las voces críticas dentro del radicalismo y salió al cruce de Lousteau, con quien ya protagonizó chispazos públicos cuando disputó la conducción nacional del partido a principios de año.

La postura conciliadora de Valdés: "Tenemos que darle una oportunidad al Presidente"

Con relación a la figura del Presidente de la Nación, el gobernador mantiene una posición más conciliadora que algunos de sus pares, como es el caso del mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien protagonizó varios cruces con el oficialismo por la quita de subsidios del transporte en las últimas semanas.

"Tenemos que darle una oportunidad al Presidente", aseguró Valdés en la misma entrevista radial y, en línea con la posición del Ejecutivo, manifestó: "Si no hay equilibrio fiscal es muy difícil que la Argentina pueda salir adelante".

No obstante, sostuvo que la puja por los recursos entre las provincias y Nación tiene que ver con "la vieja disputa de los argentinos, de unitarios y federales". "El Presidente no reconoce la plata, pero reconoce las responsabilidades de los gobernadores, pero para asumir responsabilidades uno tiene que tener solvencia", expresó Valdés.

"Como correntino, voy a pelear por los recursos de nuestra provincia" ya que "para cumplir con todas las responsabilidades que nos impone la Constitución tenemos que tener recursos", amplió. "No voy a ceder gratuitamente los recursos que son de los correntinos. Tenemos derechos y recursos que nos pertenecen", remarcó.

