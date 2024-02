Milei viaja a Corrientes y se reunirá con los gobernadores Valdés y Zdero

En medio de la tensión con los gobernadores, el presidente Javier Milei estará de vista este lunes en Corrientes para participar del aniversario de un club libertario y se reunirá con el gobernador Gustavo Valdés y su par de Chaco, Leandro Zdero. De la comitiva también participarán el Ministro del Interior, Guillermo Francos y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Milei visitará la provincia por primera vez como presidente, luego de haber estado allí durante la campaña electoral, antes de la primera vuelta, a fines de septiembre del año pasado. Si bien el motivo del viaje es para participar de un acto por el 10° aniversario del Club de la Libertad, donde el mandatario será el principal orador, también será una ocasión para mostrarse cerca de los gobernadores del NEA que tienen mejor sintonía con el gobierno nacional, en el marco de la relación tirante que el ejecutivo mantiene con las provincias.

¿Jugada estratégica o revanchismo? La pelea de Javier Milei y los gobernadores

Francos visita Salta

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, estará el martes en Salta con el gobernador Gustavo Sáenz. Allí participará del acto por el 211 aniversario de la Batalla de Salta, donde se espera la presencia de otros mandatarios provinciales.

Este primer acercamiento de Francos con los gobernadores se produce luego de las criticas de Milei a las provincias tras la caída en el Congreso de la ley ómnibus. Entre los señalados por el Presidente con el calificativo de “traidores”, figuraba Saénz.

El Gobierno nacional fue a la Corte para intentar reflotar el suspendido capítulo laboral del DNU

La razón del enojo de Milei fue porque los diputados salteños no acompañaron todos los incisos en los artículos 4 y 5, referido a las facultades delegadas. Las consecuencias no se hicieron esperar y terminaron con la ex secretaria de Minería Flavia Royón fuera del Gabinete.

Royón era una aliada de Sáenz que venía del gobierno anterior, ya que estuvo frente a la Secretaría de Energía durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía entre agosto del 2022 y diciembre de 2023.

“No nos vamos a arrodillar ante nadie. Solo ante Dios y la Virgen del Milagro. Acá no hay traidores ni mentirosos. Los jubilados la están pasando mal. No tienen ni para los medicamentos ni para comer”, manifestó al gobernador Sáenz la semana pasada.

En el acto también estarán presentes los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Misiones, Hugo Passalaqua; y de Jujuy, Carlos Sadir.

MdS/fl