"Nos están extorsionando", el grito de los gobernadores antes de la reunión con el Gobierno

Una extorsión con la caja que le corresponde a los jubilados. Esa es la principal hipótesis que manejan por estas horas los gobernadores, supuestamente aliados que tiene el presidente Javier Milei. Quien lo dejó en claro en las últimas horas fue el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien planteó que "no mandaron más plata" para el aporte jubilatorio y advirtió: "El correntino nunca se amansa a guachazos. Lo intentaron hacer los kirchneristas, que no intenten el mismo camino".



La decisión la tomó el Gobierno días atrás cuando puso por escrito lo que hizo desde que asumió la administración el 10 de diciembre. A través de un DNU frenó oficialmente los giros que la Anses le realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación. La decisión derivó en nuevas presentaciones judiciales: ya hay distritos que en otras oportunidades llegaron a la Corte Suprema de Justicia. Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno a provincias de distintos signos políticos: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.



"Valdés dijo algo que venimos charlando hace semanas. Nos están extorsionando a todos con este tema. Si no aprobamos la ley que ellos quieren, nos ahogan a través de los jubilados. Es una locura. Además, ya sabemos que nadie te asegura que después te restituyan la deuda", dijo uno de ellos a PERFIL.





La reunión comenzará a las 14:30 y estará encabezada por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien estará acompañado por el ministro del Interior, Guillermo Francos; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario ejecutivo de Gobierno, José Rolandi, y el secretario del Interior, Lisandro Catalán. Por el lado de los gobernadores, en tanto, estarán Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (Chubut) y Claudio Poggi (San Luis).



"Por un lado atacan con jubilados. Y por el otro nos generaron un problema gigante con la falta de fondos del incentivo docente. Eso generó paros y reclamos en todas las provincias. Entendemos el ajuste pero ¿cómo hacemos para sustituir esos fondos de la noche a la mañana? Si no es extorsión, ¿qué es?", agregó un mandatario del sur.





"Este año el Gobierno mandó cero pesos para compensar caja", denunció Valdés. "Hemos hecho la demanda ante la Corte para que paguen a los jubilados correntinos que ahora hacemos frente con nuestros recursos y eso es lo que nos deben. Así como nos quieren cobrar, tienen que pagarnos porque es ley y el que incumple la ley comete un delito", agregó. "No nos mandaron nada desde principio de año", aseguró Valdés sobre las compensaciones para la caja previsional. "Tenemos una demanda metida hace varios meses, son 25 mil millones que le deben a la provincia, más otro tanto de regalías, más otro tanto de un acuerdo fiscal no pagado y calculamos que son unos cien mil millones que nos deben", detalló el gobernador.



"El Gobierno anterior mandaba 400 millones de pesos al año, que es una cifra que nos pusimos de acuerdo en 2017, nunca más lo actualizaron y a este año cuando actualizamos ese monto nos da un total de 20 mil millones de pesos que debería pagarse para el año en curso, que es más o menos la acreencia y el rojo que dio el IPS", explicó sobre los fondos previsionales. "Al correntino nunca le regalan nada y no queremos que nos regalen, pero tampoco queremos que nos saquen injustamente", completó.

