Javier Milei no quiere negociar con los gobernadores. El Presidente parece cómodo con la idea de que la Ley de Bases vuelva a naufragar, aunque desde su equipo político hacen lo imposible para llegar a un buen puerto frente a los mandatarios de Juntos por el Cambio que son la llave para destrabar el proyecto, ya que Unión por la Patria se mantendrá -obviamente- en la negativa total de la iniciativa. Según pudo saber PERFIL, tanto el jefe de gabinete, Nicolás Posse, como el ministro del Interior, Guillermo Francos, se mueven entre los opositores y el Presidente en la búsqueda de un mínimo consenso para obtener un triunfo en el Congreso. ¿De qué depende? De lo que esté dispuesto el gobierno nacional a negociar en materia fiscal para que el ajuste no recaiga directo en las provincias.

"Nosotros estamos dando lo que podemos. Ellos (por Posse y Francos) lo entienden. Y les planteamos la verdad. Podemos ajustar todos juntos, pero si me sacas el fondo de incentivo docente y a las horas me tiras un DNU con recorte brutal a la caja provincial por jubilaciones y encima queres meterme Ganancias sin excepciones es imposible", dijo a este medio un gobernador de JXC que el jueves insistirá con la crisis fiscal que le genera a su distrito cada vez que en el Boletín Oficial aparece un DNU del Poder Ejecutivo recortando presupuestos.

Con un sentido abrazo, Javier Milei y Victoria Villarruel se mostraron unidos en el acto por Malvinas

Lo concreto es que hay gobernadores que piden algunos cambios clave. En primer lugar excepciones a la hora de volver al impuesto de Ganancias. En segundo lugar, mantener la coparticipación del mismo, algo que Casa Rosada quita de plano. Por otra parte exigen restituir los fondos por cajas previsionales. Y buscar la manera de compensar la caída en la recaudación con otros impuestos que puedan ser coparticipables.

Este jueves, se reunirán con Francos, los mandatarios Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (Chubut) y Claudio Poggi (San Luis).

El titular del bloque de LLA, Oscar Zago, aseguró que esta semana ingresará el texto al Congreso para convertirlo en ley antes del 25 de mayo. “Esta semana, antes del viernes, va a ingresar oficialmente la ley bases. Ya hay borradores, los tienen los gobernadores, los presidentes de bloque, y oficialmente va a ingresar para dar comienzo al debate”, sentenció Zago. “Lo que queremos es llegar con 90% de acuerdo y que cuando estemos en el recinto no empecemos a desviar la atención y que se trabe”, explicó.

Javier Milei desafía a los gobernadores en una semana clave para la Ley Bases y el DNU: "No jugaron limpio"

Laboral. Otro de los puntos más discutidos es el de la Reforma Laboral. Dentro del mega DNU ese capítulo quedó trabado en la Justicia y el gobierno busca la manera de seguir con el asunto de dos maneras: O pone un capítulo de la materia en la nueva ley o avanza otra vez mediante un nuevo decreto. "Eso lo tenemos que definir. No descartamos ponerlo en la negociación si es necesario", adelantó un funcionario de Trabajo al tanto de los borradores.

Dentro de las voces más duras sobresalió la del santacruceño Claudio Vidal, quien advirtió que ve “descontento” por parte de los gobernadores, y a título personal anticipó que "si no hay recursos para mi provincia en materia de educación y salud, nuestros legisladores no van a acompañar la Ley Bases ni tampoco habrá Pacto de Mayo". El tucumano Osvaldo Jaldo alertó que "a este ritmo vamos a empezar a tener problemas sociales en las provincias. Hay provincias que tienen déficit fiscal y por ende no pueden atender temas prioritarios como la salud o la educación", advirtió. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien anticipó que acompañará las medidas, lanzó una advertencia al sostener que “los vecinos se están quedando sin ninguna capacidad de afrontar el ajuste”.