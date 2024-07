Hernán Madera: “Hoy la CGT es débil en el Congreso y es débil en la opinión pública”

Desde la CGT no planean asistir a la regulación de la Ley de Bases, principalmente por lo que tiene que ver con la aprobación de la reforma laboral, más allá de que va en contra de los intereses que tiene el sindicato. Con el objetivo de desarrollar este tema en profundidad, este medio dialogó con el analista político, Hernán Madera.

“La CGT no va a participar de la reglamentación de la ley, ya no participaron de la reglamentación de anteriores cuestiones y la reglamentación de la Ley Bases, que tiene reformas laborales importantes, tampoco planean hacerlo”, comentó Hernán Madera. “Aparte de eso, está el tema de que las obras sociales sindicales necesitan ayuda del Gobierno para seguir operando”, agregó.

El Congreso aprobó una reforma laboral que va en contra de los intereses de la CGT

Posteriormente, Madera planteó: “33 senadores peronistas, 7 senadores tiene el Presidente y la ley salió igual, con una reforma laboral que va en contra de los intereses de la CGT, que no hubo desde el año 2000”. Luego, manifestó que, “lo que hay detrás es el tema de la obras sociales, no necesariamente plata o fondos, lo que le puede dar el Gobierno a la CGT con la cuestión de las obras sociales no es solamente fondos”.

“Desde el año 2000 no hubo una reforma laboral en contra de los intereses de la CGT y de golpe llega con 33 senadores”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El PJ aumentó su cantidad de senadores de 2 años a esta parte en 2, el PJ tiene más senadores que durante la segunda parte del gobierno de Alberto Fernández y, aún así, la reforma laboral salió igual”.

La debilidad de la CGT

Por otro lado, el analista político señaló: “En la CGT no saben qué hacer, no tienen muy claro qué hacer y creen que hay una inercia que los va a proteger y eso no está sucediendo, ellos dependen mucho más de lo que creen de que el PJ sea fuerte en el Congreso”.

“Hoy la CGT es débil en el Congreso y es débil en la opinión pública”, sentenció.