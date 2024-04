El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra los gobernadores y sostuvo que su "gran error" fue hablar con ellos en forma "transparente y honesta", porque "no jugaron limpio". Las críticas tuvieron lugar en la víspera de una semana clave para el Gobierno, tanto en la relación con los mandatarios provinciales como para la aprobación de la renovada Ley Bases y la supervivencia del DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados.

El jefe de Estado recordó este domingo 31 de marzo que cuando se incluyó el capítulo fiscal en la primera Ley Bases, luego rechazada en el Congreso, "para ayudar" a los gobernadores "a resolver un problema".

"Los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad, y se pusieron a trabajar sobre el capítulo cuatro para destrozar las finanzas públicas y romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiper", expresó Javier Milei en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer emitida por CNN.

"Para mí haber ido con tan buena fe, probablemente fue un gran error, porque evidentemente esta gente no quería jugar limpio", agregó el presidente argentino. Luego resaltó: "El problema es que la casta no quiere dejar los privilegios".

Acto seguido, Javier Milei destacó: "En los primeros 30 días de gobierno enviamos mil reformas estructurales. Un tercio vía del DNU. Y dos tercios vía la Ley de Bases. El DNU todavía sigue vigente. Es decir, hay algunas partes que están obstruidas por la justicia. Pero el DNU sigue vigente a pesar del rechazo en la Cámara de Senadores, lo cual era esperable".

Pese a las críticas a los mandatarios provinciales, el presidente se mostró optimista sobre la posibilidad de que sus propuestas sean aprobadas en el Congreso: “No está claro que el DNU no pueda resistir. Nosotros creemos que hay más chances de que resista a que no resista. Pero al margen de eso, la Ley Bases fue aprobada con 144 votos en la Cámara de Diputados. O sea, se ganó la elección por paliza. El problema fue la discusión en particular. Ahí empezaron a degradar lo que era la ley”, sostuvo.

Tensión de Milei con los gobernadores

Las declaraciones de Javier Milei se dan en un momento particular de la relación de Casa Rosada con los gobernadores. La semana pasada, el ministro del Interior Guillermo Francos se reunió con los mandatarios afines al PRO en Casa Rosada en busca de apoyo para los proyectos oficialistas.

Pero la tensión volvió a escalar en los últimos días por un decreto que eliminó los giros que la ANSES realizaba a las cajas jubilatorias de 13 provincias, lo que complica aún más la situación financiera de esos distritos. Francos aseguró que “las partidas están” y sólo “se reasignaron”, pero los mandatarios provinciales advirtieron sobre la posibilidad de reclamar ante la Justicia.

La polémica se torna relevante porque en abril se espera el debate de la Ley Bases "adelgazada" en el Congreso, para lo cual el apoyo de los gobernadores es clave, y el consenso aún no está garantizado. La Cámara de Diputados es territorio espinoso para La Libertad Avanza, ya que está en minoría y aún no consigue los respaldos para aprobar el proyecto. La oposición incluso no descarta todavía conseguir los votos para rechazar tanto esa iniciativa como el DNU 70/2023.

