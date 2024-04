El presidente Javier Milei brindó una entrevista en la que habló sobre su rutina en Olivos y contó que lo primero que hace en el día es visitar a sus perros, que permanecen en caniles en la misma Quinta presidencial. En su relato, mencionó en tiempo presente a su perro Conan, despertando una gran polémica y haciendo que el nombre del famoso mastín inglés sea tendencia en X (antes Twitter).

“Me levanto y, en general, lo que hago es subirme al carrito de golf. Más bien me levanto y me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas, a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la Quinta. Estoy con ellos, aproximadamente una hora, y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar. Bueno, entonces esa es mi forma de relajarme”, reveló en una entrevista con Andrés Oppenheimer en CNN difundida este domingo 31 de marzo.

El periodista le preguntó al mandatario si era cierto que tiene que estar “con uno por vez, porque si está con los cuatro se pelean”. Milei lo interrumpió y corrigió: “Con los cinco, son cinco. Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas”, reiteró. “No pueden estar juntos porque con la pandemia perdieron el hábito de manada. Hay cinco caniles y cinco recreos, ellos deciden de qué lado estar”, ahondó.

“¿Tienen personalidades diferentes?”, consultó el periodista y Milei repuso: “Sí, sí. Muy distintas. Por ejemplo, Murray es muy cariñoso, pero es muy, muy territorial. Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque. A Milton, que es el más grandote físicamente, mide dos metros en dos patas, le gusta estar solamente con mujeres, no es ningún tonto. Robert es muy revoltoso, está todo el tiempo haciendo lío, quizás es el que más se parece más a mí en la personalidad —y Conan—; y Lucas es un cabrón. Es muy cabrón, enseguida se fastidia y se satura rápido”, reveló.

Se trata de una entrevista que se publicó este domingo por la noche, de la que se habían conocido ya otros adelantos, como el fragmento en el que criticó a los mandatarios de Colombia y México, despertando un escándalo internacional. A Gustavo Petro lo definió como “un asesino terrorista” y, sobre Andrés Manuel López Obrador, dijo: “Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”. Asimismo, en la nota de 50 minutos, aseguró que “Israel no está cometiendo ni un solo exceso” en Gaza.

La polémica por Conan: ¿vive?

Los comentarios del presidente no pasaron desapercibidos y el clip de su mención a Conan se viralizó rápidamente. Es que el mastín inglés, nacido en el 2004, murió en el 2017 a causa de un tumor espinal. Milei definió a ese perro como su “verdadero y más grande amor”, llegó a resignar su propia alimentación para cuidarlo, arriesgó su vida para salvarlo de un incendio y, al referirse a su muerte, aseguró que “su desaparición física” lo llevó a “sentarse al lado del número 1”, en referencia a Dios.

La pérdida fue tan dura que Milei decidió clonar a su perro en el 2018. Las seis copias genéticas de Conan fueron encargadas a un laboratorio en Estados Unidos, por 50 mil dólares. Uno de los perros murió al poco tiempo de llegar a Argentina y nunca se conoció, aunque Milei lo llamó “el angelito”. Según reveló el periodista Juan Luis González, autor de la biografía del libertario titulada “El Loco”, la muerte de un nuevo clon sucedió entre el final del 2021 y el inicio del 2022, y sugirió que se trataría del que nombró “Conan II”.

Desde entonces, los perros serían cuatro: Murray, Milton, Robert y Lucas que, desde la construcción de los caniles, viven en Olivos. Como todo lo que refiere a la vida privada del presidente, esta información entra constantemente en debate, dado que no hay confirmación oficial ni una foto actual de los perros, siendo las últimas algunas capturas antiguas de Milei con los cachorros recién llegados de Estados Unidos. Pero el presidente continúa hablando sobre Conan en tiempo presente, llegando a levantar sospechas sobre si alguna vez logró aceptar la pérdida de su primer perro, si fue otro clon el que murió entre 2021 y 2022, o si elige deliberadamente hablar de Conan como si viviera, a modo de homenaje.

De todas formas, el recorte de su entrevista fue viral. Personajes populares de las redes, como Carlos Maslatón, lo comentaron: “Son buenas declaraciones de Milei. Me puso contento saber que su gran perro Conan vive, porque versiones malintencionadas lo daban por muerto para perjudicarlo en su gestión. ¡Celebremos, en esta Pascua de Resurrección!”, ironizó. En la misma línea se expresó incluso el canal de streaming Blender, que compartió el video bajo la frase: “Se tomaba re literal Conan lo de domingo de Resurrección”.

Incluso Juan Luis González se refirió al video y publicó: “En la Argentina de Milei pasan mil cosas graves. Una es esta: un presidente que no distingue la realidad de lo que inventa su cabeza. Lo que el Loco dice en este video no es real. Conan murió en el 2017 y también dos de sus clones. Hoy en la Quinta de Olivos hay cuatro perros”. También hubo memes y múltiples expresiones de preocupación por la salud mental del dirigente nacional.

