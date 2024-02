En una entrevista televisiva Javier Milei habló sobre su vida privada, además de abordar los temas de la actualidad política. El Presidente se refirió a lo importante que son para él sus perros, el apoyo incondicional de su hermana Karina y la sorpresa que le dio su novia Fátima Flórez el día de San Valentín.

En el reportaje dado ayer lunes al canal LN+, el mandatario dijo que su perro Conan, el mastín inglés fallecido en 2017, es “uno de los grandes premios" que le regaló "el creador" y “una de las cosas más maravillosas" que le pasó en la vida. Y resaltó que sus perros fueron “los únicos que estuvieron siempre" a su lado, en "los peores momentos" de su vida.

Milei recordó uno de esos momentos difíciles, cuando la gente “sacaba turno" para patearle "la cabeza en el piso” y que quienes permanecieron a su lado fueron su hermana Karina, hoy secretaria General de la Presidencia, y Conan. “No hay nada más noble en el universo que un perro”, sostuvo.

La sorpresa de Fátima Flórez

El Presidente también habló sobre su relación con la artista Fátima Florez. Dijo que la comediante “tiene cosas lindas”, y contó cómo los sorprendió el Día de San Valentín, el pasado 14 de febrero. “Se me cayó de sorpresa en la Quinta. Así que eso es valioso también. Ella está trabajando en Mar del Plata y se viene para pasar el Día de San Valentín conmigo”, destacó.

Consultado sobre si existe la posibilidad de ser padres, el Presidente respondió que “no es una charla que hemos tenido aún”. Y agregó, que ser padres “es una decisión que se toma de a dos” y que todavía deben hablarla.

Macri, Cristina, Francos y el Papa

En otro tramo de la entrevista Milei se refirió al ex presidente Mauricio Macri y afirmó que que habla con él “una vez cada diez días” y que el exmandatario “quiere una Argentina mejor, pero no se rodeó de la gente correcta”.

En tanto, sobre Cristina Kirchner, a quien llamó “la jefa de la banda”, dijo que la última vez que habló fue el día de la asunción en el Congreso. Sobre el documento de 33 páginas que la ex vicepresidente publicó la semana pasada con una mirada crítica sobre su gestión, Milei dijo que “el ataque que me hace es a mis ideas” y no lo ve como una “descalificación personal”.

Y sobre la calificación de “showman” que le hizo la exmandataria en su publicación, Milei respondió en tono jocoso: “¿Showman? yo vendí el producto y llegué a presidente”.

Por otro lado, el Presidente ratificó la permanencia en el gobierno del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro del Interior, Guillermo Francos. "En un momento muy complicado de mi vida fueron los que más me ayudaron", resaltó.

"Para los salames que dicen que Francos está en la mira. Me quedé corto diciendo que está más firme que rulo de estatua", insistió.

Finalmente, Milei volvió a hablar de la reunión que mantuvo con el papa Francisco en el Vaticano días atrás, luego de las críticas que le hizo durante la campaña presidencial.

"El Papa ha sido muy generoso conmigo. La verdad que la cantidad de tiempo, la calidad de la charla que hemos tenido, su humor y aceptar mis disculpas sin rencor ni reclamo... me ha regalado muy lindos momentos en Roma", confesó.

