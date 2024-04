El ministro de Interior, Guillermo Francos, salió a intentar calmar las aguas este lunes 1 de abril en la relación de la Casa Rosada con los gobernadores. Fue apenas horas después de que se conocieran las declaraciones del presidente Javier Milei contra los mandatarios provinciales, a quienes acusó de no “jugar limpio” y de intentar desatar una hiperinflación cuando cuestionaron la ley Ómnibus.



El funcionario intentó bajar la tensión entre los gobernadores y el presidente, después de que este último afirmara en una entrevista concedida a CNN que había sido un error confiar en los gobernadores.

En diálogo con Marcelo Longobardi en Esta Mañana (Radio Rivadavia), Francos se refirió al rechazo que tuvo el proyecto en el Congreso luego de supuestos acuerdos para tratar el tema y que finalmente terminó con el retiro del texto por parte del Ejecutivo. "Yo he seguido conversando con los gobernadores durante todo este tiempo, hemos tenido reuniones y hemos ido avanzando", sostuvo.

El ministro del Interior afirmó luego que "a veces las noticias se confunden y generan este tipo de reacciones, pero las reuniones han continuado, seguimos con temas y la Ley Bases se va a tratar en el Congreso hacia fines de este mes",

Expectativas sobre el tratamiento de la Ley Bases en el Parlamento

Pese a las duras declaraciones de Milei contra los gobernadores, Francos aseguró que las reuniones con distintos bloques de legisladores continuarán en los próximos días para buscar los consensos necesarios para la sanción de la Ley Bases en el Parlamento, de cara a la convocatoria presidencial al llamado Pacto de Mayo.

Al ser consultado sobre la inclusión de la reforma laboral dentro del proyecto, respondió que "no está confirmado". Aunque agregó que el tema surgió en las conversaciones con algunos legisladores para introducirlo dentro del proyecto junto con algunos aspectos del capítulo fiscal.



"La Ley Bases tiene como objeto generar inversiones. Uno de los temas más complejos es una regulación laboral que es absolutamente obsoleta en Argentina y que no genera el ánimo de muchos inversores de traer capitales al país, invertir en actividad productiva", planteó.

Respuesta de Francos a Pullaro

Sobre los focos de discusión que se abrieron durante el fin de semana con las provincias que giran en torno a la suspensión de las obras de infraestructura financiadas por el gobierno nacional, el funcionario expresó: "A veces las noticias se confunden y generan este tipo de reacciones, pero las reuniones han continuado, seguimos con temas y la Ley Bases se va a tratar en el Congreso hacia fines de este mes". "Yo he seguido conversando con los gobernadores durante todo este tiempo, hemos tenido reuniones y hemos ido avanzando", señaló.



En cuanto a las declaraciones del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien planteó que el ajuste económico propiciado por el Gobierno está siendo financiado por las clases populares y no por la “casta política” como había prometido la Libertad Avanza en su campaña, Francos: “Son apreciaciones, creo que está equivocado, no lo pagan los sectores populares. Los sectores populares están sufriendo un ajuste de la economía como todos los argentinos”.



“Cuando el Presidente habla de la casta se refiere a decenas, miles de contratos en el sector público vinculados a militantes políticos que se han ido cortando en estos tres meses de gobierno”, intentó explicar.

RM/ff