Córdoba: ¿Bajarán los precios de las pólizas de seguros por dejar de ofrecer el servicio de grúa?

El presidente de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de la Provincia de Córdoba (APAS), Marcos Spaccesi, aseguró que “es mínimo el costo del seguro en el tema de las grúas” tras conocerse la resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación que establece que las aseguradoras ya no podrán ofrecer el servicio de grúa o asistencia mecánica a sus clientes.

“Deberían bajar, pero es mínimo. No influye en el costo casi. Es un sistema barato para las compañías de seguro”, enfatizó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Es algo que se venía venir porque el sistema estaba muy precario, muy malo. Había clientes que esperaban 4,5,6 horas en la ruta o en la calle para que llegue una grúa”, agregó.

Cómo sigue la cobertura

“No se corta, queda solamente en caso de accidente o incendio. Qué quiere decir. Yo tengo un accidente o un siniestro , me van a trasladar el vehículo. No así por avería, me quedo sin batería, me tienen que cambiar una rueda, un desperfecto mecánico del auto”, precisó Spaccesi.

Además contó que la falta de grúas era mayor “sobre todo en época de verano”. “En vacaciones reniega normalmente el cliente y nosotros ligamos como productores esas quejas, que tenemos que hacer malabarismos, conseguir grúas particulares”, explicó.

Y luego añadió: “Ya directamente los telefonistas que atendían los 0800 te decían ´pida la grúa usted, y después se lo reintegra hasta un x monto´”.

Costos

Al ser consultado sobre el costo actual de un servicio de grúa, Spaccesi respondió que es de unos “120 mil pesos” y ejemplificó con un acarreo por un accidente desde la autopista Córdoba-Carlos Paz a un taller de Bulevar Los Alemanes en la capital cordobesa.

Comunicación oficial

La Superintendencia de Seguros de la Nación informó en su cuenta de la red social “X” que la resolución 217/2024 se emitió "con el objetivo fijado por el Gobierno nacional de liberar al ciudadano de la regulación excesiva para clarificar sus derechos y obligaciones, y en cumplimiento de la función primordial de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) que es proteger a los asegurados y supervisar a las aseguradoras, se dispuso una modificación en lo atinente a servicios adicionales de traslados y remolques de vehículos".

"La SSN busca proteger al ciudadano, enfocando la responsabilidad de las aseguradoras en el objeto principal del contrato de seguros que es el de cubrir riesgos e indemnizar siniestros, en vez de brindar un servicio ajeno a la actividad, deficiente en su prestación y con un alto grado de insatisfacción" , agregó el organismo en una comunicación oficial.



Resolución 217/2024



Así las compañías tienen un plazo de 90 días “para adecuar las pólizas de manera de excluir los servicios de traslado salvo en casos vinculados a un accidente o siniestro”.

“De esta manera se otorga la posibilidad de, por un lado, un mayor desarrollo de la oferta y por el otro, al ciudadano, de elegir precio y servicio según su conveniencia y criterio”, cierra el posteo de la SSN.