Córdoba: afirman que una aseguradora recibió 400 denuncias por robos de cubiertas

El titular de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Córdoba (Apas), Marcos Spaccesi, advirtió por la falta de cubiertas para reponer ante el incremento de la denuncias por robos.

“400 denuncias”

“En enero del 2023 teníamos la mitad de robos, datos específicos de algunas aseguradoras. El año pasado teníamos 13 robos de vehículos por mes. Este mes se duplicó casi a 25 en lo que es el mes de diciembre que es la última estadística”, explicó.

“Es un flagelo que no baja. Lamentablemente cada vez continúa. Es una industria del delito enorme. Una aseguradora recibió en el mes de diciembre 400 denuncias de robo de vehículos. Son las denuncias en las que se han repuesto el neumático en sí”, expresó en declaraciones a Canal 10.

Cifras

“Un solo proveedor en la ciudad de Córdoba, depende el día de la semana, repone entre 30 y 50 neumáticos en un solo día, de todas las gamas de vehículos, de todas las medidas. No hay discriminación. Sean vehículos chicos, medianos o grandes”, agregó.

Además precisó que “hoy en día un seguro medio supera los 30 mil pesos, depende del valor del vehículo y la unidad. Aclaro acá depende de la localidad.

Zonas

Spaccesi indicó que “históricamente son las mismas zonas” en las que se registraron las denuncias. “Por ahí Córdoba ha crecido hacia Sierras Chicas pero las clásicas son Cerro de las Rosas, Alta Córdoba, Nueva Córdoba. Se está extendiendo un poco en esta época turística a Carlos Paz y zonas aledañas. El delito también se traslada para esos lados”, añadió.

Advertencia

“Los seguros tratan de actuar rápido por la necesidad de la gente. Lamentablemente no hay repuestos, no están entrando. Creíamos que se iba ahora a agilizar un poco, pero están las demoras en las reposiciones, sobre todo por ahí cubiertas de grandes marcas que necesitan vehículos importados. No hay, no entran, hay muy poco. Y el que lo tiene, tiene un costo altísimo”, advirtió Spaccesi sobre la situación del sector.