Ciberincidentes en Córdoba: ahora filtraron datos de la Policía y de un usuario del Ciudadano Digital

En la misma semana que quedaron expuestos datos e información de una funcionaria del Poder Judicial de Córdoba, ahora trasciende que el mismo actor de amenazas filtró credenciales del aula virtual de la Policía y también datos de un cordobés registrado en la plataforma CIDI (Ciudadano Digital) del Gobierno. Desde la Provincia aseguran que no se trató de un ataque y que no se vulneraron los sistemas.

Tras la filtración de la data de la funcionaria judicial, el Tribunal Superior de Justicia ordenó a las áreas técnicas que bloquearan a todos los usuarios. Por ese motivo, se solicitó el cambio de contraseñas a empleados y abogados para el ingreso al sistema de Intranet/Extranet (desde dentro y fuera de Tribunales), publicó La Voz.

Córdoba: investigan una nueva filtración de datos e información del Poder Judicial

Pero este miércoles trascendió que no fue la única filtración que realizó el hacker: Birmingham Cyber Arms, una empresa especialista en inteligencia en ciberataques, publicó dos nuevas filtraciones de datos de distintas dependencias del Gobierno provincial.

En primer término, alertaron por la publicación de credenciales del aula virtual (Moodle) de la Policía de Córdoba. Desde la fuerza de seguridad indicaron a PERFIL CÓRDOBA que, en principio, sólo registraron esa filtración, pero aseguraron que especialistas están trabajando para conocer si hubo más afectaciones.

Durante la mañana de este miércoles también detectaron que el mismo atacante publicó credenciales de un ciudadano de Laguna Larga -Hugo Esteban- registrado en el sistema CIDI (Ciudadano Digital de la provincia de Córdoba), plataforma gubernamental en la que se realizan múltiples trámites online.

"Dice tener acceso a 7.000 credenciales sin el respectivo PIN de autorización", alertó Mauro Eldritch, director de Birmingham Cyber Arms.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, el analista de amenazas contó que la tarea de su empresa es hacer inteligencia para “perfilar a los atacantes”. “En este caso en particular, el actor parece estar empezando a compartir sus primeros ataques ‘grandes’ en un foro especializado para construir su perfil y también su reputación”, explicó.

Sus ataques son simples pero muy efectivos, indicó el especialista. En el último tiempo “supo identificar blancos que iban a tener buena repercusión”, como los últimos tres ataques focalizados en Córdoba.

