Escándalo en La Calera: expulsan a una concejal radical del bloque oficialista acusada de ser coptada por la oposición

Es un verdadero escándalo político que vive por estos días la localidad vecina a la capital. Denuncias de sesiones irregulares, concejales “ensobrados” y hasta la imposibilidad de gobernar. Una novela que va encontrando su epílogo.

Este viernes, la presidenta del bloque “Juntos por Calera” que responde al intendente Fernando Rambaldi pidió la expulsión la concejal radical Analía Marcos de su espacio. Consideran que fue coptada por los dirigentes que responden de manera directa a Rodrigo Rufeil. Para justificar la decisión, la misma Sofía Fernández tramitó en la Fiscalía Distrito 2 Turno 7 una denuncia para que se investigue supuestos pagos u ofrecimientos de dinero por parte del exintendente.

Transición caliente en La Calera

El oficialismo acusa a la oposición en general y al ex mandatario Rufeil en particular de generar todas las trabas existentes para que el órgano legislativo no pueda funcionar con normalidad. Algo que se fue concretando, ya que desde febrero no pueden sesionar con normalidad al no logran conseguir el quorum necesario para debatir las ordenanzas.

El impedimento de poder sacar a Marcos del Concejo por ser un cargo electivo (es decir que los vecinos la votaron), se busca que no sea considerada parte del oficialismo y que integre un bloque personal o se adhiera a algún espacio opositor. De esta manera, volver a la normalidad y poder debatir las futuras ordenanzas que le permitirán gobernar a Rambaldi.

Todo tiene un comienzo

En la misma reunión preparatoria para designar las autoridades que presidirán el Concejo Deliberante, allá por principios de diciembre previa a la asunción de Rambaldi, la concejal Fernández (electa presidente del Concejo) relató en una denuncia judicial ante el fiscal que Analía Marcos informó que le “habían ofrecido dinero de parte del Sr. Rodrigo Miguel Rufeil, ex intendente de la ciudad y actual legislador provincial por el partido Hacemos por Córdoba” para “trabajar de manera encubierta”. Pese a la gravedad de lo expresado, no todo quedó ahí, sino que, la concejal a la que se quiere expulsar, agregó: “en cualquier momento van a comenzar a aparecer los bolsos para todos lados”.

La primera ruptura fue en la sesión del 16 de febrero de este año. Allí se debía tratar la derogación de una ordenanza aprobada durante la intendencia de Rufeil. Al parecer, en los terrenos que habían sido donado para ser destinado un parque deportivo para los vecinos se modificó con el fin de construir viviendas y locales comercial. Según las sospechas, esas obras iban a estar a cargo de Conyde SA pareja de otro empresario desarrollista que obtuvo loteos habilitados por excepción. Ese día, el voto de Marcos junto a la oposición, obligo a volver todo a comisión y Rambaldi se quedó sin ordenanza.

En la sesión de la semana siguiente, el oficialismo se enfrentó a una tensa situación. Al quedarse sin la concejal Marcos, perdió su mayoría. La oposición, a cargo de Hacemos por Calera propone como presidenta del Concejo a la radical que pertenecía, hasta la sesión anterior, al oficialismo. Con “el quorum necesario” se dá por aprobado el cambio de autoridades: Fernández afuera y Marcos como la nueva autoridad. Para pasar en limpio: la concejal oficialista ahora era parte del armado opositor.

Desde ese día, nunca más se pudo volver a debatir una ordenanza. Pasaron cuatro semanas de los hechos.

Gobernabilidad afectada

Desde el municipio acusan a la oposición de impedir que funcione la administración de Fernando Rambaldi. Un municipio sin leyes no puede ejercer su mandato. Pero, todas las situaciones descriptas con anterioridad conducen a una encrucijada: como se puede debatir ordenanzas cuando por Carta Orgánica el oficialismo debe tener mayoría de cinco integrantes, y en este caso uno de ellos trabaja de manera independiente y, al parecer, en contra de los intereses del mandatario.

Todo terminó judicializado, pero por parte la oposición. La edil Marcos, presentó junto a varios pares opositores una cautelar al Tribunal de Superior de Justicia (TSJ) para retrotraer todo a la sesión del 23 de febrero en donde ella quedó proclamada con el voto de los presentes como presidenta del Concejo. Cayó en el despacho Fiscal General Adjunto, Pablo Bustos Fierro, quien toma el amparo presentado, lo corrige dándole forma y sin pedir una audiencia con los ediles oficialistas o funcionarios locales, lo eleva para su tratamiento.

Esta semana, con fecha del miércoles 24 se hace público el dictamen del TSJ dándole lugar a los pedidos de Marcos. En respuesta, los órganos de gobierno de La Calera le piden a la Justicia que en este caso no se entrometa para resolver una cuestión que deben atender los políticos y no otro poder.

Además, la presidenta del bloque Sofía Fernández, solicitó recusar a los integrantes del TSJ por considerarlos integrantes del gabinete durante los gobiernos de Juan Schiaretti y José Manuel De la Sota, quienes también compartieron funciones con Rodrigo Rufeil otrora ministro de Desarrollo Social. Así mismo, le reclama Bustos Fierro una audiencia para que el letrado pueda escuchar y tomar nota de los hechos de la otra parte, primando luego de conocer la verdad, la justicia.

La próxima semana será, quizás, el capítulo final de la novela que debe enfrentar Fernando Rambaldi en La Calera. Habrá que esperar.