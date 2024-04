Peaje en La Calera: la pelea por 24 mil autos que pagan diariamente $400 por pocos kilómetros

La legislatura de Córdoba puede hacer realidad la principal promesa de campaña del intendente de La Calera, Fernando Rambaldi: eliminar el cobro del peaje.

Desde hace semanas, los vecinos de la localidad satélite protestan en las casillas de la RAC (Red de Accesos a Córdoba) ubicadas sobre la ruta e-55. Argumentan que las cabinas de cobro fueron levantadas sobre una avenida (Av. Ejército Argentino) y no una ruta. Ricardo Moyano, uno de los referentes aseguró ante los periodistas que "no es una ruta, no tiene características de una ruta", reclamando sendas peatonales marcadas para que puedan cruzar los peatones hacia las paradas del colectivo.

El proyecto fue impulsado por el legislador Rodrigo Agrelo, del mismo sector político que el intendente y recibió el acompañamiento de la mayoría de los bloques opositores cuando planteó la iniciativa. Se sumaron Luciana Echavarría (izquierda), Gregorio Hernández Maqueda (CC), Dante Rossi y Alejandra Ferrero (UCR) y Walter Nostrala (Frente Cívico).

En su primer artículo, la iniciativa propone “cesar del cobro de peaje que se efectúa en las casillas emplazadas en Avda. Ejército Argentino al 9150 aproximadamente, dentro del ejido municipal de la Ciudad de Córdoba al límite con la localidad de La Calera”. También pide mantener como empleados a los trabajadores que se desempeñan en las cabinas.

En caso de aprobarse la nueva Ley, Caminos de las Sierras, al ser una empresa con acciones 100% estatales, deberá acarar la norma y levantar las barreras.

Otro intento más para cerrar el peaje

Las cabinas de cobro del peaje están instaladas desde hace 21 años. Comenzaron a funcionar durante el verano del 2003. Por ese entonces, La Calera contaba con 25 mil vecinos. Hoy se estima que superan los 60 mil.

Según los últimos datos de la prestataria, por ese lugar pasan unos 726 mil vehículos por mes, en su mayoría son vecinos de La Calera. Por día, son 24 mil pasadas que para quienes acrediten domicilio en la localidad vecina son $400, es decir el 50% de lo que pagaría cualquier otro auto. Con estos números, es la tercera ruta más transitada de la RAC; siendo primera la Autopista Carlos Paz y segunda la de Río Ceballos.

La mayoría de quienes se “mudaron” y habitaron la vecina ciudad lo hicieron con la existencia del peaje consiguiendo mejores oportunidades para edificar sus viviendas en los terrenos que se ofertaban. Aunque cambiaron de localidad continuaron con su vida habitual en la capital.

Fallos siempre a favor del peaje

Varios fallos judiciales del Tribunal Superior de Justicia mantuvieron en pie a las cabinas pese a los deseos de los vecinos. Uno de los que más trascendió fue el iniciado por Luis Juez, cuando era intendente de Córdoba en 2010.

Considerando que la estación de cobro estaba dentro del ejido municipal, dictó una ordenanza para prohibir el funcionamiento de los peajes en la capital “garantizando a su vez a todos los vecinos la libre circulación sin cobro de peaje”.

La justicia ordenó no innovar y continuar con el cobro. Solo el magistrado Lafranconi voto en contra de sus pares.

Pocos meses después, cerca de 60 vecinos de La Calera, del country Lomas de La Carolina y de otros barrios de la ciudad de Córdoba planearon la inconstitucionalidad del cobro de peaje en la ruta provincial E55. Tampoco avanzó la acción judicial.

Ahora, Agrelo y los legisladores opositores buscaran que la Unicameral conviertan en ley la eliminación del peaje.