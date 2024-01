Córdoba: investigan una nueva filtración de datos e información del Poder Judicial

Casi un año y medio después del hackeo al Poder Judicial de Córdoba, trascendió que hubo recientemente una nueva filtración de datos personales, usuario y claves de una funcionaria judicial del fuero civil. La Fiscalía de Cibercrimen investiga si también se filtró información sobre las causas que se tramitan en juzgado donde se desempeña la mujer.

