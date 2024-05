Llaryora en Modo Fontevecchia: “Hoy estamos en un momento de esperanza pero sufriendo”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, afirmó que en la Argentina “hoy estamos en un momento de esperanza pero sufriendo” y que “ese sufrimiento no puede ser eterno”.

“La V prometida que decían que era en el primer semestre tiene que llegar. Si esto se alarga en el tiempo va a haber fatiga de materiales de alguna manera”, expresó en el programa Modo Fontevecchia.

Pacto de Mayo

“Córdoba tiene las puertas abiertas para firmar el pacto, un pacto que tiene 10 principios básicos”, explicó el mandatario cordobés en diálogo con Jorge Fontevecchia.

Además aseguró que en la provincia “se practican estos principios” ya que hay superávit y “es una economía donde el sector privado es parte de muchos de los órganos de gobierno”.

“Estamos todo el día buscando la posibilidad de ganar mercados. Claramente tenemos leyes de promoción que se mantienen en el tiempo, aún en la crisis, y siempre buscamos tener una menor presión impositiva”, precisó.

“Si es el 25 para nosotros me parece que es una buena fecha, si es más adelante Córdoba está abierta para firmarlo cuando sea. Para el gobierno cordobés esos puntos no modifican nuestra impronta de gobierno”, enfatizó Llaryora.

Modelo cordobés

“Por eso para muchos de los que vienen a Córdoba, Córdoba parece un modelo de Gobierno distinto. Cuando lo planteaba Juan Schiaretti, antes De la Sota. Córdoba hace mucho tiempo que viene haciendo las cosas distintas a la Argentina”, planteó en otra parte de la entrevista.

También recordó que “el kirchnerismo a Córdoba le hizo mucho daño” no sólo por lo “que tuvo que ver con el tema retenciones”.



“Nosotros ponemos mucho más de lo que recibimos, pero no nos calculan las retenciones. Córdoba el otro año puso 3 mil y pico de millones de dólares aparte. Imagínate lo que sería si no existieran retenciones”, detalló.

Llaryora indicó que “otro punto de inflexión para los cordobeses fue el levantamiento policial” de diciembre de 2013, donde “ni siquiera mandaron los gendarmes (de Jesús María) para ayudar a recomponer el orden civil”.

“Esas noches fueron noches muy traumáticas.En un primer momento fue una pelea contra la producción y en otro momento contra los grandes centros urbanos cuando nos dejaron desprotegidos”, recalcó.

“Voto anti K”

“De ahí en más la construcción o el voto de Córdoba, es un voto anti “K” mayoritariamente. Los números que ha tenido Milei son similares a los números que tuvo Macri o a los números que puede tener cualquier sector que exprese algo distinto a lo que tiene que ver con el kirchnerismo”, prosiguió en su relato.

Sin embargo luego aclaró que “los números hoy no son los mismos”. “En Córdoba hay una expectativa, hay un esfuerzo como estamos haciendo todos los argentinos pero es una provincia productiva”, insistió Llaryora.

Recesión

“Esta provincia productiva claramente al bajar la inflación por recesión está empezando a sufrir los vaivenes de una recesión y también de una política que vuelve a abrir las importaciones no selectivamente sino de una manera a veces sin tener en cuenta los sectores productivos”, argumentó el mandatario cordobés.

“Yo recorriendo la provincia empiezo a ver que si bien los sectores productivos están avalando claramente este esfuerzo nacional, la posibilidad de que el Gobierno nacional tenga las herramientas para poder aplicar su plan, están empezando a notar un agotamiento, están empezando a entrar en concurso, están empezando a tener que suspender gente”, ejemplificó.

Y después sentenció: “Córdoba es la tierra de la producción y el trabajo. Esto de continuar en el tiempo va a ser que Córdoba se manifieste de una manera totalmente distinta. Hoy estamos en un momento de esperanza pero sufriendo. Ese sufrimiento no puede ser eterno”.

“La V prometida que decían que era en el primer semestre tiene que llegar. Si esto se alarga en el tiempo va a haber fatiga de materiales de alguna manera”, añadió el gobernador cordobés.

Ley de Bases

“A un gobierno que inicia hay que darle los instrumentos y las herramientas. Tampoco se le puede dar cualquier instrumento, por eso en diciembre no salió la Ley de Bases. Esta ley que después se aprobó en Diputados es una ley muy modificada a la primera ley que se envió, una ley más racional y por eso logró un consenso”, dijo al referirse a la normativa impulsada por Javier Milei.

“Nosotros hemos acompañado a los demás gobiernos también. Los primeros presupuestos tanto de Alberto como de Macri fueron votados por el Gobierno cordobés. Queremos ser parte de la solución no parte del problema”, argumentó.

Al especificar sobre el tratamiento de esta ley, Llaryora consideró que “el punto RIGI es el punto hoy que está más trabado en el Senado”.

“El tema de la modernización laboral bajó a 15 artículos, la mayoría de los otros temas están tamizados”, señaló.

“Creo que en el Senado va a salir, volverá con esas modificaciones a Diputados y después tendrán la ley”, anticipó sobre el futuro de la Ley de Bases.



Diferencias

“Yo voy a firmar el Pacto de Mayo y no significa que esté de acuerdo con todos los puntos que piensa Milei. Estamos distantes de acá a la Luna en lo que para mí significa la educación, la ciencia, la innovación y la investigación en Argentina”, se diferenció Llaryora.

“Estamos distantes en lo que significa la relación con el mundo, en lo que tiene que ser una apertura selectiva, inteligente. ¿Cualquier economía del mundo abre todo sin importarle los sectores productivos?”, se preguntó.