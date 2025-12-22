El mercado inmobiliario cerró 2025 con una suba del 23% y su mejor desempeño en ocho años

El mercado inmobiliario de Córdoba cerró 2025 con señales claras de recuperación, aunque con un desempeño dispar a lo largo del año. Según datos de la Cámara Inmobiliaria de Córdoba (CaCIC), las ventas acumuladas crecieron un 23% en comparación con 2024, en un contexto marcado por un fuerte arranque y una desaceleración en la segunda mitad del año.

El primer semestre fue excepcional, con meses que registraron los mayores niveles de ventas de los últimos ocho años, aunque todavía sin alcanzar los picos históricos de 2017. En contraste, el segundo semestre estuvo condicionado por el proceso electoral y la inestabilidad política, lo que derivó en meses con un volumen de operaciones incluso inferior al del año anterior.

En cuanto al perfil de las operaciones, durante 2025 predominó la venta de inmuebles usados de particulares, un segmento que desde CaCIC definen como “residual”. La participación del producto desarrollista fue menor, en un escenario donde los inmuebles usados validan su valor según la lógica de oferta y demanda, mientras que los nuevos lo hacen en función de los costos actuales de construcción.

Esta dinámica derivó en una fuerte absorción del stock disponible y consolidó una tendencia alcista de los precios, que, según los referentes del sector, se mantendría en el corto y mediano plazo.

El fenómeno del crédito hipotecario

El crédito hipotecario tuvo un comportamiento irregular. Tras un 2024 que marcó el relanzamiento del sistema, los primeros meses de 2025 estuvieron atravesados por expectativas favorables. En ese período, las operaciones con financiamiento superaron el 10% del total y alcanzaron picos del 14,5% en Córdoba. Sin embargo, a partir del segundo semestre, la suba de tasas y el ajuste en los desembolsos bancarios redujeron de forma significativa las consultas y las operaciones, que hacia noviembre representaron apenas el 2,6% del total.

Desde CaCIC y la Cámara de Corredores Inmobiliarios coinciden en definir 2025 como un año de transición para el crédito hipotecario, con desembolsos concentrados en carpetas iniciadas previamente y con la mirada puesta en una eventual mejora de las condiciones financieras en 2026.

En el mercado de alquileres, el año marcó un punto de inflexión. A dos años de la desregulación impulsada a fines de 2023, el sector dejó atrás la crisis de oferta. La libertad contractual permitió que el stock de propiedades en alquiler creciera más de un 170%, lo que puso fin a las listas de espera y moderó los precios.

Por su parte, el segmento de locales comerciales mostró una normalización progresiva. La tasa de vacancia subió del 1% registrado en el primer semestre al 3% actual, nivel considerado técnicamente saludable por los especialistas. Este proceso estuvo acompañado por el desarrollo de nuevos corredores comerciales en zonas en expansión, como Camino San Carlos y Manantiales, que contribuyeron a descentralizar la demanda.

De cara a 2026, desde la Cámara Inmobiliaria de Córdoba señalan que la continuidad de la recuperación dependerá, en gran medida, de la consolidación de la confianza y de la evolución del contexto macroeconómico. La reactivación del crédito hipotecario aparece como un factor clave, aunque todavía incierto, en un mercado que muestra potencial pero sigue siendo altamente sensible a las variables económicas y políticas.