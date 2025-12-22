​“Te pregunta cuánto sale vivir”: Péndola dijo que diciembre no tuvo la demanda estudiantil de otros años

El último índice de Zonaprop funcionó como disparador: la plataforma reportó que los alquileres en la ciudad de Córdoba subieron 51,8% en los últimos 12 meses y ubicó el valor medio de un departamento de un dormitorio en torno a los $544.259 mensuales.

Sin embargo, Lucas Péndola, flamante titular del Colegio de Profesionales Inmobiliarios, pidió correr el foco de la discusión. En diálogo con After Office (Punto a Punto Radio 90.7), planteó que el mercado no se explica con “un número” y que, en la práctica, el bolsillo se define por una suma mucho más amplia que la del alquiler publicado.

Una “normalización” con contratos viejos y reglas nuevas

Péndola encuadró la situación en el nuevo escenario que se abrió desde la derogación de la Ley de Alquileres, con libertad de contratación y, al mismo tiempo, contratos que siguen corriendo bajo marcos anteriores. En ese contexto, advirtió que cuando algunos acuerdos se actualizan “quedan fuera de mercado”, pero hizo una comparación que buscó matizar el clima de alarma: “Si comparamos los valores en los cuales hoy estamos alquilando y nos retrotraemos a diciembre del 2023, hoy te diría que en algunos casos estamos alquilando hasta un 15% por debajo de los valores del 2023. ¿Por qué? En ese momento no había inmuebles”.

Su lectura es que, dos años después, volvió la oferta tradicional y el inquilino recuperó margen de elección: “hay inmuebles disponibles”, insistió.

Diciembre sin “pico” estudiantil: el dato que cambió el pulso

Respecto al mes que históricamente tensiona el mercado, Péndola sostuvo que, a diferencia de otros años, esta vez no se sintió la demanda de estudiantes que suele “arrasarlas” opciones de alquiler en plena temporada alta.

Lo dijo sin rodeos: “Si hablamos del mes de diciembre, el mes más caliente, con toda esta masa estudiantil que viene a la ciudad de Córdoba y arrasaba a los inmuebles, la realidad es que este año no ha sucedido eso. No ha sucedido por varios factores. Factor primero, económico y segundo, proliferación de carreras de forma virtual”.

Según explicó, muchas familias optan por que sus hijos estudien de manera remota y permanezcan en su localidad de origen, un cambio que impacta de lleno en el mercado de alquileres de la Capital.

Rangos reales: de $350 mil a $700 mil, y “premium” por arriba de $750 mil

Para no quedarse en promedios, Péndola trazó rangos concretos. Señaló que, para un departamento de un dormitorio orientado a estudiantes, “podemos estar hablando de 350 mil pesos” en zonas como el Centro o Alberdi, y “estirarnos” hasta $700 mil en Nueva Córdoba, dependiendo también de los gastos del edificio.

Y para la franja más alta, describió un “premium” con amenities y seguridad que puede trepar de $750 mil a $800 mil.

En cuanto a la geografía de la oferta, ubicó a Nueva Córdoba como el principal polo, seguida por General Paz y luego por sectores como Cofico y Alta Córdoba, siempre con la cercanía a la Universidad como variable determinante para el público estudiantil.

“Te pregunta cuánto sale vivir”: expensas y gastos como el “otro alquiler”

Péndola subrayó que el inquilino ya no mira solo el monto del contrato, sino el número final de cada mes, con impuestos, servicios y expensas como parte decisiva: “Hoy el inquilino ya no te pregunta cuánto sale el alquiler, te pregunta cuánto sale vivir en tal punto de la ciudad y hace un número total. Entonces hoy sabemos que los gastos complementarios en algunos puntos representan hasta un 100% del alquiler, otro alquiler más”.

Péndola ubicó así el “punto de dolor” del momento: no necesariamente el alquiler publicado, sino la suma completa que vuelve cuesta arriba sostener la vivienda.