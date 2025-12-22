Misa Criolla en la Catedral de Córdoba: más de 12 mil asistentes en el cierre del festival navideño

El centro de la ciudad de Córdoba fue escenario este fin de semana de un festival cultural y religioso que convocó a más de 12 mil personas en su jornada de cierre. La actividad se desarrolló en la explanada de la Catedral Nuestra Señora de la Asunción y culminó el domingo por la noche con la interpretación de la Misa Criolla, una de las obras más reconocidas del repertorio musical argentino, a cargo del cantante Jairo y un ensamble de músicos y coros locales.

Tres días de actividades abiertas al público

El evento formó parte del festival “Con María le cantamos a la esperanza”, una propuesta de acceso libre y gratuito organizada de manera conjunta por el Municipio, la Catedral de Córdoba y Radio María Argentina. La programación se extendió durante tres jornadas consecutivas y combinó música, expresiones religiosas y actividades culturales en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.

Buen día! Previa de Navidad: Córdoba Shopping lanza descuentos de hasta el 50%, promociones bancarias y horario extendido

El viernes se presentó el grupo folclórico Ahyre, mientras que el sábado el escenario estuvo ocupado por Nahuel Pennisi, acompañado por el personaje Doña Jovita. En la noche de cierre, además de la actuación principal, se sumaron artistas invitados y agrupaciones corales que abrieron el concierto.

La Misa Criolla como eje del cierre

La interpretación de la obra compuesta por Ariel Ramírez respetó la estructura original de la misa y su fusión con ritmos tradicionales argentinos, como la vidala, el carnavalito, la chacarera y el estilo pampeano. Jairo participó como voz solista bajo la dirección coral de Ariel Borda, acompañado por el Coro de la Universidad Blas Pascal, Coral Interludio del CPC Argüello y el Coro de María, además de músicos en instrumentos folklóricos.

Venta ambulante ilegal en Córdoba: la Municipalidad intensifica controles y decomisó más de 50 puestos en el centro

La convocatoria incluyó a familias, vecinos y visitantes, y contó con transmisión en vivo por radio y plataformas digitales, lo que amplió el alcance del festival más allá de la ciudad. Desde la organización destacaron la participación ciudadana y el uso del espacio público como escenario de actividades culturales abiertas en la antesala de las celebraciones navideñas.