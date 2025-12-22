Passerini refuerza la autonomía barrial y habilita a los Centros Vecinales a definir sus obras en 2026

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, encabezó el acto de entrega de aportes económicos a 40 Centros Vecinales en el marco del programa Codo a Codo y remarcó que, de cara a 2026, cada organización barrial podrá definir la obra prioritaria para su comunidad. La actividad se realizó en el Salón 450 del Palacio 6 de Julio, con la participación de autoridades municipales y provinciales.

Durante su discurso, Passerini subrayó la importancia de fortalecer a los Centros Vecinales como espacios de organización comunitaria y destacó que la planificación sin condicionamientos electorales permitirá concentrar los esfuerzos en mejorar la calidad de vida en los barrios. En ese sentido, afirmó que "todos los barrios presentan realidades distintas, pero comparten la necesidad de contar con obras que mejoren su infraestructura".

El programa Codo a Codo contempla la entrega de $4.000.000 a cada Centro Vecinal para obras de construcción, refacción, ampliación, mejoras o mantenimiento de sus sedes. Además, se otorgaron $2.500.000 para la adquisición de bienes y servicios vinculados a capacitaciones, ferias, eventos barriales, intervenciones en espacios verdes, deporte social y actividades culturales.

El intendente aseguró que estos aportes se mantendrán y se potenciarán a través del trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia, con el objetivo de optimizar los recursos públicos y priorizar a los barrios donde los vecinos están organizados. También remarcó el valor del esfuerzo colectivo como herramienta para lograr resultados sostenidos.

Por su parte, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia, Miguel Siciliano, señaló que el acompañamiento a los Centros Vecinales debe entenderse como una inversión del Estado, ya que estas instituciones tienen contacto directo con los vecinos y facilitan la detección de problemáticas barriales.

En la misma línea, el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes, Héctor Campana, destacó la renovación del compromiso con las organizaciones barriales y el rol clave que cumplen para identificar las necesidades de cada sector de la ciudad.

Del acto participaron también el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, y el secretario de Ambiente y Economía Circular, Gabriel Martín. La iniciativa da continuidad a los aportes realizados en la primera edición del programa en 2024 y acompaña el inicio de la gestión de las nuevas autoridades vecinales electas este año.