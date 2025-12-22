En marzo la Municipalidad lanzará “Mi Docta”, la app que unificará todos los trámites

La Municipalidad de Córdoba prevé lanzar en marzo de 2026 “Mi Docta”, una plataforma que promete concentrar todos los trámites municipales en un solo acceso y avanzar hacia un esquema de gestión sin papel, con expediente digital y mayor trazabilidad.

En diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), Ignacio Gei, secretario de Ciudad Inteligente y Transformación Digital, explicó que la meta es llegar al “100% digital” y evitar que el vecino “tenga que ir” a distintas dependencias para resolver gestiones.

Una “ventanilla única” para 280 servicios

Gei dimensionó el universo que busca ordenar la nueva plataforma: la Municipalidad ofrece 280 servicios que, en la práctica, se traducen en trámites como habilitaciones comerciales, licencias de conducir o pedidos de poda. Según precisó, hoy 57 de esos trámites pueden hacerse de manera digital.

El problema, dijo, es la dispersión: aunque existan opciones online, para completar gestiones el vecino termina entrando a múltiples entornos. “Hay que entrar a 25 aplicaciones diferentes”, graficó, y sostuvo que la apuesta es concentrar todo en un único canal, incluyendo lo que hoy se tramita por teléfono, WhatsApp o correo electrónico.

Del papel al expediente digital: velocidad y transparencia

La promesa de “Mi Docta” no se limita al frente ciudadano. Gei remarcó que el desafío también es interno: explicó que, pese a los avances de los últimos años, en distintas áreas municipales “aún toda la administración pública se maneja en papel”.

La digitalización, planteó, busca recortar tiempos y movimientos logísticos entre CPC, dependencias centrales y oficinas. En esa línea, vinculó el cambio con dos objetivos: eficiencia —“economía, pero también velocidad”— y transparencia, al dejar trazabilidad de cada actuación y reducir la dependencia de circuitos manuales.

Capacitación, inclusión digital y gestión basada en datos

El funcionario señaló que el proceso implica un fuerte capítulo de capacitación. Contó que ya iniciaron instancias de formación para cuadros de conducción y que el universo operativo ronda los 3.000 empleados municipales, con perfiles muy distintos en términos de adaptación tecnológica.

En paralelo, proyectó planes de acompañamiento para vecinos que requieran orientación, con la idea de que el sistema sea “dinámico” e “intuitivo”. Dentro de esa arquitectura, Gei subrayó un componente que considera central: la gestión basada en datos. Según describió, contar con información integrada permite decisiones “más acertadas” y ordena un escenario que hoy aparece “desperdigado”.

También anticipó que la herramienta incorporará inteligencia artificial como soporte para acelerar procesos y mejorar la experiencia. Sobre el desarrollo, sostuvo que el Municipio avanza con un esquema mayoritariamente propio: “el 90%” se realiza con equipos de la Secretaría, con apoyo de empresas locales en componentes específicos.

Ordenanza y cronograma: marzo y despliegue durante 2026

Gei ubicó el lanzamiento en el inicio del año legislativo: dijo que en marzo el intendente Daniel Passerini presentará el marco normativo necesario para que la herramienta tenga sustento y continuidad como política pública.

Aun con el lanzamiento, remarcó que el despliegue será progresivo: planteó que durante todo 2026 se irán incorporando trámites hasta completar el universo, tanto hacia el vecino como puertas adentro del Estado municipal. También destacó una metodología pensada para sostener cambios sin “volver a empezar” cada vez que se ajustan procesos: en su explicación, el sistema permitiría configurar trámites con menor desarrollo de software, para facilitar actualizaciones.