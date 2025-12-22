Mariana 'Pomu' Sánchez agiganta su leyenda en Belgrano

“El amor después del amor”, sigue siendo amor; sino le preguntamos a la ‘Pomu’ de qué se trata. Ella, la lateral izquierda que amaba jugar al fútbol con los colores de su Belgrano querido se transformó en entrenadora de las ‘Piratas’, y en ambos roles hace historia y enamora.

Belgrano cerró un año inolvidable para su fútbol femenino con una consagración que excede la estadística y se instala en la memoria. Este domingo, en una final cerrada y tensa, derrotó por penales a Newell’s y se quedó con el Trofeo de Campeonas de la Primera División de AFA. El 0 a 0 del tiempo reglamentario fue apenas el prólogo de una definición que volvió a tener dramatismo, temple y un nombre propio que atraviesa la historia del club: Mariana ‘Pomu’ Sánchez.

Desde los doce pasos, el Pirata fue eficaz y volvió a apoyarse en su arquera Agustina Sánchez, decisiva al atajar remates y asumir, además, la responsabilidad de convertir el suyo, que desató un festejo que ya no fue sólo celebración, sino conciencia de lo logrado. Con este título, Belgrano alcanzó los 27 campeonatos oficiales, cuatro desde su ingreso a la órbita de AFA, y consiguió una clasificación histórica a la Copa Libertadores 2026.

Cuando los sueños se hacen realidad: Belgrano campeón de Primera división

Será, además, el único representante argentino en el máximo torneo continental femenino. Un dato que confirma la magnitud de la hazaña y que coloca a las 'Piratas' frente a potencias como Corinthians, Cruzeiro, San Pablo, Colo Colo, Nacional u Olimpia. Pero también una conquista que interpela al mapa del fútbol nacional: Belgrano será el primer equipo femenino del interior en alcanzar esa instancia.

Una figura eterna

Y en el centro de esa escena – como debe ser- aparece Mariana Alejandra Sánchez, la Pomu de Alberdi. Ella, la que tiene una vida entera ligada al club.

Jugó en Belgrano desde los 18 años, llegó por una amiga —Daniela Díaz— y nunca se fue del todo. Antes de la camiseta, hubo potreros en el barrio Ituzaingó; después, una carrera marcada por títulos, liderazgo y una pertenencia poco frecuente. Se cansó de ganar campeonatos con las Celestes y sólo estuvo ausente en uno de los torneos conquistados. “Me debo haber perdido alguna vuelta olímpica por lesión”, solía decir entre risas, cuando todavía era futbolista.

Aquella ‘Pomu’ de cachetes abultados y espíritu indomable, fue definida por el escritor Pablo Iván como una “Gladiadora de Alberdi”: apasionada, enamorada de la camiseta, autora de goles claves y protagonista de innumerables celebraciones. Pero su figura no se agotó en el campo de juego. Actualmente es la directora técnica que conduce a un equipo que aprendió a competir sin renunciar a su identidad.

“Esta camiseta representa muchas cosas”, decía años atrás. “Hay una historia de logros deportivos, pero también de conquistas de derechos para las mujeres”, resaltaba. Y esas frases resuenan con fuerza en este presente. Porque el título no llega solo: es el resultado de una apuesta institucional sostenida, de un crecimiento profesional y de una convicción que Belgrano decidió abrazar. “El apoyo del club fue desde el primer momento. Hubo una apuesta real y consciente por el desarrollo del fútbol femenino profesional”, destacó Sánchez tras la consagración.

Hace unos tres meses, con motivo del homenaje del club a las pioneras del fútbol femenino, Beti Soriano decía, sin temor: "manifiesto, y no es mufa, con Belgrano vamos a salir campeonas de Primera división", y el auditorio de La Piojera explotaba en aplausos. Y ella, la 'Pomu' sonrió, los ojos se le brillaron y afirmó: "Y vamos por más, con belgrano vamos a jugar la Copa Libertadores".

Y la 'Pomu' cumplió, al igual que la 'Beti', con su palabra.

Belgrano y una cita con la historia

“Es una locura. Estamos muy felices. Fue un año larguísimo, intenso, y terminarlo así es algo enorme”, dijo la DT, todavía atravesada por la emoción en declaraciones a Cadena 3. La clasificación a la Libertadores también traerá beneficios económicos y visibilidad, pero sobre todo confirma que el camino recorrido tenía sentido.

Belgrano campeón es una postal poderosa. Pero Belgrano con Pomu Sánchez al frente es, además, una historia completa.