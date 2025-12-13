Belgrano y una cita con la historia

Belgrano juega hoy, desde las 20, ante Racing Club el partido de vuelta de la final del torneo de Primera división de fútbol femenino de AFA. Otra vez, las ‘Piratas’ se encuentran disputando instancias decisivas y marcando un camino. Por tal motivo, esta noche en el Gigante de Alberdi el apoyo no sólo será de los propios hinchas celestes, sino de toda la comunidad futbolera cordobesa.

Es que esta situación no es producto de la casualidad. Belgrano es un club pionero en la disciplina, que abrió puertas y sigue marcando el rumbo para el fútbol femenino cordobés y del interior del país. Hoy tiene que dar vuelta el 0-1 sufrido en la ida en Avellaneda. Las fanáticas y admiradoras tienen argumentos para soñar con el primer título de Belgrano en el fútbol femenino nacional. Una cita con la historia.

Ilusiones construidas

Romina ‘Pepa’ Gómez forma parte de la identidad de las ‘Piratas’, más allá de que ya no juegue. Su nombre y apodo forman parte del legado construido a lo largo de todos estos años y que fueron claves para este presente. Por eso, cuando habla de que ‘su’ Belgrano está jugando la final de Primera división en AFA se le eriza la piel al rememorar todo el camino transcurrido y afirma: “Me genera mucha emoción y orgullo. Es la constancia del trabajo realizado desde hace muchos años, de cuando ni siquiera existía la Liga Cordobesa femenina”.

La futbolista, que es ídola de muchas de las jugadoras del actual plantel, agrega: “Siempre soñamos con vernos jugar en AFA, pero mantenernos en primera división y llegar a una final es algo increíble. Esto es hermoso para nuestro fútbol femenino cordobés, porque motiva aún más a jugadoras de la provincia”.

En la misma sintonía, Gabriela Ricca, la primera goleadora que tuvo Belgrano en la Liga Cordobesa allá por 2012 cuando las ‘Piratas’ comenzaron a jugar por los puntos y marcar el rumbo y también la arquera del ascenso desde Primera C a Primera B de AFA, destaca: “Las Piratas me transmiten pasión, garra y lucha: equipos que llegan dejando todo. Esto que está pasando me genera una mezcla de orgullo, emoción y respeto por el camino recorrido para llegar. Esto puede ser algo histórico”.

Sofia Salas, de las canchas de Liga Cordobesa a la Selección argentina

Apoyo más allá de los colores

“Que Belgrano esté jugando esta final tiene un peso muy grande para el fútbol femenino cordobés”, dice Melania Ojeda, futbolista de Barrio Parque. Ella, como todo el ambiente del femenino de Córdoba, está ilusionada. Lo sienten como un logro propio, más allá de los colores. Ella, que supo vestir hace unos años la casaca celeste, afirma: “Las futbolistas de Belgrano muestran capacidad y dejan ver que no todo está en Buenos Aires. Ellas están demostrando que en Córdoba tenemos talento. Ellas inspiran mucho a las chicas más chicas, a niñas, a que quieran jugar y soñar en grande. Ojalá más clubes de Córdoba tomen este camino”.

Paulina Valdiviezo es la técnica de General Paz Juniors, además de referente de la disciplina en Córdoba. En diálogo con Perfil Córdoba sostuvo que está viviendo de manera “romántica” este momento, y afirma: “Que las ‘Piratas’ hayan traído una nueva final a estas tierras es seguir escribiendo la historia grande del femenino de Córdoba, con sus luchas, porque esto se construyó, imaginó y soñó”.

Valdiviezo cuenta que estuvo en las tribunas en la semifinal ante River y vio cómo “la comunidad del fútbol de Córdoba, más allá de los colores fue a alentar y me decía que ni en los más remotos sueños imaginé esto cuando comenzamos con el femenino en la Liga... Nos sentimos orgullosas y más de que la ‘Pomu’ sea la líder. ¡Qué manera de hacer historia! Ojalá se les dé, se lo merecen”.

“Esto de Belgrano marca un hecho histórico por lo que fue y es la lucha del fútbol femenino: un símbolo de esfuerzo, constancia y perseverancia que abre camino a las más pequeñas”, consideró Micaela Brondino, presidenta del Club Integral. Desde jugadoras y entrenadoras hasta dirigentes apoyan la causa. Es unánime: Córdoba está ante una cita histórica. A propósito, Yanina Palomeque, capitana de Atlético Carlos Paz, sentenció: “Que ellas estén en la final definitivamente significa que Córdoba se hizo escuchar. Fue con trabajo, esfuerzo, disciplina y apoyo del club”.

‘Beti’ Soriano: “La lesión llegó para seguir enseñándome”

OPINIÓN

Belgrano merece una estrella



Daniela Díaz (*)

Es emocionante que Belgrano esté jugando esta final. Para mí es muy lindo, porque viví los inicios. Me acordaba cuando arrancaba como entrenadora y peleábamos un montón para estar en AFA, dábamos un millón de notas pidiendo poder participar. Y con la gestión de Luis Fabián Artime pudimos hacerlo. Trabajamos un montón ese primer año, con la pandemia, conformando un grandísimo plantel pensando en este proyecto. Por eso, ver que actualmente haya jugadoras que todavía están como Sabrina Maldonado, Mayra Acevedo, Ariana Reche y Victoria Arrieto, habla de que no estábamos tan erradas en ese primer scouting, que eran jugadoras que estaban al nivel y que se han sabido mantener. Con una entrenadora como la ‘Pomu’ (Mariana Sánchez), amiga y compañera que está al frente, que las ha potenciado. Es muy emocionante ver que la ‘Pomu’ siga siendo quien esté a cargo, una referente. Me acuerdo de mis inicios como jugadora en Belgrano, cuando iniciamos con el técnico, con Horacio, las luchas de las compañeras, antes incluso que yo llegara, jugando un montón de nacionales, después peleando para que la Liga Cordobesa hiciera un torneo y haber ganado en el 2012 también fue muy lindo.

Belgrano son puros recuerdos muy lindos, un club pionero que hoy está disfrutando toda esa inversión. Ojalá se corone con el título. Salir campeón sería la frutilla del postre. Belgrano merece una primera estrella por el trabajo de todos estos años, a nivel de inclusión, de proyecto, de desarrollo, de darle oportunidades a entrenadoras, jugadoras, cuerpos técnicos: el club les abrió el camino a muchas generaciones de futbolistas. Una estrella sería como seguir marcando un precedente, que para lograr campeonatos hay que hacer las cosas como la está haciendo Belgrano.

(*) Entrenadora de Universidad Católica de Ecuador.

Exjugadora de Belgrano en los inicios de la Liga y la DT que llevó a las ‘Piratas’ a jugar en AFA, logrando el ascenso de Primera C a la B.

La historia de la capitana de Universitario campeón: "El fútbol me salvó la vida"

OPINIÓN

Las ‘Piratas’ llenan de orgullo

Mariela Andrea Martínez (*)

Esta final me llena de expectativa. Como comunicadora, por contar todo lo que pueda pasar en cuanto al nivel de fútbol de Belgrano femenino, que viene en crecimiento desde hace años; y como hincha también me da mucha emoción. Pero, sobre todo, siento orgullo por la lucha, por la resistencia a tantas cosas de parte de las jugadoras y por estar representadas por deportistas que adquirieron un gran sentido de pertenencia por este club. Los hinchas se identifican con lo que ellas hacen dentro de la cancha por Belgrano y por eso las acompañan. Hay una idea de juego colectivo definida, con la pelota, donde se combina un gran grupo ganador e integrado en un objetivo común: el de ser campeonas. Tienen todo para eso: trayectoria, jerarquía, experiencia en competencias importantes y saben lo que se juegan, lo que quieren. Fueron potenciadas por un cuerpo técnico con formación y valores, que las fueron preparando para lograr hacer historia muchas veces. Y, además, llevan con compromiso el objetivo de posicionar a Belgrano en el lugar más alto. Se ganaron un espacio y ahora tienen la oportunidad una vez más de demostrar porque están arriba.

(*) Periodista. Jugó en Belgrano en la pre-Liga Cordobesa y luego en LCF.