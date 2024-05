Francos no descartó postergar el Pacto de Mayo: "Cuando sepamos qué fecha manejamos tomaremos la decisión"

El Gobierno nacional no descartó ahora postergar la realización del “Pacto de Mayo” que debe firmarse el próximo 25 de Mayo en Córdoba entre Javier Milei y los gobernadores.

“Pacto de Mayo” en Córdoba: qué se sabe hasta ahora del acto que reunirá a unas 400 personas y las "columnas romanas” en Tribunales

Ley de Bases

“Con la ley estamos avanzando, está tratándose con los integrantes de las comisiones y esperemos para hoy tener más o menos definido el dictamen final”, explicó el ministro del Interior Guillermo Francos.

“Es conocido que ha habido algunas propuestas de modificación de distintos sectores y estamos tratando de conciliarlas entre todos. Yo creo que hacia el final del día tendremos un dictamen final”, agregó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Además indicó que sería “intención” del Gobierno que la Ley de Bases sea tratada la próxima semana en la Cámara Alta.

“No depende de nosotros, depende de los senadores. Nosotros en el Senado somos muy minoría por lo cual los senadores son los que fijan el ritmo de las sesiones. Puede ser que algunos senadores no estén proclives a terminar esto para el 25 de Mayo, puede ser”, agregó.

Llaryora sobre la gestión de Milei: “El justicialismo tiene que colaborar frente un gobierno que recién inicia”

“Pacto de Mayo”

“Tampoco me parece tan importante. Si se termina, bien; y si no se termina, veremos qué hacemos con el “Pacto de Mayo”: si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que esté tratada la ley”, expresó Francos.

Y luego añadió: “Son decisiones que se tomarán en el momento en qué sepamos cómo termina, es una película de suspenso, se aprueba, no se aprueba, se llega, no se llega, son temas que no manejamos y dependemos de la voluntad de los senadores”.

“Veremos qué es lo que la pasa. Cuando sepamos qué fecha manejamos tomaremos la decisión. Por ahora la decisión es ir al 25 de Mayo”, enfatizó el titular de la cartera del Interior.

Al referirse a la posible inclusión de otros puntos en el decálogo impulsado por Milei, Francos expresó: “Hubo propuestas de incluir educación. A mí personalmente me parece que es un tema que es caro a todos los sectores de la Argentina y no me parece mal que esté incluido. Es otro de los temas que también está previsto en la Constitución Nacional y que a lo mejor no se cumple ni se respeta como estaba establecido en la propia Constitución”.

CGT

Al ser consultado sobre la eventual invitación de la CGT a suscribir el Pacto, el ministro respondió: “Me parece que todos los actores sociales tienen que participar de lo que fue la intención del Presidente que es convocar a mirar una Argentina diferente para adelante”.

Y luego concluyó: “Hemos conversado mucho con los dirigentes gremiales y tenemos que buscar también el camino de encuentro con ellos y poder llegar a mirar el país en conjunto. Escuchar lo que tenemos que escuchar y que escuchen también lo que dice la sociedad. Para mí el paro de la semana pasada fue totalmente innecesario”.