Vacaciones de verano: entre el turismo gasolero de cabotaje y los viajes el exterior

En el segundo día del verano y con muchos ya pensando en las vacaciones, el panorama se presenta con disímiles expectativas, según sean las posibilidades: para algunos, el tiempo de viajar y disfrutar no ofrece mayores problemas, mientras que para la gran mayoría implica hacer números, sumar y –en muchos casos– restar.

Es que con la caída del poder adquisitivo de los ingresos de los argentinos, la pirámide social se ha achatado cada vez más, ampliando la base. Ese 5% / 10% que se ubica en la cima es el que no tiene problemas para planificar sus vacaciones y, según se ve, no lo tendrá. Hay un 17% / 20% que saca cuentas, calcula, consulta, reduce ambiciones y define su destino de vacaciones en base al bolsillo.

Es en entre este segmento y los que se ubican en la punta de la pirámide donde se vuelven a posicionar los viajes al exterior como alternativa. Con un dólar barato (“pisado” según los analistas), la múltiple disponibilidad de vuelos y las ofertas de las aerolíneas y los precios de alojamiento y gastronomía de los destinos más apetecidos (con Brasil en el top ten), inclinan el fiel de la balanza.

A tal punto ha llegado esto a ser una realidad que hasta el secretario de Turismo Daniel Scioli decidió “romper lanzas” con el Indec de Marcos Lavagna, descontento con la forma en que se miden la ETI (Encuesta de Turismo Internacional) y la EOH (Encuesta de Ocupación Hotelera). El titular de la Sectur venía reclamando desde hace mucho que los índices –de enero a octubre 2025– estaban desactualizados y el sistema de medición no reflejaba la realidad porque, acusó entre otras cosas, “según el Indec los turistas extranjeros gastaron US$88 por día, cuando esa cifra es mucho mayor”. Desde el 1 de enero de 2026, la Sectur no le “comprará” más ese servicio al Indec.

Pero, por ahora, se deberán seguir tomando como datos para cualquier análisis los del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que en la última medición conocida, de octubre pasado, marcó que habían ingresado al país casi 390 mil pasajeros provenientes del exterior (con una variación interanual de –5,9%), mientras que 725 mil turistas connacionales salieron al exterior, un 10,8% más que en 2024, lo cual señala que la tendencia sigue en aumento.

Turismo interno

En cuanto al turismo interno, particularmente en Córdoba, un empresario y dirigente sectorial estimó –con una mezcla de ironía y humor– que la temporada no va a ser “tan mala” y afirmó que se seguirá apostando “a las salidas de fines de semana ‘extendidos’ más que a las estadías más largas”.

Este empresario –que pidió reserva de su identidad “porque sino después ‘me putean’ hasta en arameo”– cree que la provincia va a registrar “buena llegada de turistas porteños, bonaerenses, santafesinos y de provincias norteñas especialmente en enero, con fuerte estímulo de los festivales”, y que de acuerdo a las consultas y reservas, “febrero va a ser más flojo”.

Se estima que los costos, respecto a la temporada anterior, van a ser un 25/30% más altos tanto en alojamientos categorizados como no categorizados. En enero, siete noches en base doble, en Villa Carlos Paz se cotizan desde los $473.000 en establecimientos dos estrellas, hasta $3.000.000 en cuatro estrellas; en Villa General Belgrano, van desde $570.000 en una posada tres estrellas, hasta $2,2 millones en hotel cuatro estrellas, y en Mina Clavero, desde $500.000 en no categorizados hasta $1,2 millones en tres estrellas.

En materia de cabañas y chalets de montaña, las sierras de Córdoba tienen una amplia oferta. Los precios en este rubro son variables, pero a modo de ejemplo cabe apuntar una cabaña en Potrero de Garay para cuatro huéspedes, en el mismo periodo anterior (siete noches), cuesta US$388. En Villa General Belgrano, por siete noches, un dormitorio con dos camas, US$952; en Villa Yacanto, US$640 para cinco huéspedes, y en Villa Berna, para cuatro pasajeros, US$2.200.

En la costa argentina

La Costa Atlántica también apuesta a tener una mejor temporada y tras ese objetivo es que se ha trabajado en tratar de mantener cuadros tarifarios accesibles. Al margen de destinos como Pinamar y Cariló, que se destacan por concentrar turismo de alto poder adquisitivo, hay otras ciudades costeras que presentan precios acordes a la época, como Miramar, donde puede encontrarse alojamiento hotelero en base doble desde aproximadamente $75.000 por día en hoteles estándar, con valores que varían según categoría, ubicación y servicios. En cuanto a la gastronomía, un menú ejecutivo en restaurantes de la ciudad se consigue desde $15.000 por persona, lo que permite planificar estadías sin sobresaltos en el presupuesto diario.

También Mar del Plata prevé una buena temporada y el sector hotelero se ocupó de fijar tarifas que no superen más del 25% a las del año pasado. Así, los departamentos de un ambiente parten desde los $300 mil, los de dos ambientes desde $470 y los de tres ambientes desde $690 mil.

Se trata de inmuebles ubicados en zonas de centro y macrocentro, a unas cuatro o cinco cuadras del mar, en condiciones normales y con capacidad para entre tres y seis personas, según la cantidad de ambientes.