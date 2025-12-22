Carlos Paz lanzó su temporada 2026 con alfombra roja y desfile de elencos

Villa Carlos Paz ya respira teatro. La ciudad serrana realizó su apertura oficial de temporada en la emblemática disco Khalama. Allí, la tradicional alfombra roja se convirtió en el punto de encuentro donde transitaron (amenazados por la lluvia) las más de 80 obras que integran la cartelera esta temporada 2025/2026.

Por la misma transitaron Pedro Alfonso, Julieta Poggio, Nicolás Cabré, Willy Magia, el Mago Matus, Mariano Martínez, Nazarena Vélez, Camilo Nicolás, el Bicho Gómez, Ángel Carabajal, entre muchos otros.

Entre las obras que ya generan mayores expectativas se encuentran:

"Corto-circuito": La nueva comedia de Pedro Alfonso en el Teatro del Lago, que este año suma a Viviana Saccone, Yayo y Julieta Poggio, entre otros.

"Ni media palabra": El regreso de la dupla Nicolás Cabré y Mariano Martínez, junto al Bicho Gómez, en el Teatro Holiday.

"Suspendan la boda": La apuesta familiar de Nazarena y Barbie Vélez en el Candilejas.

"Épico Legendario": Los grandes ganadores de los premios Carlos 2025 (incluído el Carlos de Oro), presentan un nuevo espectáculo. El Mago Matus y Willy Magia se mudan al Teatro Luxor, donde compartirán sala con el humorista Miguel Martín (Oficial Gordillo).

“Mestiza”: Propuesta dirigida por Ángel Carabajal e interpretada por Mariana Clemenzó y Elenco.

Durante la presentación realizado en Khalama, el intendente Esteban Avilés llevó adelante un reconocimiento especial a las familias creadoras de estos establecimientos, protagonistas indiscutidos de la historia nocturna y turística local. Allí se homenajeó a Molino Rojo, Keops y Zebra, que “representan un legado que creció junto a la ciudad y se consolidó como uno de los grandes sellos distintivos de Villa Carlos Paz como destino líder en entretenimiento y diversión durante todo el año”, según comentaron en la presentación.