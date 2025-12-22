Reforma previsional: gremios estatales protestan en Córdoba por nuevos descuentos salariales

La sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones de Córdoba volvió a tensar la relación entre el Gobierno provincial y los trabajadores estatales. Este lunes, los gremios que integran el sistema previsional realizarán una conferencia de prensa frente a la Casa de Gobierno, en la que expondrán su rechazo al nuevo esquema de aportes que prepara el Ejecutivo y que, advierten, redefine el equilibrio del sistema con impacto directo en los salarios en actividad.

Ley de Equidad Jubilatoria: Llaryora realiza este lunes el anuncio oficial

Desde el oficialismo sostienen que el rediseño del sistema es transitorio y necesario para garantizar la sostenibilidad de la Caja. Sin embargo, en el frente sindical se impone una lectura distinta: consideran que la medida traslada el peso del equilibrio fiscal a los trabajadores activos, con un recorte directo sobre el ingreso mensual en un contexto de presión tributaria creciente.

Venta ambulante ilegal en Córdoba: la Municipalidad intensifica controles y decomisó más de 50 puestos en el centro

Otro punto de conflicto es el proceso de toma de decisiones. Las organizaciones sindicales cuestionan que las modificaciones se hayan definido sin mesas formales de negociación y alertan que, en algunos casos, la suma de descuentos previsionales, sanitarios y tributarios podría superar el 30% del salario bruto.

La conferencia funcionará como la primera señal pública de resistencia frente a una reforma que deberá atravesar la Legislatura en las próximas semanas. El posicionamiento gremial anticipa un escenario de discusión áspera y pone en juego el margen político del oficialismo para avanzar con uno de los cambios estructurales más sensibles de su agenda de gobierno.