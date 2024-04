Córdoba: denuncian 50 despidos en Weg, una fábrica de motores eléctricos proveedora de Mabe

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció este lunes el despido de 50 trabajadores de la fábrica de motores eléctricos Weg en la ciudad de Córdoba.

Los obreros despedidos se concentraron esta mañana en la sede del establecimiento ubicado en avenida O´Higgins al 4.000 de la capital cordobesa.

Weg es proveedora de la firma Mabe, la empresa de lavarropas y electrodomésticos de línea blanca radicada en Luque que días atrás desvinculó a unos 200 trabajadores.

Despidos

“Estamos con 50 despidos de una dotación de 120 trabajadores que tiene este establecimiento”, confirmó el vocero Alcides Salgado, de la UOM.

“Estamos viendo la política neoliberal a pleno. Es lo que quiere esta política, que no tengamos industria, que los trabajadores se la anden rebuscando o juntando cartón”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta, no sabemos por qué la situación. Todavía no hemos podido hablar con algún directivo de la empresa”, informó Salgado.

Además señaló que el resto de los trabajadores que no fueron despedidos se encuentran “en estado de asamblea permanente”.

Mabe

Weg es proveedora de Mabe, la ex Drean que días atrás desvinculó a unos 200 empleados de su fábrica de Luque, en el interior productivo cordobés.

El intendente de Luque Diego Viano aseguró en esa oportunidad que las desvinculaciones se deben a una “reestructuración” al tiempo que precisó que de los 200 empleados “algunos han llegado a un acuerdo, un retiro voluntario”.

“Hay mucha gente de muchísimos años dentro de la empresa a punto de jubilarse y han llegado a un acuerdo. Otros pertenecen a otras localidades. El impacto es para la región”, sostuvo Viano.