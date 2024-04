Milei mantiene su imagen en Córdoba tras la marcha universitaria y Llaryora no modifica estrategia

Cuando el ritmo empezaba a aplacarse en el Centro Cívico, a última hora del viernes pasado, el gobernador Martín Llaryora fue informado de la última encuesta que había pedido. Realizada en toda la provincia durante los dos días siguientes a la marcha en defensa de la educación pública, el muestreo llegaba a conclusiones más que interesantes.

Antes de la marcha, la gestión del presidente Javier Milei tenía en Córdoba una aceptación del 50 por ciento. Después de esa manifestación multitudinaria, el grado de aceptación de las políticas del jefe de Estado llegaba al 50 por ciento. Esto quiere decir que nada había cambiado después de la protesta porque la gente puede enojarse con las políticas públicas y no estar de acuerdo y rechazar determinados enfoques, pero no retacea el apoyo a la administración de La Libertad Avanza: eso salta a las claras en cualquier relevamiento. Más allá de las necesidades financieras, Llaryora entiende que no es el momento para retomar su ataque al Presidente, más bien todo lo contrario.

En ese mismo trabajo, también se indagó sobre el gobierno de Hacemos Unidos por Córdoba. El grado de aceptación de la administración de Llaryora tiene porcentajes similares a los que cosecha Milei, ya que se ubica en torno al 50 por ciento, a pesar de la cantidad de frentes abiertos del gobierno provincial y de la notoria escasez de fondos para afrontar los compromisos inmediatos y mediatos.

Pero cuando se profundiza en las características del respaldo al exintendente de San Francisco surge un dato interesante: en la elección de gobernador, Llaryora se impuso con holgura en la ciudad Capital y fue derrotado por Luis Juez en el interior. Ahora, los números se invirtieron y por esa razón el jefe del Centro Cívico aumentará sus acciones en la ciudad de Córdoba y se mostrará con el intendente Daniel Passerini. Al último dato, la Provincia lo maneja desde hace unas semanas y ya puso en marcha su plan. Por caso, el viernes pasado Llaryora y Passerini encabezaron un acto en Villa El Libertador en el que supervisaron obras de ampliación de la red cloacal.

“Pepita la Pistolera”.

La elección de la ciudad de Río Cuarto se ha convertido en un frente político abierto muy importante para el peronismo cordobesista. No hay unión y no se vislumbra nada que permita inferir que las cosas pueden cambiar.

“Nosotros tenemos nuestra propia ‘Pepita la pistolera’”, razonó graciosamente un dirigente llaryorista para referirse a Adriana Nazario, la dirigente peronista que no acepta bajar su candidatura a intendenta de la ciudad del sur y prácticamente quiebra al justicialismo a dos meses de una elección pesada, la primera del año y la primera en la provincia desde que Llaryora es gobernador.

“Si Nazario gana, hay que tener claro que ganará un sector opositor al gobierno. En ese caso, se la tratará con todo respeto lógicamente, pero sin olvidar de que está del otro lado”, dijo con voz sincera un alto funcionario de la administración provincial.

Hoy, Nazario pelea cabeza a cabeza con el peronista del oficialismo Guillermo de Rivas (postulado por el actual jefe municipal Juan Manuel Llamosas) y el radical Gonzalo Parodi. No hay ninguna comunicación ni relación entre Llaryora y Nazario, ni la habrá en las próximas semanas de seguir así las cosas.

Veteranos caminantes de los pasillos del PJ dan un argumento para explicar esta situación: según esta versión, Nazario pidió en su momento ser candidata a diputada nacional en segundo lugar pero le bajaron el pulgar. Entonces, quedó con la ‘sangre en el ojo’ y decidió jugar el resto en la elección de la municipalidad de El Imperio. Y por eso no dará marcha atrás.

¿El Presidente quiere ley?

Fuentes de la presidencia aseguran que el oficialismo nacional ya tiene los votos para lograr media sanción en Diputados a la Ley Bases. “Esta semana sale”, se ufanan y en Córdoba están tranquilos porque Milei podó del proyecto algunos temas sensibles como la incorporación de capitales privados al Banco Nación.

Ahora bien, en los últimos días da la impresión de que Milei perdió el entusiasmo con el paquete legal que hace un mes consideraba impostergable y que de no sancionarse su gobierno se vería severamente perjudicado. Hoy no ocurre eso. ¿Y el Pacto de Mayo? Con varias provincias que no se sumarían (al menos cinco rechazarían rubricarlo), la Casa Rosada se está quedando en la retranca con ese tema.

Consultados una vez más voceros de Llaryora, respondieron que hasta ahora no hay ninguna reserva de alojamiento, pasajes ni tampoco de una sede para semejante evento. Pareciera que la voluntad presidencial no es la misma de hace poco tiempo, aunque desde su entorno indican que es sumamente posible organizar un evento de esta magnitud en menos de un mes.

“No le vamos a responder a De Loredo”

En las últimas semanas, el diputado nacional Rodrigo de Loredo profundizó sus críticas contra el gobierno provincial, pero cerca del gobernador Martín Llaryora indicaron que no hay ninguna chance de que algún funcionario de alto rango le conteste. “El diputado radical fue insultado en la marcha en defensa de la educación pública en Córdoba y horas después lo destrató un laburante en Buenos Aires, en plena calle. Con esto quiero decir que se fue dos veces a la lona en menos de 24 horas. No merece que le contestemos”, expresó la fuente.