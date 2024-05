El múltiple homicida Roberto Carmona enfrenta desde mañana su cuarto juicio por asesinato

Roberto José Carmona (62) se sentará desde mañana como acusado ante la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba por el cuarto homicidio que cometió en su extenso raid delictivo que incluye además robos, violaciones, drogas y asaltos.

Quienes lo trataron en los últimos dos años lo describen frío y abstraído, cero empático con sus pares y sus interlocutores. Oportunamente, las pericias indicaron que es un psicópata.

Por el crimen perpetrado el 13 de diciembre del 2022, Carmona no pronunció una palabra en las indagatorias. Desafiante, ni siquiera prestaba atención al interrogatorio, a diferencia de la verborragia que manifestó luego de ser arrestado en febrero del 1986 por la violación y posterior asesinato de su primera víctima, Gabriela Ceppi, una joven de 16 años a la que auxilió en la autopista Carlos Paz - Córdoba.

En aquella oportunidad aportó detalles escabrosos del ominoso abuso al cual la sometió, dijo cómo la asesinó y hasta dónde llevó su cuerpo. Todo fue corroborado luego por la investigación que sólo debió seguir los pasos que le marcó el temible criminal. Terminó condenado a prisión perpetua.

A lo largo de las casi cuatro décadas de prontuarios delictivos, mientras estuvo detenido en la expenitenciaría de barrio San Martín asesinó en 1996 a un recluso, Héctor Vicente Bolea. Así, disputó el liderazgo dentro del penal. Recibió una pena de 16 años de prisión.

Fue trasladado a Chaco y en aquella provincia también mató. La víctima fue Demetrio Pérez Araujo, en 1997. Allí recibió la segunda pena a perpetua. En el interín, tanto en las cárceles de Córdoba como en las de Resistencia, siguió generando disturbios y peleas provocando lesiones a otros detenidos.

El 1 de diciembre del 2022, la jueza de Ejecución Penal N°2 de Chaco, Ligia Duca, lo autorizó a viajar a Córdoba, custodiado por guardiacárceles dentro del régimen de salidas transitorias de las cuales ya gozaba.

A las 9 de la mañana del 13 de diciembre del 2022 –un día que sería recordado por la victoria de la Selección Argentina de fútbol ante Croacia, en la semifinal de la Copa del Mundo de Qatar– llegó a la vivienda de su esposa, Ángela Elizabeth Etudie, en calle Formosa al 100 de barrio Las Violetas de la ciudad de Córdoba.

A la luz de lo que sucedió después se generó un profundo debate por aquella autorización. ¿Cómo un delincuente temible como Carmona podía disponer de ese beneficio? Se explicó que Etudie padecía de una enfermedad que le impedía trasladarse a Chaco para visitarlo y por eso lo trasladaron a él hasta Córdoba.

La fuga. Aquella jornada fue custodiado por seis guardiacárceles. Debía permanecer en esa casa hasta las 18, pero dos horas antes se fugó. Según el fiscal instructor, Horacio Vázquez, la mujer y los seis penitenciarios fueron cómplices de la huida. No sólo no violentó ninguna abertura, sino que se fue por la puerta principal de ingreso a la vivienda sin ningún obstáculo. Salió tan tranquilo que hasta saludó a una vecina y le preguntó dónde vendían droga.

Llevaba en su cintura una cuchilla de hoja lisa.

Tanto Etudié como los guardiacárceles serán juzgados próximamente, en otro proceso.

El asesinato. A las pocas cuadras Carmona tomó un taxi. Se sentó en el asiento trasero del Chevrolet Corsa que conducía Javier Rodrigo Bocalón. Para robarle el vehículo y huir, lo atacó con seis puñaladas, que le provocaron la muerte.

RODRIGO JAVIER BOCALÓN

La autopsia estableció que murió por el shock hipovolémico irreversible a raíz de las múltiples heridas que le causó. A esa hora ya casi nadie circulaba por las calles, a pesar de ser un martes y día hábil, por la enorme expectativa que generaba la participación de la Selección argentina en el Mundial.

Carmona ubicó a la víctima en el asiento del acompañante y él tomó la posición del conductor. Se dirigió por calle Santa Ana y cuando llegó a la intersección con Félix Paz embistió un poste de luz. Se bajó y abandonó el auto. Eran poco más de las cuatro y media de la tarde.

Ataques y robos. El itinerario criminal continuó en la playa de estacionamiento del supermercado Mariano Max ubicado en esa misma esquina, donde Carmona se aproximó a un Volkswagen Gol que estaba en marcha. Atacó a un hombre que acababa de descender del auto para exigirle a él y a su pareja que lo llevaran. Ambos se negaron. Carmona sacó el mismo cuchillo con el que había asesinado a Bocalón y amenazó primero al hombre, quien comenzó a correr pidiendo auxilio, y luego a la mujer que estaba al volante. Ella se bajó y él quedó al mando del vehículo con el cual huyó del lugar.

ARMA MORTAL. Con este cuchillo de hoja lisa atacó a sus víctimas el 13 de diciembre del 2022, tras fugarse.

Una hora más tarde apareció caminando en barrio Parque Vélez Sarsfield. Allí sorprendió y atacó a una mujer y a su madre al intentar robarles el auto al que subían, un Volkswagen Gol. Como resistieron la entrega de las llaves a ambas las lesionó con la misma arma blanca que usó anteriormente.

En el interín, un motociclista lo llevó hasta una parada de colectivos. Volvió a aparecer en zonas aledañas a la vivienda de la cual se escapó cuando un subcomisario de la Policía de Córdoba lo identificó.

DETENCIÓN. El momento en que es detenido, a cuadras del lugar donde se había fugado.

A esa hora toda la fuerza lo estaba buscando y había distribuido una foto con su imagen reciente. Fue nuevamente detenido en la calle Luis Agote, a metros de la intersección con Almirante Brown. Los testimonios de las víctimas, los domos policiales y cámaras de seguridad privadas permitieron armar, como un rompecabezas, el itinerario del prófugo, asaltante y asesino.

Todo sucedió en tan sólo dos horas.

"¿DÓNDE VENDEN DROGA?"

El 13 de diciembre del 2022, antes de la fuga en barrio Las Violetas, Carmona llamó a una vecina que tiene un kiosco. En ese momento estaba en la vereda junto a los guardiacárceles que lo trasladaron. Y se produjo el siguiente diálogo.

Carmona: ¿No sabés dónde venden?

Vecina: ¿Venden qué? Carmona: Droga. Vecina: No, cómo voy a saber si no salgo, no sé dónde venden.

Carmona: No hay problema con los policías, es para ellos, son ‘pulenta’.

El encuentro fue breve y enseguida y ella regresó a su casa porque ya empezaba el partido de la Selección argentina.

GABRIELA CEPPI, SU PRIMERA VÍCTIMA MORTAL

El 15 de enero de 1986 Roberto Carmona cumplía 24 años. Había llegado a Córdoba desde Buenos Aires, donde ya tenía antecedentes por robo y drogas. Se fue a Cosquín a visitar a unos amigos.

Aquella madrugada, Gabriela Ceppi (16) junto a un grupo de amigos regresaba a Córdoba después de una salida nocturna en Carlos Paz. La pinchadura de un neumático del Fiat 600 la colocaría frente a su asesino.

Carmona detuvo su marcha para asistirlos y decidió secuestrar a Gabriela. La llevó, abusó sexualmente de ella y luego la asesinó con un disparo en el lado izquierdo del rostro.

Durante un mes la buscaron sin conocer su suerte. Carmona fue detenido en Buenos Aires y trasladado a Córdoba. Automovilistas que lo cruzaron aquella madrugada en la ruta a Carlos Paz dieron pistas ciertas del auto en el que se movilizaba, un Ford Taunus robado.

EN LOS ´80. Por el crimen de Gabriela Ceppi, Roberto Carmona fue detenido el 11 de febrero de 1986. Confesó cómo la violó y la ejecutó. Develó también dónde había dejado su cuerpo.

Carmona completó el resto. Confesó y, después de dar algunas pistas falsas, marcó el lugar donde estaba el cuerpo, en proximidades de Toledo.

Por aquellos años la jefatura de la Policía de Córdoba funcionaba en el Cabildo Histórico, frente a la plaza San Martín. Esas paredes escucharon el temible relato de Carmona, a contrapelo del consejo de su asesora letrada. Hubo rueda de testigos y el hallazgo de una cruz de la víctima, entre las pruebas que acreditaron su responsabilidad.

La Cámara 5ª del Crimen lo condenó a prisión perpetua por el homicidio, robos y privación ilegítima de la libertad. Declaró nula la acusación por la violación porque los padres de Ceppi no promovieron acción penal por ese delito, que en aquel momento era un requisito.

El destino que colocó a Ceppi en su camino, hoy coloca al múltiple asesino frente al jefe de Despacho del Juzgado que instruyó el crimen. Juan Manuel Ugarte escuchó aquella vez la narración del secuestro, la violación y el crimen.

Desde mañana ambos volverán a encontrarse. Carmona como acusado y Ugarte como uno de los tres vocales de la Cámara 8ª del Crimen que lo juzgará junto a jurados populares.