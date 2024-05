El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró este sábado el plenario de las multisectoriales y la militancia “La Patria no se vende” en Florencio Varela. “Estamos ante un Estado desertor que no cumple sus obligaciones”, fue una de sus numerosas críticas a Javier Milei. Ocurre en una semana marcada por las internas de sus seguidores con La Cámpora y en medio de reuniones con sus pares de Chubut y Santa Fe, Ignacio Torres y Maximiliano Pullaro.

“Desde que asumió Milei, veinte puntos subió la indigencia y la pobreza para los niños, las niñas y los adolescentes de la provincia de Buenos Aires. No está produciendo una revolución que nos lleve a un país mejor, está produciendo un aumento indiscriminado de la pobreza”, sostuvo el gobernador bonaerense, ante el aplauso de los concurrentes.

En el encuentro estuvieron presentes referentes como el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, el intendente de Ensenada, Mario Secco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Allí se leyeron diez puntos del denominado “Pacto con el pueblo", el correlato del Pacto de Mayo convocado por el Presidente para el próximo 25 que fue puesto en duda por el propio Poder Ejecutivo esta semana.

“Estamos ante un Estado desertor que no cumple sus obligaciones”, manifestó Kicillof, en referencia a los numerosos recortes que llevó adelante la administración libertaria.

Además, sostuvo que la política económica del Gobierno Nacional "es el ajuste de siempre" y agregó que "le está rompiendo la espalda al pueblo". "Basta de mentir y seguir insistiendo con que esto es la panacea y lo que nos va a salvar", arremetió.

El Pacto de Mayo y los encuentros con gobernadores opositores

Luego de mantener reuniones durante la semana con sus pares Torres y Pullaro, Kicillof reiteró su mensaje apoyo hacia los mandatarios provinciales y los intendentes ante “la disolución nacional y el sálvese quien pueda”. “Escuchen bien porque este es el sentimiento de la provincia de Buenos Aires: a las provincias argentinas les vamos a ofrecer nuestra solidaridad, no vamos a aceptar la disolución nacional y el sálvese quien pueda”, manifestó.

Además, le pidió a Milei "respetar la legitimidad" de su gobierno. Irónico, se refirió a la posible postergación del Pacto de Mayo convocado por Milei para el 25 del mismo mes. “Habíamos dicho a comienzos de mayo que si era para una foto o el marketing, que arrancaran no más. Ahora parece que ni siquiera va a haber foto”, destacó. “Esto no es un pacto, pretenden que firmemos la plataforma de Milei y, para que quede claro, no estamos de acuerdo con esas ideas. Así que de ninguna manera. Nunca nos llamaron ni escucharon y ahora quieren que vayamos a firmar”, cuestionó Kicillof.

En referencia a la notable cercanía de la actual administración con Estados Unidos, fue filoso: "Parece que ni siquiera va a ser en mayo, lo van a pasar. Le sugiero una fecha, por el contenido que tiene, porque no convocan el 4 de julio. No es pacto y no es de mayo”, en referencia a la fecha en la cual el país norteamericano festeja el día de la independencia.

“El único pacto que tiene la provincia de Buenos Aires es con su pueblo. No es de dirigentes ni de marketing, no es de fotos ni de mentira. Es un pacto real que se demuestra gobernando”, concluyó.

La interna peronista

Esta semana quedó evidenciado el proceso de disputa dentro del espacio, con una pelea a cielo abierto entre La Cámpora y los seguidores de Kicillof, a quien ven como el referente que puede ordenar al peronismo en el despoder nacional.

Al pedido de Aníbal Fernández para combatir a la organización que creó Máximo Kirchner, se sumó la respuesta de la camporista Mayra Mendoza contra el exminstro de Seguridad de Alberto Fernández. "No es por acá, no tenemos que perder un segundo en estas cosas. Se trata de cómo frenamos el daño que está causando Milei y sus políticas en toda la Argentina, muy especialmente en la Provincia de Buenos Aires. Enfoquemos bien, no perdamos el norte", fue el mensaje posterior que dio Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, tratando de calmar los ánimos.

En simultáneo, Cristina Kirchner se muestra activa en redes sociales con críticas a Milei, al igual que en su última aparición pública en un acto en Quilmes.

Todo ocurre mientras el peronismo buscar ordenarse para ser una oposición férrea frente a Milei, quien todavía goza, de acuerdo a algunas encuestas, con el reconocimiento de su electorado.

