Teresa García: "Las diferencias entre Axel y Máximo no son tantas"

Teresa García, ex ministra de Gobierno, señaló la dicotomía entre el kirchnerismo y el peronismo no kirchnerista: "Actualmente, Axel Kicillof es de los candidatos con más posibilidades a ser presidente", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). A su vez, criticó a quienes jugaron por fuera de Unión por la Patria: "Hay un peronismo que transmutó hace muchos años, de la mano de Randazzo, de Pichetto y de Schiaretti".

Teresa García es senadora por la Provincia de Buenos Aires y una de las integrantes de la llamada “Mesa de Ensenada”. En el 2009 fue gobernadora, por un día, en la transición entre María Eugenia Vidal y Axel Kicillof. Posteriormente ejerció como ministra de Gobierno los primeros dos años de la gestión de Kicillof.

Usted tiene una perspectiva preferencial del mayor distrito del país, Buenos Aires. En medio de los primeros coletazos del gobierno de Javier Milei, el peronismo continúa intentando recuperarse y reorganizarse tras la derrota en el balotaje. ¿Cómo imagina que se va a reorganizar? ¿Axel Kicillof será el nuevo conductor del partido y será candidato en 2027?

Después de sufrir una derrota como la del año pasado, es habitual que se cuestionen las estructuras políticas, tanto en el peronismo como en otros partidos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, durante las reuniones del Consejo de Partido, Máximo Kirchner propuso convocar elecciones internas para este año, en respuesta a ciertas judicializaciones y cuestionamientos internos que habían surgido, como el caso de Fernando Grey, entre otros.

Esta decisión se anunció recientemente, fijando la fecha para el 17 de noviembre, coincidiendo con la elección de autoridades del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Personalmente, considero positivo que se abra la vía interna partidaria, aunque entiendo que la gente espera que abordemos otros temas más urgentes. Sin embargo, estas elecciones internas representan una oportunidad para renovar la representación política y legitimar a los dirigentes que demuestren ser representativos y capaces de liderar.

De paso le cuento una cosa, resulté invitada para la intervención en la provincia de Corrientes a los efectos de normalizar el partido también, y esto va a ser también el 17 de noviembre. De todas maneras, en el marco de la llamada Ley Bases, la gente no está preocupada por los dirigentes, está preocupada por las cosas.

En cuanto a las controversias entre el presidente del partido y el gobernador, considero que son versiones malintencionadas de algunos que quieren que se produzca un quiebre. En una entrevista reciente, Máximo Kirchner aclaró que colabora activamente con Kicillof y que hay una clara preeminencia de Cristina en nuestro espacio político. Las diferencias entre Axel y Máximo no son tantas.

Me parece que hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires, en el ámbito del peronismo, la representación del kirchnerismo es mayoritaria, más allá de que guste más o menos, y la preeminencia de Cristina es una cuestión inobjetable. Entonces, creo que hay algunos intereses para intentar recuperar, como le dicen ellos, la lapicera, que me parece un término horrible para la definición política.

En cuanto a la resolución nacional, Axel tiene una gestión destacada como gobernador en la provincia que contiene el 38% del electorado y, objetivamente, es uno de los candidatos con más posibilidades a ser presidente. Su principal preocupación en este momento es la gestión, dado el impacto que tienen las políticas nacionales en la provincia. Por ahora, Axel está enfocado en su trabajo y en resolver los desafíos de financiamiento que enfrenta la provincia.

Dentro del peronismo existe una dicotomía que se reflejó en la tensión entre Alberto Fernández y su vicepresidenta, y donde Máximo Kirchner encarna al kirchnerismo, mientras que otros gobernadores se identifican más con una línea peronista no kirchnerista. Kicillof se destaca por su posición ecléctica, al provenir de un trasfondo más cercano al cientificismo marxista, por decirlo de alguna manera, aunque tenga vínculos cercanos con la vicepresidenta. Esto, asimismo, le genera tensiones con Máximo Kirchner, quien representa al núcleo duro del kirchnerismo. ¿Cómo nos puede ayudar a entender mejor esta dicotomía y la posición sui géneris que tiene Axel Kicillof?

Siempre son difíciles las simplificaciones y además tenemos la tendencia a pensar de manera binaria permanentemente. Creo que hay un peronismo que transmutó hace muchos años, en manos de Randazzo, de Pichetto o de Schiaretti, que además hicieron su presentación en la oferta electoral obteniendo los votos que obtuvieron.

Por alguna razón sigue siendo incuestionable el peso que tiene el kirchnerismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero también en el interior del país. Estamos en momento bisagra para la política nacional, porque del otro lado hay una oferta por parte de Milei que tiene que ver con la creación de un nuevo sentido común disruptivo, pero que también tiene una adhesión por temas de estos sectores del peronismo.

Cuando la sociedad vea el castigo y las consecuencias que va a tener acompañar este tipo de políticas que plantea Milei, con algunas alianzas por debajo de la tierra y otras más evidentes, ahí va a terminar definiendo quién la defiende y quién no, por eso me parece tan importante el debate que se está dando en el Senado y lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados.

En este sentido, Axel es parte de esta construcción política e, insisto, en toda fuerza política hay maneras distintas de ver la realidad. Máximo tendrá una manera, Cristina tendrá otra, Axel tendrá otra, pero esto no quiere decir que no coincidan con los objetivos que tenemos, a veces las miradas tienen que ver mucho con las formas.

Creo que la pelea que se vio en la época de Alberto Fernández tuvo que ver con la decisión de Martín Guzmán de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario sin dar las peleas que había que dar para no perjudicar a nuestro pueblo. Ahí comenzó una batalla difícil, y que hoy sobrevive, con ese sector del peronismo, pero que en realidad ya tiene como 10 años,

La pregunta que suelen hacerse es "quién es más peronista". Para mí el más peronista es quien mejor defiende los intereses de la gente, mientras que los que están haciendo alianzas o concesiones a un gobierno que va a dejar a esta sociedad desvalida, no los catalogaría de muy peronistas que digamos.

