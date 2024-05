Nueva etapa: el peronismo busca reorganizarse como bloque político

Desde hace tiempo, el peronismo parece no encontrar el rumbo del espacio. Con algunos sectores resquebrajados dentro del bloque y sin un líder presente, la Ley de Bases parece ser la antesala de un resurgimiento para la vuelta de la oposición.

Contra la ley, unidos

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político Pablo Tigani, quien expresó que, “que el gobierno le hizo un favor fenomenal a la oposición”.

Según el entrevistado, detrás del tratado de la Ley Bases “está toda la oposición unida” y más allá, de las diferencias de matices dentro del arco opositor “en contra de esta ley están todos”.

Partidos "rotos" y la reaparición de Cristina Fernández

De alguna manera, para Tigani, el sistema de partidos políticos “estaba medio roto” porque de tan solo pensar que el presidente de la Unión Cívica Radical es Martín Losteau y el presidente del Partido Justicialista todavía es Alberto Fernández “genera la idea de rompimiento”. Y siguió: “Probablemente haya un reordenamiento porque esta ley está facilitando la unión del espacio para confrontar los intereses nacionales”.

Al ser consultado sobre la reaparición de Cristina Fernández y la posibilidad de convertirse nuevamente en la líder del sector, el analista sostuvo que, “en política nunca está dicha la última palabra”. “Cristina es la referente más importante del espacio y la realidad nos dice que es la única persona disponible que tiene experiencia sobre cómo se resuelven los problemas urgentes”, agregó.

Pacto de Mayo y promesas

Con respecto al Pacto de Mayo, el entrevistado aseguró que, “no va a haber mayo” porque “ya hay cinco o seis gobernadores que directamente no van y uno de los gobernadores es que tiene 39% de la población de Argentina y alrededor del 42% del Producto Bruto Interno”. Y siguió: “Que simplemente no vaya el gobernador de la provincia de Buenos Aires al pacto tiene carencia de legitimidad”.

En continuidad con el tema, Tigani sostuvo que para este Gobierno “todo es igual” porque “nada es lo que parece ser y todo lo que es un fracaso, lo presentan como un éxito”. Y añadió: “Para ellos, lo que es perjudicial para los intereses nacionales lo presentan como favorable y lo mismo hacen con el pueblo argentino y la clase media que está soportando el ajuste que el Gobierno había prometido que iba a soportar la clase política”.

Para cerrar, dijo: “Lo que Milei está haciendo no es ni remotamente lo que prometió y va a lograr, en la gente, una frustración que generará más bronca y rechazo, que podría terminar en momentos explosivos de la sociedad”.