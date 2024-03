Juan Zabaleta: "El camporista Conu Rodríguez espiaba gente desde la Afip"

Juan Zabaleta considera que en la democracia argentina hay un antes y después de Milei, pero que las internas entre Alberto y Cristina perjudicaron gravemente al peronismo permitiendo su triunfo. “Venimos a llenar la heladera y a garantizar los asados de los fines de semana y eso no pasó”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Zabaleta es uno de los referentes del peronismo bonaerense y ex intendente de Hurlingham, cargo que ocupó entre 2015 y 2023. Se desempeñó como ministro de Desarrollo Social dos años, entre 2021 y 2022. También fue concejal y obró como secretario administrativo del Senado en el año 2011.

Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, propuso que el PJ bonaerense rompa con la Cámpora y comience un armado propio con Axel Kicillof a la cabeza. Sabiendo de tu conocida interna con el camporismo, me gustaría conocer tu opinión sobre esta propuesta de Ferraresi.

Vamos a estar acompañando la reconstrucción. Cuando venimos de una derrota y, lamentablemente de la crónica de un final anunciado, porque veíamos lo que iba a pasar después del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, con muchas tensiones, que tuvo una etapa hasta la pandemia, donde se cuidó mucho a los argentinos, pero después del 2021 empezaron los quilombos. Las internas, los cruces de micrófonos, las políticas epistolares, como digo yo, carta para acá, carta para allá. Sin entender que el tachero que transitaba todos los días las calles de Capital Federal o del Conurbano tenía que trabajar 14 horas por día para parar la olla en su casa.

En definitiva, hay que reconstruir. Estoy convencido que en la democracia argentina hay un antes y un después de Milei, un AM y un DM. Esto hay que mirarlo detenidamente. Ganó las elecciones, yo creo que por errores propios de nuestro Gobierno. Un dirigente que puteaba en la televisión y llegaba a los pibes a través de las redes sociales.

El peronismo tiene una estructura enorme de gobernadores, intendentes, etc. Eso hay que mirarlo y creo que el peronismo lo tiene que aprovechar para construir mayorías, para abrirse y representar a todos en la Argentina. A los que menos tienen, pero también al pequeño y mediano empresario y al capital nacional, a todos.

Está claro lo que dice Jorge Ferraresi, y lo estamos acompañando con Fernando Grey y Facundo Moyano. Va a estar La Cámpora de un lado y del otro lado vamos a estar los que no queremos quedar bien con los dirigentes, no queremos hacer más política mirándonos el ombligo, no creemos en un Estado monotributista y bobo, sino en un Estado que tiene que estar presente y ser socio del capital nacional, del que genera trabajo en un barrio en una pequeña o mediana empresa.

Recién miraba en los dos minutos de noticias de Modo Fontevecchia a Sturzenegger hablando de valentía. ¿Qué es ser valiente?, ¿dejar a un merendero y a un comedor sin alimentos?, ¿que las universidades públicas no puedan mantenerse al mes de abril o mayo? Eso no es ser valiente.

Queremos discutir esto que tiene que ver con un Estado activo y presente. Nos cansamos de hablar del Estado presente y de los derechos, y cuando el nieto iba a tomar el colectivo para ir a laburar, le robaron el celular y si lo dejaban parado y vivo era una suerte, y el jubilado cobrando una miseria. Está claro que hay algo que tiene que cambiar y estamos dispuestos a hacerlo y a no repetir lo mismo.

¿Hacés responsable del mal desempeño del gobierno anterior en igual proporción a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, o más a alguno de los dos?

Responsables somos todos. Yo fui parte de ese gobierno. Hay dirigentes que dicen “yo no tengo que ver”, ¿cómo es eso? Nosotros armamos un frente político que puso a Alberto Fernández de candidato y de presidente. Yo fui ministro de ese gobierno y vi lo que pasaba en ese gobierno cuando en algún momento, en mi tarea, que era ver cómo podían llegar alimentos a los comedores o tener un programa social que generara trabajo a la gente, cuando querías gestionar te preguntaban si estabas con Alberto o con Cristina.

¿Cómo quieren que con la política desordenada la economía se ordene? Cuando la política no está ordenada no hay economía, lo habrán escuchado a Massa decirlo. Y de golpe, en plena campaña, aparece un imbécil, como ese Conu Rodríguez espiando gente, usando el Estado para espiar gente.

No habla nadie más de esto y yo quiero hablar de esto. Ese muñeco espiaba gente, hacía fake news acusándonos a los opositores a La Cámpora de cualquier cosa. El camporista Conu Rodriguez espiaba gente desde la Afip. Mire lo que pasó con Tolosa Paz. ¿Eso pasa al olvido? No puede ser que “todo pase”. Estoy convencido de que el tachero que está escuchando quiere las cosas claras, quiere saber cómo vive un dirigente.

Yo estoy laburando en un taller mecánico, alineación y balanceo. Me fui a laburar a un taller porque soy técnico mecánico y porque quiero decir lo que pienso y siento sin comprometer a nadie. Hay un momento en el que hay que decir y contar todo, porque la verdad después va a volver en un esquema de unidad del peronismo y va a aparecer nuevamente, cuando se les ocurra, Wado de Pedro liderando una rebelión de renuncias de ministros.

Fabián Conu Rodríguez, un miembro de la Agencia Federal de Inteligencia, y el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.

¿Cómo creen que quedó el Gobierno nacional después de la rebelión de renuncias que hubo? Bueno, y teníamos que gobernar la Argentina. Teníamos que resolver los problemas de los argentinos: la inseguridad, la economía, la inflación, los salarios. Vinimos a llenar la heladera y a garantizar los asados de los fines de semana y eso no pasó, y perdimos las elecciones.

De tu discurso me queda claro, aunque digas que la responsabilidad es de todos, que le asignás una cuota mayor a La Cámpora y a Cristina Kirchner…

Un día se le ocurrió a Martín Insaurralde agarrar el PJ bonaerense y dárselo en una valija a Máximo Kirchner, no funciona más así. Nosotros fuimos a una primaria en Hurlingham, y me tocó perder, y a mí me fortaleció esa derrota. Me fortaleció porque la PASO que viene va a ser más equilibrada, porque no van a tener ni Pami, ni Anses, ni YPF para la pauta publicitaria. El camino es más participación de la gente, más debate sobre los espacios y las estructuras políticas. Estoy convencido de que no alcanza con el peronismo de cara al futuro. Hay que abrir, hay que construir mayorías.

¿Creés que mañana, en el congreso del PJ, se va a producir una especie de vuelta de página de la era kirchnerista?

No soy congresal para la conferencia del PJ, pero lo que espero que pase mañana, y que el presidente del Congreso, Gildo Insfrán, lo va a garantizar, es que puedan hablar los congresales, que se puedan expresar. Que no haya un congreso a libro cerrado donde se discutan las cuestiones administrativas de un partido, sino que se pueda opinar. Que los dirigentes digan lo que sienten y quieren y se genere un debate. Cuando se genera un debate se construye y se amplía. Espero que mañana pueda haber un debate, puedan opinar, puedan pedir la palabra, no importa lo que dure.

Está claro que vamos a hablar cosas que al tachero que está escuchando Modo Fontevecchia no le importan, porque no le alcanza la guita para pagar el seguro, pero es claro que ante el desafío de reconstrucción del peronismo empecemos a discutir estas cosas.

Yo no me voy a callar más. Me callé porque era un tipo ubicado. Yo era uno de los que decían muchas veces “mire, las tensiones lo que hacen es fortalecer”, pero no fortalecen nada. Era decir: “paren con este tiroteo, paren un poco, paren de pegarle al Presidente”. Nuestro Gobierno nunca tuvo una mesa política para debatir las cuestiones políticas. Para debatir y después salir a explicarle a la sociedad cómo íbamos a bajar la inflación, que íbamos a generar trabajo con mejores salarios, a discutir una reforma laboral.

A mí me da bronca que Milei imponga los temas que tiene que discutir el peronismo. Acá era todo “siga y siga”. Hay una demanda de la sociedad que está muy despierta a pesar de los miles de quilombos que tiene, y eso es muy bueno, porque opina. Tienen una bronca bárbara.

Alejandro Gomel: ¿La Cámpora a vos no te dejó gestionar?

Haber sido ministro de Desarrollo Social fue un desafío tremendo. recorrí 22 provincias, y todos los días apoyaba la cabeza en la almohada con el deber del día cumplido, con alguna tarea hecha. Pero yo me daba cuenta que nunca tuve las condiciones para poder salir del distrito. Fue un error, porque me encontraban los vecinos y me decían “¿por qué te fuiste?”. Hay análisis que hay que hacer que tienen que ver con esto.

Después es real que fui de ministro y acá en Hurlingham, los reemplazantes de La Cámpora ni un café me invitaban a tomar. No pasé más por la municipalidad por 14 meses.

AG: ¿Cree que fue un error haber ido al ministerio?

Los vecinos me preguntaban, “¿y por qué te callaste, Zabaleta?”, y, porque quería cuidar el espacio político y ver si había alguna posibilidad de rediscutir. Ahí entra lo que yo les planteaba en esta nota, basta de hablarle a los dirigentes, basta de quedar bien con los dirigentes. A mí no me importa lo que piensa un dirigente, no me importa nada, porque estoy en el taller mecánico y Mónica, del merendero de atrás, me dice que todos los días tiene una persona más que viene a buscar una vianda. Metámonos en los problemas de la gente y generemos un espacio para representar esos sectores que dejamos de representar y que está representando todavía Milei.

AG: ¿Ese espacio que vos estás reclamando lo ves, por ejemplo, encabezado por Kicillof? ¿Lo ves en esa estructura a Llaryora?

Es de abajo para arriba. Es la sociedad la que va a consolidar a un dirigente, principalmente por cómo gestione. Un dirigente político se mide gestionando, cuando tiene responsabilidad de gestión, trabajando, planificando su ciudad, resolviendo.

Mirá, la demanda de un vecino no es una cosa tremenda. Quiere el patrullero patrullando, la luz prendida, quiere que haya médicos en el hospital, que la plaza tenga el pasto corto, que se fumigue para que no se contagie con dengue. Hay demandas cotidianas que son normales, en las que claramente, el dirigente político tiene que estar ahí. Va a ser de abajo para arriba.

¿Que el peronismo cordobés tiene que estar en la reconstrucción del peronismo?, claramente. ¿Que Pichetto tiene que volver?, claramente. ¿Que Randazzo tiene que volver?, claramente. Massa se fue en el 2013 y hasta que no volvió no se ganó más. Ahora, ¿esto es amuchando dirigentes?, no. Esto se hace dando un debate muy claro de cara a la sociedad. Sin caprichos, sin decisiones de querer llevarse puesto lo que sea para lograr objetivos.

Me parece que el antes de Milei y el después de Milei tiene que llevarnos a todos a pensar en ese sentido. No es con bronca, estoy entusiasmado con lo que viene.

Una de las especulaciones que hacen los analistas es que en la reunión de mañana se llevaría como planteo que se realice una elección interna a fin de año, que hace muchísimo no se realiza en el peronismo, la última fue entre Cafiero y Menem. Hoy las autoridades del partido fueron definidas por acuerdos y no por elecciones. Vos hacés mención a figuras que se fueron del peronismo, todas ellas se fueron por el kirchnerismo. Tanto el peronismo de Córdoba, Randazzo, Pichetto, etc. Los analistas dicen que si el kirchnerismo percibe que perdería unas elecciones internas es posible que haga lo mismo que en 2017, se separe y se vaya con un partido diferente. ¿Le asignás alguna posibilidad a que pudiera pasar eso?

Cuando uno es caprichoso en la política puede pasar cualquier cosa. Estamos hablando del 9 de julio de 1988, 35 años, de una elección interna que posibilitó la vuelta del peronismo al poder. Tiene que haber una elección interna, si tiene que ser a fin de año no lo sé, la prioridad es ver qué le está pasando a los argentinos todos los días. No está en la agenda de la gente la interna del peronismo.

Ya no hay más dedos, no es con un dedo poniendo un candidato, eso se terminó. Tiene que haber muchas sillas en una mesa sin cabecera, no hay más cabecera en esa mesa, ya está. Tiene que haber una mesa con sillas de los que representan al peronismo. Fracasó el intento del Frente de Todos, porque perdimos las elecciones y pasó todo lo que pasó.

Insisto con esto, siendo ministro era increíble lo que veía de las tensiones y debates internos, todo eso nos llevó a la derrota, que quede claro. No es más con los mismos, no es más de la misma forma. Los gobernadores, intendentes, los que tienen alguna responsabilidad de gestión y son representativos, tienen un desafío de reconstruir, y tenemos la expectativa de hacerlo.

