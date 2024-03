Federico Zapata: "La sociología del peronismo cordobés está relacionada con la de Milei"

El politólogo Federico Zapata opina que Javier Milei tiene "muchas dificultades para transformar su agenda en una agenda gubernamental". Además, habló de la reconfiguración del peronismo cordobés y afirmó que se buscará "un liderazgo plural". "Para Llaryora es fundamental tener una relación muy cooperativa con Patricia Bullrich", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Federico Zapata es analista, politólogo y co-director de la consultora Escenarios. Además, es editor de la revista digital Panamá.

¿Percibís que el abrazo y la reunión que tuvo Llaryora con Patricia Bullrich indica una posible alianza del peronismo cordobés con La Libertad Avanza?

Me da la impresión de que lo que la foto está mostrando es el intento de recalibrar una relación que no sea necesariamente en el camino tan complejo y negativo de estos primeros meses, pero no veo una alianza política.

La sociología electoral del peronismo cordobés está asociada con la de Milei, entonces eso hace que frente a la pregunta sobre cómo sintonizar esa ecuación no tenga una respuesta simple. Mi análisis es que el peronismo de Córdoba, después de lo del año pasado, va a intentar caminar el 2024 y el 2025 intentando protagonizar una alternativa política a Milei, no una alternativa que le niegue algún elemento a la emergencia de Milei, que la ha decretado la sociedad.

El peronismo de Córdoba va a armar una suerte de oposición para esta época, algo que por supuesto implica conversar algunas cuestiones, sentarse en la silla que ha propuesto la sociedad, discutir la letra chica de muchas reformas y plantear una oposición para delante. Me parece que el peronismo de Córdoba va a actuar en ese sentido y creo que ahi, seguramente en los próximos meses, Juan Schiaretti va a tener un rol muy importante en ese esquema.

#Ahora | En el Centro Cívico llevamos a cabo una reunión de trabajo junto a la ministra de Seguridad de la Nación, @PatoBullrich, en el marco de su visita a la provincia de #Córdoba. pic.twitter.com/wS95Qi9MKx — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) March 18, 2024

¿No solo Llaryora sino también Schiaretti?

Creo que sí, porque el peronismo de Córdoba está acostumbrado a los liderazgos plurales y me da la impresión de que Llaryora lo tiene complejo por las ideologías asociadas, entonces me parece que ellos van a intentar jugar ese doble juego, Llaryora consolidando su liderazgo al interior de la provincia, que tiene un electorado muy difícil, y que además es un gobernador que tiene potencialmente reelección, y Schiaretti con la posibilidad de armar, de cara al 2025, una oposición para diferente.

¿Hay cortocircuitos o diferencias no imperceptibles entre la perspectiva del gringo con Llaryora? ¿Son las mismas cosas o tienen diferencias?

Que sea un liderazgo plural no quiere decir que piensen igual en todos los temas, pero es un liderazgo que funciona articuladamente y que tiene una idea bastante coincidente en su necesidad de que el 2023 signifique una bisagra para el cordobesismo, en donde es imposible volver para atrás, es el punto de nacionalización de la experiencia del peronismo de Córdoba en donde le dan la posibilidad de jugar un rol a nivel nacional y ellos están dispuestos a jugarlo. Ellos entienden lo que implica hacer una oposición para estos tiempos y pensar en un tiempo post-kirchnerista.

Córdoba en off: qué hay detrás de la pelea Llaryora-Avilés

En ese tiempo post-kirchnerista, ¿es posible una alianza con Axel Kicillof y Maximiliano Pullaro para hacer un eje Córdoba-Santa Fe-Buenos Aires?

En la lógica post-kirchnerista no veo una alianza con Kicillof, porque sigue expresando, por múltiples razones, una forma posible de continuar el kirchnerismo. Creo que ellos van a apostar más bien a que la región centro les permita motorizar una alianza nacional, me imagino que en esa clave tanto Pullaro como Frigerio están en el radar, a partir de eso buscar una cosa que implique mestizar la política. Para volver a construir un régimen de coaliciones de este tiempo va a ser importante que la política se siga fragmentando, en ese sentido me parece que el mestizaje implicaría diagonales tanto con sectores del radicalismo como del peronismo y, sobre todo, sectores de la sociedad civil que no forman parte necesariamente de la estructura política actual.

Martín Llaryora ya tiene el borrador de la nueva Ley Ómnibus: 269 artículos y nueva fórmula jubilatoria

¿Cómo se tomó Córdoba el despido que hizo Milei contra quien estaba frente al PAMI, que a su vez fue ministro de Finanzas de Schiaretti, porque su señora votó en contra de la ley?

Giordano es una persona muy respetada en Córdoba, sobre todo por las elites empresariales, sindicales y políticas, es probablemente uno de los funcionarios de mayor excelencia que ha tenido Córdoba. Es un funcionario independiente que el peronismo incorporó a la gestión, que por supuesto vio como alguien de cara a la calidad de la gestión nacional. Lo que se está viendo con Milei, más allá de su lucha cultural y la gestión de Caputo, es que tiene muchas dificultades para transformar su agenda en una agenda gubernamental y nosotros los cordobeses veíamos a Giordiano como una pieza que podía ser importante en un tema tan crítico como es el previsional, así que te diría que en ese círculo de las elites en córdoba se lo vio como una oportunidad que se ha perdido la política nacional.

El descargo de Osvaldo Giordano tras su salida de ANSES: "La función pública es ingrata"

¿Cómo ves su futuro? ¿Crees que vuelve a Córdoba?

Me imagino que habrá tenido alguna conversación tanto con Martin como con Juan, y seguramente va a intentar cumplir algún rol en la política nacional. Él ya había cumplido su rol en la política de Córdoba, es un técnico muy respetado y estaba con muchas ganas de cumplir alguna función nacional, así que me imagino que intentará sumar en calidad independiente en la construcción de una alternativa nacional.

La reunión entre Llaryora y Bullrich.

Claudio Morales: Hace tres días se conoció que un miembro de la policía cordobesa fue detenido por narcotráfico, ¿cuánto hay de necesidad en Llaryora? Cuando fue Bullrich a la provincia, respaldó la idea de contar con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, algunos consideran que gracias a la buena imagen de la provincia y en la comparación con la ferocidad de la situación en Rosario, nadie se enfoca en la situación del narcotráfico en Córdoba, que también es muy delicada. No perdemos de vista que la relación del gobierno provincial con su policía ha sido muy tirante. ¿Cuánto opera esta situación del empeoramiento del narcotráfico en la provincia que obliga a Llaryora a buscar coincidencias con Bullrich?

El gran tema en la discusión es lo que está pasando en Rosario hoy, es una ciudad que está en el epicentro de la región centro, el narcotráfico es un problema de la Argentina, obviamente que está presente en Córdoba como en todas las provincias, Córdoba ha hecho un esfuerzo muy grande y creó una policía especializada en el tema, pero es un tema que tiene naturaleza federal. Obviamente que el Gobierno provincial de Córdoba va a buscar la colaboración de la nación para que el foco no solo esté en Rosario. Me imagino que el grueso de los gobernadores intentaran hacer lo mismo, son territorios complejos en donde hay poblaciones urbanas numerosas. Para Llaryora es fundamental tener una relación muy cooperativa con Patricia Bullrich. El narcotráfico, a diferencia de los delitos menores, no tiene una resolución estrictamente provincial, sino que va a requerir la colaboración entre nación y provincia.

Durante la reunión con la ministra de #Seguridad de la Nación, @PatoBullrich, le manifesté mi respaldo para el uso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el #narcotráfico. pic.twitter.com/Q0rqdHcB0S — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) March 18, 2024

El policía en Córdoba fue detenido por el Ministerio Público Fiscal de la provincia…

No es que no haya sido proactiva, creó una policía especializada que investiga a la policía que actúa en delitos comunes porque el diagnóstico era que la policía común no era la solución a esto. Es consciente de que con el esfuerzo provincial solamente no va a alcanzar y esto requiere una alianza federal, es como en Rosario, debería ser una causa nacional porque por más de que Pullaro haga esfuerzos no van a poder.

