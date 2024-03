Menem llega a Córdoba para respaldar a Bornoroni y pensando en el armado del 2025

El objetivo, aseguran, es armar el partido libertario "puro" todo bajo el ala del flamante político Gabriel Bornorini. El aval lo daría Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Él mismo, se sentaría en el despacho del juez Federal en competencia Electoral Alejandro Sánchez Freyre. Allí le plantearía que “La Libertad Avanza” es un partido político cordobés.

Esta acción desató la tormenta puertas adentro del núcleo libertario mediterráneo. “Se vienen a chorear el nombre del partido y salir corriendo”, aseguró un dirigente político y empresario de años que se encontraba en funciones fuera del país. Muchos que hoy parecen invisibilizados, fueron parte de la construcción del arrollador triunfo en el balotaje de Javier Milei en la provincia, alcanzando el 74% de los votos cordobeses.

Si Martín Menem pisa suelo mediterráneo muchos lo considerarán como el espaldarazo inclaudicable al ex dirigente estacionero. Pasa que Bornoroni llegó al Congreso de la mano de Rodolfo Eiben, del partido demócrata, previo a competir en las elecciones provinciales como su candidato a vice gobernador. En Buenos Aires construyó vínculos fuertes con los Menem y la veña de Karina Milei, la hermana de presidente.

En pocos meses y luego de conseguir la presidencia con números récord en Córdoba, hoy parecen todos enfrentados en la construcción a futuro.

“No es una simple visita de un diputado nacional ante un juez Federal, se lo puede considerar una presión”, remarca Eibe y agrega que es “un papelón” si se concreta los planes.

Menem no llega para librar una batalla interna, sino para concluir la guerra. Y seguramente quedarán muchos heridos. En la audiencia que fijó la Justicia electoral para este miércoles, deberá sortear las objeciones que se plasmen y podría dejar el sello de “La Libertad Avanza” consolidado.

Desde el partido demócrata consideran que es “es ilegal y no corresponde. La alianza existe. Estoy contento que el espacio crezca con dirigentes dentro de la ética. Si algunos por atropellar se creen dentro de la política, no estoy de acuerdo. No se puede menoscabar el sacrificio de los cordobeses”, expresan con munición gruesa contra Bornoroni.

Junto con el MID fueron los impulsores de Milei en el país. Ahora, puertas adentro consideran que los están apartando de la peor manera. “No deben olvidarse que Victoria Villarruel también es parte del partido Demócrata”, remarcan.

Todo se hace y teje pensando en el 2025. La intención del presidente es pasar como topadora sobre los acuerdos que le dieron los avales para sentarse en el sillón de Rivadavia y construir sobre bases “puras” la cantidad de bancas para que las leyes que se impulsarán no se traben en negociaciones innecesarias.