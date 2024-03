Correr por un plato de comida: cada vez más personas en situación de calle en Córdoba

Lunes 18 de marzo, 20:05. Córdoba: Rivadavia esquina 25 de Mayo, pleno centro de la capital. Apenas estaciona la traffic, de a uno empiezan a llegar. Dos más apuran el paso. Corren. Hacen una fila, nadie pelea, nadie se cuela. Pocos hablan. Los que llegan un toque más tarde, corren. Todos quieren comer. Un poco, un plato, tal vez repetir. Lo que haya para comer.

Esta secuencia se repite todos los lunes. Desde 2019, todos los lunes a la tarde este grupo de amigas y de amigos se juntan a cocinar en una rotisería de barrio Poeta Lugones. Y, cerca de las 20, entregan la comida en bandejas de plástico o en tuppers que llevan los comensales.

Pero este lunes fue distinto. “Nos sorprendió la cantidad de personas que se acercaron a buscar su plato de comida”, escribieron los integrantes de Unidos Aguantando en una publicación en Instagram. La realidad económica, como consecuencia del fuerte ajuste, duele.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Natalia Díaz Fraccaro, participante de la agrupación, contó que, a diferencia de semanas atrás, “esta vez no sobraron raciones y nadie pudo repetir”. “Salimos con tres conservadoras grandes con comida para aproximadamente 200 personas y las dimos todas”, agregó.

La joven sintió “tristeza de ver personas corriendo a la trafic por un plato de comida”, según publicó en una historia en su Instagram. “Algunos nos dijeron era su primera noche en la calle, otros comentaron que hacía dos semanas que estaban en esa situación. Son personas que en los últimos dos o tres meses se quedaron sin techo”, relató.

La voluntaria contó que es un “número mínimo de personas que busca la comida y se la lleva a su casa” y que, entre las 200 raciones que entregaron este lunes, alrededor del 10% fueron a niños o niñas. “Siempre nos dicen algunas palabras de gratitud por la situación que están”, recordó.

Sin banderas

Unidos Aguantando se creó en 2019. En pandemia llegaron a ser 40 los voluntarios: “Salíamos lunes y martes”, dijo Natalia.

Actualmente son 16 las personas que integran este grupo de amigos, como prefieren autodenominarse. Todo es muy horizontal y democrático: entre ellos se reparten tareas y responsabilidades.

“Antes teníamos un circuito de entrega por el centro, pero después de una serie de episodios, decidimos ir solamente a la Plaza San Martín. Durante el verano la Policía nos dijo que no podíamos entregar comida ahí por el turismo y tuvimos que ir a 25 de Mayo y Rivadavia”, detalló.

La voluntaria remarcó que desde la agrupación no le entregan dinero a ninguna persona. “No somos una fundación, no tenemos personería jurídica. No tenemos ninguna bandera. No hablamos de política ni de religión para no pelearnos. Nosotros lo hacemos por amor”, aseguró.

Problemática real

Desde la Municipalidad de Córdoba reconocen que aumentaron los casos de personas en situación de calle, muchas de las cuales padecen las consecuencias del consumo problemático de todo tipo de sustancias.

Según el programa de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano dedicado al abordaje integral, son 610 personas las personas en esa situación, de las cuales de las cuales 436 tienen alojamiento provisto por el municipio. Del total, 156 no quieren ser alojados pero que están “geolocalizados”.

Desde el municipio trabajan desde el inicio de la gestión de Martín Llaryora en este programa, el cual se reglamentó tras la sanción de una ordenanza en la actual intendencia de Daniel Passerini.

“Se trata de una problemática que no es necesariamente producto de la falta de recursos económicos. Hay cuestiones vinculadas con consumo problemático, problemas con sus círculos socio-afectivos, búsqueda de oportunidades laborales en grandes ciudades sin un resultado favorable, entre otras realidades”, indicaron a PERFIL CÓRDOBA desde el área que dirige Raúl La Cava.