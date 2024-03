Qué es el “G.O.L.”: el nuevo grupo “de élite” que luchará contra el narcotráfico en Córdoba

En Córdoba, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la firma de un convenio con la Provincia para intensificar la lucha contra el narcotráfico mediante la creación de una nueva fuerza especializada.

Durante el evento, estuvo acompañada por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

El nuevo grupo "de élite", conocido como "G.O.L." Grupos Operativos de Lucha contra el Narcotráfico, estará integrado por efectivos tanto de la Policía de la Provincia como de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Este equipo se encargará, entre otras funciones, de llevar a cabo investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

"Este grupo tiene una participación de la DEA (Administración de Control de Drogas) desde el primer día. La DEA participa en la formación. Todas las personas pasan por pruebas de integridad y en polígrafos. También de sus patrimonios. Son grupos de élite. Porque van a la investigación más profunda", indicó Bullrich.

Junto con la creación del "G.O.L.", la ministra Bullrich dio a conocer un acuerdo de cooperación entre el Gobierno Nacional y la Provincia para combatir el narcotráfico, así como el establecimiento de una mesa de "complementariedad". Esta mesa facilitará la colaboración entre el Ministerio Público Fiscal de Córdoba y los jueces y fiscales de jurisdicción federal.

Esos cuerpos de élite fueron concebidos para superar las limitaciones jurisdiccionales que individualmente enfrenta cada fuerza de seguridad y optimizar la asignación de recursos, humanos y económicos, y fortalecer los mecanismos de intercambio de información y datos entre las fuerzas de Seguridad.

El acuerdo contempla no solo el trabajo coordinado de distintas fuerzas de seguridad, sino también la labor conjunta de las fiscalías provinciales, nacionales y las distintas instancias del poder judicial, con personal que rota cada dos años y cursos de capacitación dictados por la DEA.

Por su parte, Juan Pablo Quinteros agradeció las respuestas inmediatas que la Nación le brindó a Córdoba en temas de su cartera y aseguró que "esta provincia va a acompañar la política de Seguridad Nacional". Subrayó que "la vamos a acompañar fuertemente porque en la lucha contra el narcotráfico, si no estamos juntos, no vamos a poder tener resultados positivos; son ellos o somos nosotros y no tenga duda ministra que vamos a ser nosotros".

La llegada del Fentanilo

Bullrich, al presentar el nuevo grupo de trabajo "G.O.L.", también advirtió sobre la llegada del fentanilo, una droga que viene causando estragos, especialmente en Estados Unidos.

"Este grupo analizará todo tipo de drogas. Sobre todo, las nuevas tendencias. Son aquellas que se está vendiendo y mata gente, y por lo que en Estados Unidos hay una crisis de muertes y una emergencia de salud en relación al narcotráfico. Hubo 60.000 muertes, que se produjeron por sobredosis de fentanilo", comentó Bullrich.

El fentanilo, también llamado como la "droga zombi" es un opioide sintético (fabricado) que los médicos pueden recetar para tratar el dolor. También se fabrica ilegalmente y se vende como droga callejera. A menudo, se mezcla con otras drogas (como la xilazina, la heroína o la cocaína) para aumentar sus efectos, hacer que la droga sea más adictiva o reducir el costo.