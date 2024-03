Osvaldo Giordano, tras su reciente paso por ANSES, señaló que el otorgamiento de créditos a jubilados generaba el riesgo de créditos incobrables por el fallecimiento de estos. Además, respecto al conflicto de la Nación con las provincias, destacó la importancia de un nuevo acuerdo de coordinación fiscal. “Si el Pacto de Mayo es un gesto que refleja una actitud de entender que el país no termina en la General Paz, me parece una muy buena idea”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Osvaldo Giordano es economista, especializado y con un gran recorrido en materia previsional. Se formó en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajó como investigador en el Instituto de Estudios sobre la realidad argentina y latinoamericana, el famoso IERAL de la Fundación Mediterránea. Trabajó con el ministro de Economía de la Nación en los 90 en la gestión de Domingo Cavallo. El 24 de noviembre de 2023 fue confirmado, por la entonces oficina del presidente electo, como presidente de la Anses, y el 9 de febrero de 2024 Javier Milei solicitó su renuncia, luego de que su pareja, la diputada Alejandra Torres votara en contra de algunos artículos de la Ley de Bases y Puntos de partida para la libertad de todos los argentinos. Además, Giordano se desempeñó como exitoso ministro de Economía de Córdoba entre el 10 de diciembre de 2015 y 2023, y antes fue secretario de previsión social entre 2007 y 2015. Durante su breve gestión en Anses se descubrió “la punta del iceberg de un negocio de seguros que salpicaría al propio expresidente Alberto Fernández”.

Hacenos una síntesis didáctica de qué es lo que encontraste por intuición, y cuánto de concreto o de opinable es.

El tema del seguro salta de un proceso de inicio de gestión en el ANSES, donde fueron apareciendo un montón de dificultades, en un contexto de bastante desorden desde el punto de vista administrativo. Con lo cual, este tema del seguro es uno más de los muchos desafíos que tuvimos que enfrentar en esta corta pero intensa experiencia en el ANSES.

El caso del seguro es lo que nace a partir de que ANSES, desde hace mucho tiempo, otorga créditos a jubilados. Esto tiene una larga data, pero se intensificó mucho el año pasado con una política deliberada de entregar créditos a tasas muy bajas. Y eso genera un riesgo, que es que el jubilado fallezca y eso provoque un quebranto porque es un crédito incobrable. Ante ese riesgo hay que tomar alguna medida de prevención.

Lo que tradicionalmente hacía ANSES era crear un fondo, hacer un pequeño descuento a todas las cuotas para compensar la pérdida que generaban los fallecimientos. Con un decreto de Alberto Fernández eso se cambia y se decide que, en lugar de la administración propia, es decir, el autoseguro, se contrate un seguro que obligatoriamente tiene que ser con Nación Seguros. De manera que ahora el descuento que se le hace al jubilado no lo administra el propio ANSES, sino que lo pasa a Nación Seguros.

Lo que vimos fue que esa factura de Nación Seguros, un monto que había transferido, un monto muy importante, hacia fin de año pasado, llegaba a 1700 millones de pesos. Y la duda de qué hacer: si mantener (aunque el contrato vencía a fines de febrero) esa cobertura, o si no había algún mecanismo alternativo que permitiera ahorrar recursos.

Lo primero que uno atina es analizar si es razonable o no lo que se estaba pagando. Y eso nos iba a llevar a un análisis muy largo, muy complejo, de mucho tiempo y seguramente no sacaba el plazo que teníamos. Teníamos que decidir rápido el mantenimiento, no el seguro. Y el otro camino era analizar la alternativa: si volvíamos a lo que tenía ANSES tradicionalmente, que es el autoseguro.

El expresidente Alberto Fernández.

Optamos por eso porque era un camino más corto, simple y fácil. Es un Excel de dos columnas: cuánto nos cuesta el seguro y cuánto nos costaría el autoseguro. Yo intuía que eso iba a dar un resultado fuerte porque, para la escala de ANSES, el autoseguro parecía que era un mecanismo más eficiente. Y los resultados confirmaron eso con más contundencia de la que pensaba, porque hubo una brecha del orden del 40%. Y, por lo tanto, nos facilitó mucho la decisión: cortar el seguro y volver al autoseguro.

¿Entendí bien? ¿1700 millones de pesos?

Crece mucho a lo largo del año porque crecieron mucho la cantidad de créditos, además del efecto de la inflación. Pero hacia fin de año ya estábamos en ese orden y con tendencia a superarlo porque todos los meses iba creciendo.

¿Eso el último año, donde además hubo una política de darle crédito a los jubilados?

Claro, por eso hacia fin de año, por mes, la factura, la plata que había que transferir a Nación Seguros, era del orden de los 1700 millones de pesos.

¿Por mes? O sea, 1.700.000 dólares.

Sí, hiciste rápido el cálculo.

Y a lo largo del año, a lo mejor, completa seis o siete millones de dólares, porque fue creciendo hasta diciembre, digamos, de manera exponencial.

Sí, y la proyección era a seguir creciendo. Por eso nos urgía tomar una decisión, porque si era un tema que se tendía a extinguir, uno lo toma con más liviandad y se dedica a otro tema. Pero acá la tendencia era creciente, por lo tanto, era muy importante tomar una decisión rápida.

Seis millones de dólares, el 40% del costo serían 2.400.000 dólares más que les costó en el 2023 hacerlo con Nación Seguro que hacerlo in-house.

Sí, el 2023 fue un año atípico porque en enero era mucho menos, diciembre era más. Proyectado, sí, es el cálculo que vos haces.

Mariano A. S. De Los Heros, nuevo titular de ANSES, con la ministra de Capital Humano.

Probablemente si vamos a 2022 todavía menos porque, como vos marcás, hubo un incremento enorme al final dándole créditos a los jubilados.

Efectivamente.

Esos 2.400.000 además de mayor costo que, probablemente, en el año anterior, fue la mitad (como estoy suponiendo). Era lo que le quedaba a Nación Seguros. De eso, en el 2023, y a lo mejor un millón en el 2022. Eso, luego el Banco Nación Seguro daba comisiones a personas que lo tercearizaban, para explicarlo más o menos bien.

Lo que pasa es que nuestro análisis, con la información que teníamos y los tiempos que teníamos, llegaba al monto de cuánto se le transfería a Nación, no conocíamos toda esta trama que explica en un artículo Ricardo Roa de qué pasaba una vez que la plata entraba a Nación. Lo que intuíamos a partir de este cálculo era que se podía ahorrar este 40% de administración propia, el autoseguro. Pero qué hacía Nación con la plata no tenemos ningún indicio ni siquiera. Tampoco nos dedicamos a investigarlo porque teníamos que tomar una decisión de si manteníamos o no el sistema, y con la información que teníamos era claro que nos convenía suspenderlo y tomamos la decisión de comunicarle a Nación la suspensión, y organizar dentro de ANSES el esquema de autoseguro para cortar con este esquema.

Colocando los números en su dimensión, nos damos cuenta de lo que se trata. Supongo que esto, dentro del ANSES, es una cosa infinitesimal, debe ser 0,01 de recursos del ente. Y como vos decías, creció en los últimos seis meses, no debía ser mucho menor en el 2022.

Sí, no lo tengo en mente, y sobre todo porque nos focalizamos más en el futuro que en el pasado, porque el tema era decidir si manteníamos o no este tipo de cobertura en un contexto que, como bien vos señalás, era de crecimiento, porque se fueron dando muchos créditos hacia final del año.

Su salida de ANSES

Alejandro Gomel: Javier Milei fue muy duro y dijo que usted “está durmiendo con el enemigo”, haciendo referencia a su esposa, que votó en contra de la ley ómnibus. ¿Qué le queda de esto?

Lo primero, fue una situación desagradable, particularmente para ella porque, estrictamente, votó en contra algunos incisos de la ley, ni siquiera un artículo completo. Y fue totalmente desmesurada la reacción e injusta, porque por el lado de ella había una actitud constructiva, como creo que una buena parte de los legisladores.

De parte mía, por ahí aprovecho la llamada para aclarar un poco algo que me parece importante, que es que mi designación en ANSES no formó parte de un acuerdo político, como por ahí en algunos lugares se sugiere, de un pacto del peronismo de Córdoba con el Gobierno nacional, en el cual, a cambio de apoyos legislativos, se hicieron designaciones en el Gabinete, y hubo otras designaciones de exfuncionarios de Schiaretti en el Gobierno nacional. Eso no es así.

Mi convocatoria vino exclusivamente de carácter personal, en reconocimiento a mi trayectoria, a lo que habíamos hecho en Córdoba, a la necesidad que tenían de que alguien idóneo se hiciera cargo de la gestión de ANSES, y lo tomé de esa manera, es decir, que era convocado para hacer una buena administración de ANSES.

Entonces, esperaba que la evaluación fuese de mi calidad como gestor de ANSES y no en mi calidad de influir en el voto de mi pareja. Creo que eso fue un error. Lo atribuyo simplemente al enojo que generó el fracaso del Gobierno en el Congreso y ese enojo mal canalizado, porque creo que no era por ahí donde tenía que ir.

El presidente Javier Milei en Expoagro.

Claudio Mardones: Por fuera de todos estos temas, que no pierden importancia, hay una centralidad que por su especialidad la debe estar viendo con mucho detalle y es la depreciación de los ingresos de los jubilados. Usted lo ha visto, primero hubo una posibilidad de que el Gobierno avanzara con un cambio estructural en la ley ómnibus y eso no prosperó. Fue uno de los temas que parecía que comenzaban a encontrar un acuerdo con la oposición, especialmente para poder reconstruir la fórmula y aplicar el IPC. Vino la discusión del empalme, cómo iba a quedar la fórmula, teniendo en cuenta la pérdida de enero, febrero y marzo (los meses de mayor inflación), y hasta ahora la situación no ha tenido cambios. Lo único es lo último, lo de ayer, que el bloque de Hacemos Coalición Federal está buscando hacer una sesión especial la semana que viene para poner sobre la mesa la actualización jubilatoria, implementar un 20% en enero y poner a prueba el aumento del IPC pero recién a partir de abril. Si no avanzan los aumentos y no hay alguna negociación, ¿cómo cree y dónde va a quedar la mínima de los jubilados?

Creo que es una situación muy dramática, sin exageraciones, porque con este esquema de actualización y con este contexto inflacionario, el deterioro de la jubilación ha sido muy profundo, incluso por debajo de lo que llegó en la crisis del 2002. La depreciación de los haberes de jubilados es peor que la de 2002, tal vez la peor de la historia.

CM: ¿Por debajo de la crisis del 2002? ¿Peor es el nivel de depreciación actual que el del 2002?

Exactamente. Es decir, lo peor que ha pasado en el siglo, y no sé, habría que irse para atrás porque no hay estadísticas de calidad como para poder saber si no ha sido lo peor de la historia. De manera que estamos ante una situación dramática que requiere acciones. Yo creo que hay acciones de corto plazo y que no son la solución de fondo.

CM: ¿Usted se refiere al bono?

Al bono, a revisar la movilidad, a tomar algunos paliativos acordes a lo grave de la situación, por todas las connotaciones sociales, éticas, inclusive financieras, porque es una reducción de gasto presente pero genera gasto futuro. Esto va a generar litigiosidad y en algún momento va a haber que pagar, de manera que tampoco (desde el punto de vista de la solvencia fiscal) es bueno sostener esta situación. Y, como te digo, yo creo que hay dos etapas: una, la emergencia, revisando algunas cuestiones puntuales del sistema y pensando una vez por todas en algo más de fondo; un ordenamiento integral del sistema previsional, algo eso planteamos en el libro que hace un tiempo comentamos con Jorge en este mismo programa, una vacuna contra la decadencia respecto a un ordenamiento integral del sistema previsional, que creo que es algo que nos merecemos, que no se puede hacer de un día para el otro, pero que, si no arrancamos, nunca lo vamos a tener. Y es la única manera de salir de esto, de estas situaciones tan desagradables, socialmente tan dañinas como la que estamos pasando.

El acuerdo entre Milei y los gobernadores

Me gustaría tu mirada respecto del conflicto Nación-provincias y cómo te imaginás un futuro de ordenamiento fiscal entre la Nación y las provincias, en un país en el que se pretenda no tener déficit fiscal.

Yo creo que el planteo de los 10 puntos, uno puede discutir matices, pero da en el centro. De hecho, buena parte de los 10 puntos coinciden con lo que nosotros planteamos en nuestro libro en relación a que es necesario un ordenamiento del Estado, y que ese ordenamiento no lo puede hacer un solo nivel de gobierno autónomamente, sino que requiere un nuevo acuerdo de coordinación fiscal que incluya tanto los impuestos como los gastos, y en el medio queda también la revisión de la coparticipación.

El ministro Francos y los gobernadores en Expoagro.

Entonces, desde el punto de vista de los títulos, de la estrategia, me parece la correcta y genera expectativas de que de una vez por todas nos decidamos a abordar los problemas fondos y no siempre estemos en la emergencia, en cómo paliar la crisis.

El gran desafío es la capacidad para llevarlo a la práctica, ponerle contenido. Es decir, cuando digo "reforma tributaria", explicar bien de qué se trata, qué sistema tributario queremos, o qué régimen alternativo a la coparticipación, o cómo ordenar el gasto público para llegar a niveles más tolerables. Creo que eso es lo que falta, solo que hay dudas respecto a cómo darle ese contenido.

Y, por otro lado, la capacidad política para llegar a un acuerdo, que si bien sin duda es muy complejo, yo no creo que sea imposible. Cuando escribimos el libro manteníamos el optimismo de que creemos que es factible, no con unanimidad, pero sí con una mayoría de provincias y de Congreso aprobando las ideas, pero que obviamente requiere una capacidad de diálogo y de búsqueda de consenso muy grande.

Dijiste textualmente que tu salida de ANSES “fue una reacción impulsiva mal canalizada” por parte de Javier Milei. ¿Crees que también lo fue haber sacado la ley ómnibus después de que tenía aprobación en general?

Creo que sí. No conozco mucho la metodología del trabajo del Congreso, pero entiendo que fue un error tratar de procesar una ley de esa complejidad como si fuera cualquier ley. Debería haber tenido una metodología de trabajo distinta, y luego, el error de haberla retirado cuando se podía haber salvado, cambiando la forma de tratarlo. Pero no conozco exactamente ni la circunstancia ni el tema.

El rol político de Córdoba

Como cordobés, y aclarando que fuiste ministro de Economía de Juan Schiaretti, ¿toca el orgullo de Córdoba que Milei haya propuesto que el Pacto de Mayo se haga allí? ¿Es una búsqueda de generar afectividad en la provincia con La Libertad Avanza? ¿Cómo lo ves en contexto geopolítico?

Como cordobés lo veo bueno, creo que alcanzaba con que sea en el interior. Es un buen gesto el que sea en el interior. Y, obviamente, si los contenidos condicen con la forma, porque si simplemente es nos tomamos un avión y lo que pensamos acá en la Ciudad de Buenos Aires lo llevamos allá y lo ponemos allá, sirve de poco el escenario.

Ahora, si es un gesto que refleja una actitud de entender que el país no termina en la General Paz, que hay formas distintas de hacer las cosas, que hay capacidades distintas, que hay un potencial enorme en el interior, me parece una muy buena idea.

