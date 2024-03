Habló Giordano: El ex titular de la ANSeS justificó la baja de los seguros impuestos Alberto Fernández y que el organismo perdía plata

Osvaldo Giordano se hizo cargo por escasos 60 días de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Tras su desvinculación, el organismo del Estado que está en el centro de una investigación de corrupción que salpica al expresidente Alberto Fernández, imputado por la Justicia por supuestos negociados con los seguros.

Durante su fugaz paso por el gobierno de Javier Milei, Giordano fue quien decidió dar de baja del organismo a Nación Seguros. Desmarañando un red que generaba millonarias comisiones a un broker cercano a Sergio Massa y con vínculos con el ex presidente de la Nación.

Con respecto a la decisión que tomó mientras conducía los destinos de ANSeS, el ex funcionario aclaró que “cuando asumimos, es abrumadora la cantidad de problemas en un organismo como ANSES. Lo que decidimos en este caso no era ponerse a analizar concretamente la pertinencia o no de los costos sino hacer comparaciones simples, cuánto le costaría a ANSES volver el auto seguro”, indicó en el programa matinal Arriba Córdoba.

Giordano detalló que “el análisis nos llevaba varios meses de estudios, se me escapaba de la dinámica de decisiones. Se estaba pagando 1700 millones de pesos al mes. Te vuelvo a repetir es un cálculo rudimentario, pero al ser tan alta la diferencia nos permitió tomar la decisión de suspenderlo”.

Por lo que se sabe, hasta el momento, la trama del delito es inédita en el país. Todo en las sombras de la administración y burocracia estatal. La Anses otorgaba créditos desde hacía 20 años y se autoseguraba. Un día, Sergio Massa y el ex presidente Alberto Fernández descubren que se que puede armar un camino paralelo. Por un lado, meten a un vendedor de seguros entre los dos organismos oficiales: por hacer nada le dan el 17,5% de comisión. Por otro lado, a las empresas privadas les dan el 75% del negocio. Nación Seguros se queda con $ 5.000 de los 20 mil millones y los otros $ 15 mil van a los bolsillos de Sancor, San Cristóbal, San Germano (del ex tenista Gastón Gaudio) y Life Orígenes, cuyo propietario Pablo Peralta es íntimo amigo de Alberto Fernández, según publicó Ricardo Roa en Clarín.

Osvaldo Giordano indicó que simplemente ellos “la descubrieron”, pero no llegaron a contar con tanto detalle porque se focalizaron en los costos para ANSeS. “Nosotros evaluamos la alternativa de volver a los autoseguros. Lo que decidimos fue comparar los esquemas de seguros, la inercia del Estado es continuar con lo mismo, el cálculo es complejo porque rondaba un beneficio a favor del 40% del autoseguro que tenía”, explicó.

“A fin del año del pasado se pagaban 1700 millones mensuales a Nación seguros, esa diferencia nos permitió suspenderlo”, expresó.

Osvaldo Giordano sobre su despido del gobierno

El ex funcionario cordobés reiteró que su convocatoria al gobierno “fue a través del pedido de Guillermo Francos y Sandra Pettovello, fue en función de mis antecedentes”, aunque reconoció que el fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso lo condicionó.

“Como represalia de eso se tomó esta decisión que atribuyo más a un enojo y no mucho más que eso. Creo que fue injusto, afectó a alguien como diputada con cuestiones que no correspondían. Tuvimos que interrumpir el trabajo”, comentó como reflexión Giordano.