Osvaldo Giordano, quien fue titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tan solo dos meses, habló sobre el estado del organismo y su decisión de volver al "auto seguro", en medio del escándalo e investigación de corrupción que salpica al expresidente Alberto Fernández por supuestos negociados con los seguros. Al respecto, aseguró que se trata de un "organismo grande" con "muchos problemas en las contrataciones".

En diálogo con La Voz, el exfuncionario explicó que decidió dar de baja del organismo a Nación Seguros debido a sus elevados costos. En ese sentido, por decreto de Fernández, Anses estaba obligada a contratar dichos seguros ante la posibilidad de que un jubilado que toma un crédito fallezca y no se pueda cobrar. Se estima que la agencia de gobierno pagaba alrededor de 20 mil millones de pesos por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos.

Alberto Fernández fue denunciado por malversar fondos y desde su entorno lo rechazan: "Operación clarísima"

Sin embargo, durante su breve paso en Anses, Giordano notó que era más rentable volver al "auto seguro", es decir, el cobro a todos los jubilados de un pequeño porcentaje del crédito, que conforma un fondo para cubrir eventuales pérdidas por un fallecimiento. De esta manera, también evitaba impuestos, tasas, costo administrativo, entre otros gastos. "Tomamos la decisión correcta de volver al auto seguro y se le comunicó a Nación en enero que no se iba a renovar la póliza. Ahí terminó nuestra tarea", afirmó.

Consultado sobre si percibió algún indicio de corrupción en la contratación, negó que fuera así, ya que el objetivo no era "el costo del seguro para Anses". "Fue comparar un sistema con el otro y demostrar, como yo creía o intuía, que el autoseguro iba a ser mucho más barato. Cuando los indicios dieron eso con contundencia la resistencia interna que había se fue diluyendo y lo dimos de baja", precisó.

Dicho acto administrativo expuso un sistema por el cual el Nación subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%, lo que se traduce en unos 300 millones de pesos mensuales. En ese sentido, el exfuncionario remarcó que el escándalo de presunta corrupción, que fue revelado en una columna de Clarín, "no fue algo que nosotros investigáramos porque no lo necesitamos en ese momento. Nosotros necesitábamos tomar la decisión por una vía o por la otra".

Según Osvaldo Giordano, la administración de Anses es "muy deteriorada y primitiva".

A pesar de estar tan solo dos meses y siete días como titular de la Anses, Giordano consideró que se trata de un "organismo grande" y con "muchos problemas en las contrataciones". Sumado a esto, apuntó a la falta de modernización y del "apego a la tecnología", que genera "procesos muy lentos".

"En base a la experiencia que tengo en el Estado en varios lugares, lo que impacta primero son las dimensiones de Anses. Allí todo es grande: 14.000 empleados, más de 400 oficinas, cada área tiene cientos de personas, varios edificios dentro de Ciudad de Buenos Aires y en todo el país con los costos que eso significa. Es muy complejo y muy desordenada la administración, muy deteriorada y primitiva", detalló.

La explicación de su repentina salida: "un error y enojo" de Milei

Giordano atribuyó su repentina salida al fracaso de la Ley Ómnibus, siendo que su esposa, la diputada Alejandra Torres, no apoyó el proyecto en el recinto.

El presidente Javier Milei despidió a Giordano mientras se encontraba en su gira por Roma, en medio del fracaso en el Congreso de la Ley Ómnibus, donde la pareja del exfuncionario, la diputada Alejandra Torres, no apoyó el proyecto en el recinto. A raíz de eso, Giordano expresó que ese "fue el primer motivo" detrás de su repentina salida del organismo.

Sumado a esto, descartó que su contratación fuera parte de un supuesto acuerdo entre el jefe de Estado, Juan Schiaretti y el gobernador cordobés Martín Llaryora. "En ningún momento formé parte de un acuerdo político. Ni mucho menos de que en base a mi designación cabía la posibilidad de que se condicionara las decisiones que tomara Alejandra (Torres) en el Congreso".

En ese sentido, atribuyó su despido "simplemente a un error, a un enojo" del mandatario. "Al no haber conseguido los votos que quería y ante el enojo reaccionó de esa manera. Pero no, no hubo ninguna violación de un pacto, porque el único pacto que había era mi compromiso y el de mi equipo a hacer bien el trabajo, para eso fuimos convocados", expresó.

La Caja de Jubilaciones de Córdoba

Giordano también se refirió al conflicto de la Caja de Jubilaciones cordobesas, luego de las demandas de la provincia contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar el cumplimiento de las leyes y pactos fiscales que establecen que la Casa Rosada debe hacerse cargo de los déficits.

El descargo de Osvaldo Giordano tras su salida de ANSES: "La función pública es ingrata"

"En los últimos días, la gestión anterior acordó con la provincia de Buenos Aires, sin hacer un cálculo serio. Mágicamente, a Buenos Aires le resolvieron el problema y le pagaron. En cambio, con el resto de las provincias no se había avanzado en los últimos cuatro años. Resolver ese tema nos iba a llevar más de un año, pero hubo una decisión del Ministerio de Economía de no enviar más fondos a las provincias, es decir, 'cuota 0'", detalló.

Al respecto, consideró que el único camino que le queda a la provincia es continuar con su pelea en la justicia. "Para mí, por lejos, es el principal problema en la relación entre la Nación y las provincias, por ejemplo, para casos como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Chubut. Es un problema mucho más grave que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y los subsidios para el transporte público en todo el interior", remarcó.