Gobernadores reclamaron que el Ejecutivo Nacional dejó de transferir fondos del Incentivo Docente

En medio de la puja por los fondos entre el Gobierno Nacional y las provincias, algunos gobernadores reclamaron que el Ejecutivo dejó de transferir los fondos del Incentivo Docente (FONID). En ese sentido, el FONID se constituyó en enero como casi el único rubro de las transferencias discrecionales a las provincias que siguió devengando gastos, pero el Ejecutivo solo pagó $12 millones.

Al respecto, según datos de la consultora Politkon Chaco y que fueron recogidos por Ámbito, el gasto devengado para el FONID fue de $46.855 millones. Sin embargo, el mes pasado solo se transfirió a los gobernadores menos del 1% del importe para el concepto de Educación, es decir, un monto equivalente a alrededor de 12 millones de pesos.

De esa manera, cuando se liquiden los salarios de enero, los docentes verán en sus recibos de sueldo una disminución de sus ingresos, a menos que los gobiernos provinciales compensen ese adicional. Ese fue el caso de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof informó a través de un comunicado que “el 6 de febrero fueron depositados los salarios correspondientes al mes de enero de las y los docentes bonaerenses, según el cronograma usual. Se abonó la totalidad de las sumas que lo componen, incluyendo los complementos nacionales como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), Conectividad y Material Didáctico”.

En el escrito, también apuntó contra la gestión de Javier Milei, aclarando que "aún cuando el Gobierno Nacional no transfirió los fondos correspondientes a los salarios de enero 2024, la Provincia tomó la decisión de pagarlos adelantando con recursos propios los conceptos mencionados para evitar que se vea resentido el poder adquisitivo del salario en un contexto económico sumamente adverso y de gran incertidumbre”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, señaló que las provincias "están siendo sometidas al mismo retraso" en la transferencia del FONID.

Sin embargo, advirtió que la compensación no podrá mantenerse en el tiempo. Al respecto, precisó que, "de persistir esta situación, la Provincia no podrá hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno Nacional".

Asimismo, señaló que “todas las provincias del país están siendo sometidas al mismo retraso en la transferencia de los complementos salariales docentes por parte del Gobierno Nacional”. “La Provincia de Buenos Aires manifiesta su enorme preocupación e insiste en que el Gobierno Nacional debe honrar sus compromisos y transferir los fondos de forma inmediata, a fin de dar cumplimiento a las Leyes N°26.075 y Nº25.053”, subrayó.

Otro de los gobernadores que se pronunció al respecto fue el mandatario provincial de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien consideró que se trata de "una muestra más del desprecio del Gobierno Nacional a las provincias". En ese sentido, a través de un comunicado, la provincia informó que "no ha recibido los fondos nacionales correspondientes a programas esenciales para garantizar el acceso a la educación que están establecidos en la Ley Nacional de Educación".

"La falta de transferencia del FONID compromete la liquidación de este concepto en los salarios docentes en Río Negro, afectando seriamente a más de 23.000 educadores. Con este fondo, la provincia liquida a los docentes con el Incentivo Docente y un componente de conectividad, lo que constituye un 8% del salario neto y la falta de estos recursos implicaría una disminución salarial significativa", agregó.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, dijo que la falta de pago es "una muestra más del desprecio del Gobierno Nacional a las provincias".

Sumado a esto, indicó que la provincia todavía no recibió la cuota correspondiente a enero y febrero de "programas educativos importantes, como el de Hora Taller, lo que genera incertidumbre sobre su continuidad y afecta a más de 46.000 estudiantes". Además, remarcó la "incertidumbre respecto a su continuidad" de diversos fondos destinados a obras escolares y programas de formación docente. "Estos programas son esenciales para implementar políticas educativas a nivel nacional y garantizar el acceso a la educación en todo el territorio argentino", añadió.

En el caso de Misiones, el ministro de Educación de la provincia, Ramiro Aranda, manifestó que la falta de envíos de fondos que debe realizar Nación “se sienten en el bolsillo del docente”. “Siempre los gobiernos, independientemente del color político, pudieron asegurar para que lleguen a todas las provincias porque es una parte un componente del sueldo. Hoy en día esos fondos están atrasados”, precisó a la prensa local.

En sintonía con el reclamo, la titular de la cartera de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger, llevó al Consejo Federal de Educación el reclamo por los fondos del FONID, como condición imprescindible para avanzar en cualquier otro tema. "A la reunión, la ministra fue con la postura de no avanzar con ningún tema hasta que no se garanticen los fondos a las provincias, entre ellos el Fondo Nacional de Incentivo Docente. El FONID no lo están enviando desde Nación y lo está poniendo el Gobierno provincial", explicaron fuentes del Gobierno a El Diario de La Pampa.

Asimismo, el gobernador pampeano, Sergio Zilotto, acusó al Ejecutivo Nacional de "querer tener de rodillas a las provincias". Al respecto, adelantó que "ya no están llegando los recursos para las obras públicas ni los del fondo de incentivo docente".

El reclamo de la Confederación de Trabajadores de la Educación

En concordancia con el reclamo de los gobernadores, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) exigió a Milei la transferencia de los recursos educativos a las provincias. “La junta directiva de Ctera exige al Gobierno el envío de los recursos para las políticas públicas educativas”, se lee una carta firmada Sonia Alesso y el dirigente de Suteba (y secretario adjunto de la central nacional) Roberto Baradel.

Al respecto, advirtieron que la situación "afecta a toda la docencia del país, que ya están en una situación grave; a las niñas, niños y jóvenes que se alimentan en los comedores escolares en un contexto de aumento de la pobreza". Asimismo, el sindicato pidió al Gobierno Nacional "la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente para abordar temas salariales, laborales y pedagógicos".

"Resaltamos con preocupación la pérdida del poder adquisitivo de las y los docentes en actividad y de nuestras y nuestros jubilados, ocasionadas por el aumento desmesurado de la inflación y los tarifazos", concluyó el texto.