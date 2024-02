Javier Milei apuntó a los gobernadores tras el revés en la Ley Ómnibus: "Tomaron la decisión de destruirla"

El presidente Javier Milei apuntó este martes contra los gobernadores luego de que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) pidiera levantar la sesión de la Ley Ómnibus, en la que se votaban los artículos en particular. Al respecto, el jefe de Estado consideró que los mandatarios provinciales fueron los que "tomaron la decisión de destruir" el proyecto de ley.

La Cámara de Diputados inició esta tarde la votación en particular de la Ley Ómnibus tras su aprobación en general el pasado viernes 2 de febrero con 144 votos positivos, 109 negativos y 0 abstenciones. Sin embargo, después de un clima de negociación tenso entre el Gobierno y los bloques dialoguistas en artículos clave, la sesión se levantó a pedido del oficialismo, por lo que el proyecto volverá a tratarse en comisiones.

Revés para el Gobierno: la oposición limita las facultades del Milei y la ley ómnibus vuelve a comisión

En medio de su gira por Israel, el mandatario no dejó pasar el hecho y emitió un comunicado a través de la Oficina del Presidente. "El Presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit. Bajo este mandato, no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor, frustren el futuro de todos los argentinos", comenzó el escrito.

Al respecto, cargó de manera directa contra los gobernadores, quienes "tomaron la decisión de destruir la 'Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos' artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla". En esa línea, indicó que los ejecutivos provinciales "decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina".

"Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para hoy traicionar a sus votantes", continuó el comunicado. Por ese motivo, adelantó que "no vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come". "La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno", concluyó.

A los pocos minutos, Milei se pronunció sobre el hecho en su cuenta personal de X (antes Twitter), en un mensaje titulado "La casta contra el pueblo". "La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas", expresó el presidente, ante lo que opinó que "no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar".

Milei y la ley ómnibus: “bilardismo”, nuevas desregulaciones y mirar hacia adelante

Además, recordó que su programa de gobierno "fue votado por el 56% de los argentinos", motivo por el cual "no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país". "Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué", añadió. "Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país", cerró su publicación, acompañada de su latiguillo "Viva la libertad carajo".

El partido de LLA también se sumó a las críticas contra los gobernadores respecto al estado del proyecto de ley. "La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión", publicó el partido del jefe de Estado, acompañado con el hashtag "La casta contra el pueblo".

"Papelón histórico": la reacción del arco opositor ante la vuelta del proyecto a comisión

Distintos dirigentes opositores se pronunciaron respecto a la decisión de que la Ley Ómnibus volviera a comisión, considerándolo como una "derrota" por parte del oficialismo. Uno de ellos fue el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro, quien opinó que se trata de una "derrota política del Gobierno y un papelón histórico", ante lo que aseveró que "se cae todo".

"Derrota política del gobierno y Papelón histórico! La Ley vuelve a comisión! Nunca se vio algo así. Se mintieron entre ellos y se cae todo", escribió el legislador a través de su cuenta de X.

Momentos antes, había advertido que "el oficialismo se pelea con sus aliados en el recinto y empiezan a perder votaciones en particular. "Pichetto les dice 'Sean más flexibles porque parece que tienen vocación de perder'. Otros diputados piden que vuelvan a leer lo que estamos votando porque no se entiende. Nunca visto!", manifestó.

Derrota política del gobierno y Papelón histórico!! La Ley vuelve a comisión!! Nunca se vio algo así. Se mintieron entre ellos y se cae todo. — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) February 6, 2024

En sintonía con sus declaraciones, el jefe del bloque de Diputados de UxP, Germán Martínez, afirmó que el regreso de la ley ómnibus a comisión "es un fracaso legislativo de todos aquellos que peleaban para que la ley salga". "Esta ley no estaba para salir. Estamos volviendo a un lugar que propusimos la semana pasada porque veíamos venir las dificultades que iba a haber", consideró a la salida del Congreso.

Su compañera de bancada Natalia Zaracho celebró el retorno de la ley a comisiones y, tras afirmar que "este mamarracho no se podía votar", también aseguró que es "una derrota del Gobierno". "Se levantó la sesión. La Ley Ómnibus vuelve a comisiones, hay que tratarla de cero. Este mamarracho no se podía votar", sostuvo la legisladora en X. Además, agregó que se trata de "una derrota del Gobierno y una victoria de la movilización popular y de los sectores que nunca cedimos en nada".

La UCR justificó su voto a favor de la Ley Ómnibus: "Frenamos un ajuste a los jubilados"

Por su parte, la diputada Julia Strada, también del bloque de UxP, destacó en sus redes que "la tarea argumental y explicativa sirve". "En todos lados y todo el tiempo. Y sus errores propios y subestimaciones les salieron carisimas. No es momento de aflojar, es momento de redoblar: la soberanía de defiende!", escribió.

Sumado a esto, arremetió contra el presidente luego de que diera a conocer el comunicado donde responsabilizaba a los gobernadores: "A 40 años de democracia, bastardean la democracia. El Congreso y masivas movilizaciones plantearon que esta ley era un retroceso. Vender 41 empresas públicas en formato lista sábana fue y será siempre invotable. Antes que buscar chivos expiatorios el gobierno debería escuchar lo que le plantean incluso quienes lo votaron".

Al salir de la Cámara de Diputados, Myriam Bregman (FIT) consideró que el pase a comisión "significa que la ley ha caído".

Asimismo, la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman advirtió que la vuelta a comisión de la ley Bases por parte del oficialismo "significa" que esa normativa "ha caído" y que LLA "tiene que empezar de cero" con el tratamiento legislativo. Además, destacó las acciones de distintos sectores que en las últimas semanas se manifestaron en contra de esa iniciativa.

"Ahora entendemos por qué nos dejaron afuera a los que nos habíamos opuesto al tratamiento de esta ley", expresó Bregman tras la interrupción de la sesión en la Cámara de Diputados. Para la legisladora, "el pase a comisión significa que la ley ha caído y tienen que empezar de cero, como si fuese cualquier otra ley".

En declaraciones a los medios apostados en el Congreso, Bregman recordó que "todo el país se expresó" contra muchos de los puntos de esa normativa y destacó especialmente las acciones de "los sectores de la cultura" que se manifestaron en contra en los días previos.

El comunicado del PRO tras el revés en la Ley Ómnibus

Además, desde el PRO emitieron un comunicado titulado "Nuestro bloque siempre estuvo a favor del cambio que eligieron los argentinos". "El bloque de diputados nacionales del PRO queremos dejar en claro que nuestro compromiso para apoyar el cambio que eligieron los argentinos siempre fue el mismo", afirmaron.

En ese sentido, sostuvieron que lo demostraron durante las jornadas de debate legislativo que se llevaron a cabo para tratar el proyecto de ley. "Durante estas semanas, nuestros diputados, y los gobernadores del PRO, trabajaron incansablemente para lograr que este gobierno tenga las herramientas que necesita para gobernar y llevar adelante el cambio", expresaron. "Confiamos en que el oficialismo pueda encauzar el tratamiento de la Ley Bases, con el apoyo de los bloques que estamos a favor del cambio", finalizaron.

Cómo votó cada diputado en la aprobación en general de la Ley Omnibus

Por su parte, Silvina Giudici, diputada nacional por el PRO, apuntó tanto contra el kirchnerismo como contra el oficialismo. Al respecto, expresó que "todo el trabajo técnico serio" que realizó su bloque vuelve a comisión "en parte por los que laburan para que nada cambie, el kirchnerismo y su modelo empobrecedor, los sindicalistas que paran el país por defender sus privilegios, los violentos, etc".

Dentro del listado de los responsables incluyó al oficialismo y a quienes creyeron, con "ingenuidad", que en "minoría podían sacar una ley sin defenderla con argumentos y con el alma". "Desde el Pro, como lo hicimos desde el primer día, seguiremos sosteniendo esta Ley para que cambie el país y la vida de cada argentino. Sin la ley pierden los jubilados, las pymes, la producción y la educación. Que se hagan cargo también los que no teníamos tan juntos ni querían tanto el cambio", manifestó.

MB / ED