Milei y la ley ómnibus: “bilardismo”, nuevas desregulaciones y mirar hacia adelante

El bilardismo está presente en cada movimiento del presidente Javier Milei.

Desde el 27 de diciembre que el megaproyecto ingresó a la Cámara de Diputados evitó adelantar su resultado, pero ayer celebró el triunfo porque no importa el cómo (es decir, los fuertes cambios que sufrió el proyecto original) sino anotarse un triunfo. La intensidad de un estilo de vivir el fútbol que instauró Carlos Bilardo también la practica el Presidente que horas después de la votación en general va por más y adelanta: “Esta semana empezaremos a revisar todos los decretos que están vigentes”, para avanzar en la desregulación del Estado.

El jefe de Estado vio apenas algunos fragmentos de las tres jornadas en las que la ley ómnibus se discutió en el Congreso y recién sobre el debate final del viernes por la tarde mantuvo el volumen alto de la televisión en la Quinta de Olivos durante varios minutos: “Si bien vi cosas al pasar, no se me movió un pelo hasta que fue la votación, así es que se ha dado un primer paso”, detalla sobre la jornada ante su círculo íntimo. Y otra vez vuelve a esquivar un pronóstico sobre la votación en particular. “Bilardismo puro”, dice.

Lo que sí admite es estar ansioso. “Todavía falta mucho y en rigor estoy un poco ansioso porque esto es sólo el 25% de nuestras reformas de base. Esta semana ya empezamos a revisar todos los decretos que están vigentes”, dice ya casi sobre la medianoche del viernes. Y recuerda que además hay otros tres paquetes similares al texto original de la ley “Bases” que “están pendiente de ser enviados”. Estos seguramente ya serán parte del temario de las sesiones ordinarias, una vez que Javier Milei inaugure un nuevo período de discusión parlamentaria el 1° de marzo.

Desde el oficialismo pretenden que la discusión con los bloques dialoguistas que permitieron la aprobación en general, haya quedado saldada y ahora se vote en particular, sin más cambios. Cuando se retome la sesión el próximo martes, Milei y su comitiva ya habrán pisado suelo israelí con una agenda totalmente alejada a lo que pase en el Congreso. No es un dato menor que parte de los funcionarios que lo acompañen serán el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Dos dirigentes activos en el poroteo. Esto significa que para la Rosada, la negociación está cerrada.

“Los gobernadores jugaron mal y no hicieron bien los cálculos. Ahora están pagando las consecuencias de ellos”, evalúa en la

intimidad el Presidente sobre la presión de último momento de los jefes provinciales, sobre todo del cordobés Martín Llaryora, para que la coparticipación del Impuesto País entre en el debate del Congreso.

El Presidente no quiere dar más detalles sobre su contrapunto con los mandatarios provinciales y dice: “Esto ya es historia y yo miro para adelante”. En el Gobierno apuntan a estos dirigentes que en campaña electoral aunque perdían recursos, no dijeron nada cuando se eliminó el impuesto a las ganancias.

Mirar para adelante para Milei no sólo significa avanzar esta semana con la revisión de las próximas normas que quiere eliminar sino, sobre todo, su nueva gira internacional que incluirá no sólo Israel sino también una audiencia con el Papa para avanzar en un vínculo institucional después de las fuertes acusaciones del Presidente hacia Francisco por las que ya pidió perdón. Dejó en manos de protocolo los obsequios que le llevará desde Argentina. “Son muy buenos en eso”, dice.