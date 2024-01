Encuesta: Milei mantiene su imagen positiva, pero hay rechazo a la Ley Ómnibus

A 50 días de la asunción de Javier Milei y luego del impacto de las primeras medidas económicas —que derivaron en una estrepitosa caída de su imagen—, el gobierno logró estancar la imagen positiva en un 44,3% (en el caso de Milei) y 45,7% (en la aprobación del gobierno nacional). Sin embargo, de acuerdo a un nuevo estudio, aquello no implica que los “consensos precarios” se sostengan y se destaca un claro rechazo a las propuestas del Ejecutivo, con el 64% en contra de la ley Ómnibus y el 58% en desacuerdo con la idea de que el ajuste lo paguen las provincias.

El estudio reciente, titulado “Los límites del consenso”, fue realizado por la consultora Zuban Córdoba y asociados, entre el 25 y 26 de enero de 2024 a un total de 1.500 casos en personas mayores de 16 años en toda la República Argentina a través del cuestionario estructurado. El error de muestreo fue de +/- 2.53% y el nivel de confianza de 95%. Allí se explica que los procesos de aceptación social sobre las gestiones en general o sobre medidas en particular que suelen ser efímeros y acotados en el tiempo, llamados “consensos precarios”, en el país suelen ser interpretados por los mandatarios como consensos permanentes, consumiendo rápidamente su capital político inicial.

En el caso de Javier Milei, la encuesta destaca que existe una interpretación de la actual crisis económica que ayuda a su imagen: casi la mitad de los argentinos (45,9%) cree que la pérdida de poder adquisitivo que atravesamos hoy es responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández. “Enfrentado a una oposición que aún carece de un liderazgo claro capaz de capitalizar los errores del Gobierno, las propuestas y dichos de Milei parecen gozar de un piso de 30% a 35% de aprobación —el famoso tercio “núcleo duro”— con un techo aproximado del 45%, dependiendo de los distintos temas”, indicaron.

El rechazo a sus propuestas es notorio: la ley Ómnibus tiene un apoyo del 34%, frente a más de un 64% de encuestados que no están de acuerdo con que se apruebe. Además, según el estudio, “la confrontación con las provincias es probablemente uno de los errores políticos más costosos para el gobierno”, ya que un 58% está en desacuerdo con la idea de que al ajuste lo paguen las provincias. Incluso, para el 80% el ajuste de Milei lo está pagando “la gente” y no la casta. Al consultar si Milei toma el “camino correcto” al indicar que si no se aprueba la ley Ómnibus en el Congreso, “entonces va a gobernar por decreto”, el 59,4% dijo que es el “camino incorrecto”, frente a a la aprobación de un 37,3% y la abstención de contestar del 3,4%.

Asimismo, sobre la ley Ómnibus se planteó: “Milei dijo que si no se aprueba, va a ajustar de forma progresiva a todos los gobiernos provinciales”, ante lo cual el 50,1% respondió estar “muy en desacuerdo”, el 8% en “desacuerdo”, el 14,8% “de acuerdo” y el 25,9% “muy de acuerdo”. Sobre el rol que deberían tomar los diputados y senadores respecto a este proyecto, el 46, 75% indicó que se debería rechazar, el 34,3% que se debería “aprobar sin objeciones”, el 17,5% cree que deberían “ponerle límites a Milei” y un 3,4% “no sabe”. Incluso, al consultarse “¿en qué dirección va el país desde que asumió Javier Milei?”, un 54,4% respondió que es “en la dirección incorrecta”, mientras que un 42,3% la definió como “correcta” y un 2,8% no respondió.

La situación económica también fue un punto en la encuesta de Zuban Córdoba. En el panorama nacional, el 44,3% anticipa una “mala” situación económica; el 12,8% cree que será “igual de mala”; el 33,2% prevé una “buena” situación, el 5,1% dijo que será “igual de buena” y el 4,6% no supo qué responder. En cambio, al contestar esa misma pregunta, pero enfocada al plano personal, los encuestados señalaron que en un año el 37,6% estará “mal”, el 13,9% “igual de mal”, el 34,8% “bien”, el 8% “igual de bien” y un incrementado 5,6% no supo qué responder. “¿Qué aprobación tiene del gobierno nacional?” fue también una consulta clave, ya que se reveló que el 52,8% “desaprueba totalmente”, el 1,1% “desaprueba algo”, el 36,2% “aprueba totalmente”, el 9,5% “aprueba algo”, con un 0,3% sin respuesta. Es decir, un total de 53,9% de desaprobación frente a un 45,7% de aprobación.

En el mismo estudio se desarticuló al Ejecutivo y se consultó por la imagen de los siguientes dirigentes: Javier Milei (44,3% positiva, 55,2% negativa); Victoria Villarruel (45,4% positiva, 53,1% negativa); Patricia Bullrich (44,4% positiva, 55,3% negativa); Manuel Adorni (41,5% positiva, 50,3% negativa, 8,2% no sabe/no contesta); Karina Milei (35,3% positiva, 48% negativa, 16,7% no sabe/no contesta); Luis Caputo (35,2% positiva, 57,4% negativa, 7,4% no sabe/no contesta); y Martín Menem (34,3% positiva, 43,5% negativa, 22,2% no sabe/no contesta). Cercanos al gobierno, Mauricio Macri recibió una imagen 35,7% positiva, 63,4% negativa) y Federico Sturzenneger tiene una imagen 29,1% positiva, 53,9% negativa y un 17% respondió no sabe/no contesta.

Cristina Kirchner tiene una imagen positiva del 40,5% y una negativa del 59,1%; el gobernador Axel Kicillof tiene una imagen positiva del 45,5% y una negativa del 53%, mientras que la CGT recibió una imagen positiva del 39,6% y una negativa del 57%. “Lo que podríamos catalogar como ‘frame opositor’ parece haber crecido a un ritmo moderado pero saludable. Que el paro nacional de la CGT cuente en nuestro estudio con un margen de diferencial positivo es una señal en ese sentido, sobre todo tomando en cuenta que los gremios eran de los actores públicos con peor valoración hasta hace meses”, analizaron en el estudio.

Frases de Javier Milei y afirmaciones sobre el achicamiento del Estado

“¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes frases mencionadas por el presidente Milei recientemente en Davos?”

“El capitalismo de libre empresa es el único sistema que puede terminar con la pobreza”: 45,1% muy en desacuerdo; 11,2% en desacuerdo; 27,9% muy de acuerdo; 14,1% de acuerdo; 1,6% ns/nc.

“El cambio climático es un invento del socialismo”: 54% muy en desacuerdo; 23% en desacuerdo; 8,7% muy de acuerdo; 10,1% de acuerdo; 4,3% ns/nc.

”¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?”

“Un Estado debe tener propiedad sobre ciertas áreas estratégicas para el país”: 42,4% muy de acuerdo; 36,7% de acuerdo; 5,2% muy en desacuerdo; 12,4% en desacuerdo; 3,2% ns/nc.

“El Estado tiene que definir las reglas básicas del sistema económico”: 40,9% muy de acuerdo; 37,6% de acuerdo; 9,2% muy en desacuerdo; 10% en desacuerdo; 2,3% ns/nc.

“El sector privado debe definir los precios sin ninguna intervención estatal”: 37,7% muy en desacuerdo; 18,7% en desacuerdo; 23,7% muy de acuerdo; 18,6% de acuerdo; 1,2% ns/nc.

“Se deben privatizar todas las empresas y organismos estatales”: 46,5% muy en desacuerdo; 14,6% en desacuerdo; 20,2% muy de acuerdo; 16,7% de acuerdo; 2% ns/nc.

“El sector privado es el único que puede generar riqueza”: 38,3% muy en desacuerdo; 18,9% en desacuerdo; 27,1% muy de acuerdo; 14,4% de acuerdo; 1,3% ns/nc.

“El libre mercado funciona sólo para los ricos”: 39% muy de acuerdo; 14,8% de acuerdo; 16,9% muy en desacuerdo; 27,1% en desacuerdo; 2,3% ns/nc.

“El ajuste de Milei lo está pagando la casta”: 52% muy en desacuerdo; 13,5% en desacuerdo; 9,9% muy de acuerdo; 22,7% de acuerdo; 1,9% ns/nc.

“El ajuste de Milei lo está pagando la gente”: 56,2% muy de acuerdo; 23,8% de acuerdo; 4,1% muy en desacuerdo; 14,2% en desacuerdo; 1,7% ns/nc.

ML / ED