Tras idas y vueltas en torno a la Ley Ómnibus, el sendero parece allanarse y el oficialismo se acerca a su objetivo de convocar a sesión el próximo martes en la Cámara de Diputados, habiendo desbaratado buena parte de la coartada de la oposición moderada para interponerse en el camino. Un escenario en el que reina el optimismo en el Gobierno, pero no ponen las manos en el fuego.

El oficialismo pospuso la sesión, que estaba prevista originalmente para el jueves pasado. Este cambio también fue motorizado por un pedido de estos legisladores opositores y que fue aceptado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. De esta manera, el Poder Ejecutivo logró mayor tiempo para continuar acercando posiciones con la oposición dialoguista.

Para llegar a esa instancia fue necesario modificar la redacción original de la normativa, con cambios que incluyeron la quita de capítulos enteros. En esa línea, el viernes pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció -y sorprendió- la quita del capítulo fiscal que apuntalaba en el megaproyecto. Ese apartado es el que mayor conflictividad generaba porque incluía la imposición de nuevas retenciones a productos regionales y una -discutida- legislación jubilatoria.

Sin el aumento a las retenciones ni los cambios propuestos en la movilidad jubilatoria, los bloques de la oposición amigable, que se preparaban para aprobar en general la iniciativa ómnibus pero luego descuartizar el articulado, en lo que hubiera sido un revés estrepitoso para el Gobierno, empiezan a alinearse a la estrategia oficialista.

Si bien la aprobación en general se da por descontada, la expectativa pasa por el hecho de que haya la menor cantidad de retoques en la votación en particular del articulado. En ese sentido, los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, que son las fuerzas parlamentarias que representan a los gobernadores no peronistas, esperan con ansiedad que los interlocutores del Gobierno les comuniquen el formato final que tendrá el dictamen de minoría. Esta comunicación se viene demorando pero se reanudará el lunes.

Se prevé que el ministro de Interior, Guillermo Francos, o el asesor estrella Santiago Caputo, o el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, o el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, les hagan llegar la propuesta final y que en ese texto no hayan sorpresas desagradables.

Luego del mal trance que significó la firma a ciegas en el plenario de comisiones del dictamen de mayoría, cuyo texto habría sido horas más tarde reescrito por funcionarios del Gobierno en un domicilio particular, el nivel de confianza hacia el oficialismo quedó en el subsuelo. Por eso, esperan ver por escrito el formato final del dictamen de mayoría antes de que se vote en el recinto.

No obstante, todavía hay resquemores respecto de un abanico de temas, como la pretensión de avalar 40 privatizaciones en bloque, y también hay sectores de la oposición blanda que les parece innecesario pasar la motosierra en los sectores de la Cultura (principalmente) y de la Ciencia.

Las reformas en la ley de Bosques y de Glaciares, reduciendo las áreas protegidas y desfinanciando a las autoridades de aplicación, sumado a las modificaciones en la Ley de Fuego (que habilitan cambios en el uso del suelo tras quemas intencionales) son temas que aparecen más aisladamente dentro de las preocupaciones de estos bloques dialoguistas. Pero podrían aflorar en el recinto, generando un dolor de cabeza adicional para el Gobierno.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas de fuentes de La Libertad Avanza, el temor que aparece en el oficialismo es que desde estos sectores de la oposición amiga les "corran el arco" y que tras haber conseguido el apartamiento del paquete fiscal, ahora exijan más cambios como condición para acompañar en el recinto.

A decir verdad, no existe tal riesgo. El anuncio del ministro de Economía de que se depuraría el proyecto quitando de en medio el capítulo fiscal fue muy bien recibido por los principales voceros de la oposición amigable.

Y esto incluye no solamente al PRO, que a esta altura ya es una franquicia del oficialismo (el jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, tuiteó que "el PRO está por los cambios en Argentina" y que "está para sesionar el martes), sino también de gobernadores como el santafesino Maximiliano Pullaro (UCR), el entrerriano Rogelio Frigerio (Hacemos Coalición Federal) y el cordobés Martín Llaryora (Hacemos Coalición Federal). Éste último mandatario había amagado con votar en contra pero tras cartón, luego del anuncio de Caputo, se pasó rápidamente al bando de los apoyos a la ley de Bases.

Este lunes, este grupo de gobernadores no peronistas volverá a reunirse vía zoom para compartir sus lecturas acerca de los cambios en el dictamen e intentar unificar una postura.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue optimista respecto a la posible media sanción que podría obtener la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, luego de que el oficialismo retirara el paquete fiscal. Además, la funcionaria nacional advirtió que un proyecto así "cuanto más se demore más posibilidades se tiene de fracasar".

"No hay que mirar tanto la letra chica de una ley, sino las circunstancias generales de una ley. Cuanto más se demore más posibilidades se tiene de fracasar", explicó Bullrich.

En esa línea, y en declaraciones radiales, continuó: "Es fundamental darle el instrumento al Gobierno para hacer cambios estructurales. El objetivo es que la ley tenga media sanción el martes".

"El país está al borde del abismo, no se puede esperar. Lo que queda (de la ley) ya tiene un acuerdo, la ley tiene una serie de cambios. Hay que respetar el acuerdo. YPF salió de las privatizaciones... Se ha negociado", agregó.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, insistió en que si “no se aprueba” el proyecto de ley “Bases”, impulsado por el Poder Ejecutivo, “va a ser peor para la Argentina” e indicó que “todo el sector público y político debe ajustarse”. “El presidente [Javier Milei] tiene una convicción total en el camino que tiene que seguir, y si no le sancionan la ley va a ser peor para la Argentina”, afirmó Francos en diálogo con CNN.

Sobre la eliminación del capítulo fiscal del proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, el ministro consideró: “La parte fiscal claramente ha generado diferencias porque lo lógico es que los gobernadores defiendan a sus provincias y sus productores”.

En ese sentido, valoró que el Gobierno hiciera “varios cambios, aceptando los cuestionamientos y propuestas de los distintos sectores” y exhortó: “Eso ya está, la ley debe ser de tratamiento rápido, hay algunos que manifiestan su posición y que voten en contra, pero votémoslo”.

“Hay margen para conversar, pero no volvamos siempre sobre lo mismo y hay un momento en que debe llegarse a un acuerdo. El Gobierno va a utilizar todas las herramientas que tenga a disposición, pero demos alguna señal al mundo. No se puede continuar así y no dar señales claras de una vocación y una voluntad de cambio”, sostuvo.

En torno a las medidas de ajuste que tomó el Gobierno nacional, el titular de la cartera del Interior señaló: “Todos tenemos que ajustarnos, todo el sector público y político debe ajustarse. Si no vamos a eso y no nos permiten eso, nos atan las manos para gobernar”.

Luego cuestionó el paro de la CGT del miércoles pasado, y dijo: “Hay cosas que no tienen lógica, le han hecho un paro a este gobierno a los 45 días. Este gobierno, con su discurso y sus propuestas, fue votado por el 56% de los argentinos, ¿qué tenemos que hacer para que nos acompañen?”.

Al respecto, consideró que “este paro fue poco auspicioso para lo que pretendían algunos dirigentes sindicales y políticos de Unión por la Patria. No tuvo un gran impacto y no significó nada”. “Ese bloque debería estar callado un tiempo y permitir que se gobierne, después del desastre que hicieron como Gobierno. Perdieron las elecciones por la mala gestión”, consideró sobre el frente peronista.

