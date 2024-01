Pichetto negó haber tenido reuniones privadas para negociar la ley ómnibus: "Sturzenegger no es funcionario"

El presidente del bloque Hacemos Coalición Federal de la Cámara de Diputados, Miguel Pichetto, negó tajantemente las versiones sobre supuestas reuniones que se habrían llevado a cabo en instalaciones por fuera del Congreso nacional para negociar la ley ómnibus, expresó que su voluntad de diálogo no es incondicional y, al mismo tiempo, desacreditó como interlocutor del Gobierno al economista Federico Sturzenegger, al recordar que "no es funcionario" de La Libertad Avanza.

Se trata de un mensaje por elevación al Gobierno para que deje de promover al exdirector del Banco Central como vocero autorizado para negociar cambios en la "ley de Bases", cuando no tiene un cargo formal y sólo recientemente se adelantó que liderará una "Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía". La aclaración de Pichetto ocurrió luego de la versión que se publicó en algunos portales sobre una supuesta reunión en un domicilio privado del barrio de Recoleta, que sería la vivienda de un empresario lobbysta, a la que distintos líderes parlamentarios de la oposición más amigable habrían acudido (entre ellos el rionegrino) para negociar cambios en el dictamen de mayoría.

Para llevar el dictamen al recinto y evitar el rechazo a la iniciativa o el desguace del articulado en la votación en particular, La Libertad Avanza necesita seguir puliendo el dictamen que en el plenario de comisión logró un acompañamiento mayoritario, pero con más disidencias parciales que apoyos plenos. En ese marco, sectores de Hacemos Coalición Federal denunciaron que entre la firma del dictamen de mayoría y el miércoles, el Gobierno nacional aplicó cambios a lo que se había acordado, resultando en un texto que desestimaba las exigencias de la oposición dialoguista.

Además de desestimar a Sturzenegger como interlocutor, Pichetto protagonizó cruces con el ministro de Economía

La situación tensó aún más los ánimos y podría eventualmente derribar los puentes de diálogo, detonando el acuerdo. Este jueves, el bloque presidido por Pichetto junto con Innovación Federal sacaron un comunicado en el que volvieron a marcarle la cancha al oficialismo, aclarando que la vocación de ayudar a la gobernabilidad tiene límites y no es un cheque en blanco.

"Quienes formamos parte de los bloques Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal tenemos el compromiso de otorgar gobernabilidad y darle al Gobierno las herramientas que necesita para sacar a la Argentina de esta profunda crisis. Sin embargo, no estamos dispuestos a hacerlo sin marcar diferencias y defender nuestras convicciones, ya que también nuestros votantes nos han otorgado un mandato que vamos a respetar", indicaron.

Reapareció Macri, con fuertes críticas al INCAA: "Esto no es promover el cine argentino, esto no es serio"

El fastidio y agotamiento de la paciencia por parte de la oposición dialoguista tuvo como expresión elocuente no solamente el cortocircuito de Pichetto con Sturzenegger sino también el fuego cruzado con Luis Caputo. "El ministro de Economía, Luis Caputo, que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos", publicó el miércoles Pichetto en X, a propósito de las advertencias respecto a que sus reformas económicas que no fueran acompañadas tendrían como consecuencia recortes en las partidas para las provincias.

El estruendo por las críticas de Pichetto llegó a oídos del ministro, quien devolvió la bomba al aclararle al diputado que si algo le sobraba era "valentía", pero que no fue al Congreso porque "tenía cosas más importantes que hacer", como negociar con el FMI. El funcionario pasó por alto que esas negociaciones se desarrollaron hace dos semanas y que luego podría haber ido al Congreso.

La suerte de la ley ómnibus de Milei se definirá en el recinto

Luego de un último e infructuoso intento de negociación bilateral de los distintos bloques de la oposición "amigable" con un emisario del Gobierno que se instaló en la Cámara de Diputados, las conversaciones quedaron suspendidas hasta nuevo aviso y la suerte de la ley ómnibus quedará atada a la votación del proyecto en el recinto. Distintas situaciones enrarecieron los consensos que parecían haberse alumbrado con el dictamen de mayoría, incluyendo los cruces de Miguel Ángel Pichetto.

Por un lado, el diputado cordobés de Hacemos Coalición Federal, Carlos Gutiérrez, ventiló que luego de que la oposición accediera a firmar el despacho en base a un texto consensuado, el Gobierno aplicó cambios en la redacción del texto. “Cuando creíamos que en el capítulo biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado", advirtió el legislador schiarettista en su cuenta de X.

Los cambios en el dictamen no se agotan allí. El diputado nacional de Innovación Federal, Agustín Domingo, denunció que el texto que se difundió horas después de la firma del dictamen de mayoría volvía a incluir la derogación del régimen diferencial de tarifas para usuarios residenciales de gas por zona fría. La eliminación de ese beneficio había sido una pretensión del Gobierno, pero que luego supuestamente había retirado, a petición de sectores dialoguistas de la oposición. Las retenciones a determinados productos de economías regionales y al régimen de pesca son otros de los ítems que se cambiaron.

Todavía no hay una fecha clara para la convocatoria a sesión, aunque se especula que sería el martes

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, negó que hubieran "negociaciones espurias" en hoteles o domicilios particulares por fuera de la Cámara de Diputados y minimizó la versión de Gutiérrez sobre cambios en el dictamen, aunque no fue certero y dejó flotando la sospecha. Más específico fue el jefe del bloque libertario en Diputados, Oscar Zago, quien expresó: "No sé por qué están diciendo que hubo modificaciones en el último dictamen. Hubo modificaciones cuando se bajó el número de artículos, pero de ahí a la presentación del día de ayer no hubo ningún tipo de modificación. Si hay alguna que otra modificación, se hará en el recinto", ratificó.

En efecto, la respuesta del oficialismo es que esas cuestiones sobre las que la oposición mantiene dudas y que creía que iban a ser zanjadas en el dictamen, finalmente serán corregidas directamente en el recinto. Sin embargo, introducir solamente una coma en un artículo en el recinto es una tarea por demás engorrosa, que suele demandar mucho tiempo de negociación fina y que trabaría enormemente la votación del paquete. Sin contar el "detalle" de que se trata de una mega ley de más de 500 artículos, en los que al menos un centenar tienen observaciones y podrían demandar el mismo trato especial.

Esto conduce inevitablemente a una sesión que podría batir todos los récords en extensión, y que tendrá que superar muchos escollos en el ripio de la discordia antes de llegar a un desenlace, sea el que fuera. Lo lógico hubiera sido que, para llevar el dictamen al recinto y evitar el rechazo a la iniciativa, La Libertad Avanza siguiera puliendo el dictamen que en el plenario de comisiones logró un acompañamiento mayoritario. En este contexto, las conversaciones continuaron este jueves en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde este jueves se apoltronó el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, para recibir uno a uno a los bloques.

"No vamos a aceptar ningún tipo de apriete": el severo mensaje del gobernador de Río Negro al Gobierno

Tras estas conversaciones fallidas que no son más que una ventana emergente del caos del plenario de comisiones en el que se alcanzó la firma de un dictamen de mayoría atado con alambre y con incumplimientos severos por parte La Libertad Avanza, los líderes de los bloques de la UCR, HCF e Innovación Federal se reunieron en las oficinas de Emilio Monzó y Nicolás Massot en el edificio anexo de la Cámara baja para unificar un curso de acción. La decisión que surgió fue plantear las posturas en el recinto, siguiendo las reglas de juego del oficialismo, cansados de que les hagan perder tiempo en negociaciones sin destino y estupefactos ante la impericia del oficialismo.

Acto seguido, tomó estado público el comunicado que sacó HCF junto con Innovación Federal para marcarle la cancha al oficialismo, aclarando que la vocación de ayudar a la gobernabilidad tiene límites y no es un cheque en blanco. Si la oposición dialoguista no disimula su fastidio y desconfianza ante los "manoseos" del dictamen, del otro lado el Gobierno expresa preocupación, por más que algunos voceros salgan a tranquilizar bajo la idea de que está todo encaminado. En este marco de confusión, desconfianza y fastidio, todavía no hay una fecha clara para la convocatoria a sesión, aunque se especula que sería el martes.

ML / ED