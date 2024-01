La lista completa con los nombres de diputados y diputadas que firmaron el dictamen de mayoría que logró el oficialismo respecto del proyecto de ley ómnibus se conoció luego del polémico plenario de comisiones de esta semana.

La iniciativa, que se someterá a debate el próximo martes, tuvo 55 adhesiones, de las cuales 34 fueron con disidencias y en medio de dos situaciones controversiales: la supuesta firma en blanco y el rechazo de los dialoguistas a las presiones del ministro de Economía, Luis Caputo.

La Justicia invalidó seis artículos sobre reforma laboral del mega DNU de Javier Milei

En la madrugada del miércoles, el gobierno logró que avance su dictamen mayoritario de la llamada "ley bases". Fue con 18 firmas de La Libertad Avanza más 17 del PRO, ocho de la Unión Cívica Radical (UCR), cuatro de Hacemos Coalición Federal, tres de Innovación Federal, cuatro votos de bloques unipersonales y hasta uno de Unión por la Patria.

Entre otros, firmaron los libertarios Oscar Zago, Lilia Lemoine y Gabriel Bornoroni, en pleno. Las disidencias fueron de María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Sabrina Ajmechet, María Florencia De Sensi y Laura Rodríguez Machado del PRO; Karina Banfi y Martín Tetaz del radicalismo; Juan Brugge de Hacemos Coalición Federal; Carlos Alberto Fernández, de Innovación Federal y hasta Agustín Fernández, exintegrante de Unión por la Patria y ahora del bloque "Independencia".

A la izquierda, los votos plenos del dictamen. A la derecha, los apoyos con disidencias.

"Esto es para salvar el tema del azúcar. Habían sacado un artículo referido al azúcar, hemos peleado para que se saquen todas las retenciones al limón, queremos que se mejore la fórmula de los biocombustibles. Estamos hablando de puestos de trabajo que son muy importantes en nuestras dos principales industrias", se justificó este jueves en Radio Con Vos el diputado que rompió con el bloque peronista.

El dictamen "se sigue escribiendo", denunció un diputado

Más allá de esa situación, un diputado de Hacemos Coalición Federal que rechazó el dictamen de mayoría hizo una grave denuncia pública: aseguró que los firmantes de la iniciativa mayoritaria aportaron su convalidación en una hoja en blanco y sostuvo que aún después de esa firma la iniciativa seguía en debate.

Los legisladores que firmaron el dictamen de la ley ómnibus

"Anoche se reunieron las comisiones que están tratando el proyecto de ley ómnibus en el Congreso y finalmente se conocieron los dictámenes. Dos de esos piden el rechazo completo de la ley, y hay uno del oficialismo que, insólitamente, seguro se sigue escribiendo en algún despacho del Congreso, porque los diputados y diputadas que lo firmaron lo hicieron en una hoja en blanco", lanzó Esteban Paulón, del Partido Socialista.

Después, durante una entrevista en El Destape Radio, el diputado añadió: "Mientras nosotros discutíamos, se estaba escribiendo el proyecto y circulaba una hoja en blanco para que firmen los del dictamen de la mayoría. Se fueron con una hoja firmada en blanco y recién hace 20 minutos le adjuntaron el contenido".

El kirchnerismo pidió una sesión especial en el Senado para luchar contra el DNU

Las versiones sobre el dictamen, que apareció más de 10 horas después de su firma, indican que se trataba de un acuerdo de palabra al que se intentó llegar para que el Gobierno no tenga una mala noticia antes del paro de la CGT. La versión apareció en horas de la tarde del miércoles.

"Se presentó el dictamen como lo había mandado el Poder Ejecutivo cuatro días antes, no hubo ningún cambio", aclaró Zago, jefe de bloque libertario. "Es todo el dictamen como se aprobó en el plenario, sin ningún tipo de modificación. Si hay una, dos o cinco cuestiones, se modificarán en el recinto", dijo.

Caputo, Pichetto y De Loredo: ¿peligra el paquete fiscal?

La polémica está lejos de terminarse: trascendidos indican que hubo un fuerte enojo de parte de Miguel Ángel Pichetto con actores del oficialismo, en particular con el ministro de Economía Luis Caputo.

"Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico", escribió el ministro en X.

Miguel Pichetto lapidó a Luis Caputo por la ley ómnibus: "No tuvo la valentía de venir al Congreso"

El enojo del peronista republicano se vio con una respuesta en esa misma red social. "El Ministro de Economía @LuisCaputoAR, que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos", escribió.

Después se sumó el radical Rodrigo de Loredo, también clave para darle al Gobierno el dictamen de mayoría, algo que de hecho reprochó: "Ministro @LuisCaputoAR nuestro bloque permitió el día de ayer que su gobierno cuente con un dictamen de comisión en tiempo récord, pese a la inédita minoría del gobierno en el Parlamento".

Los mensajes de Caputo que enojaron a Pichetto.

"Si su advertencia es para que ajustemos a los jubilados o aumentemos las retenciones, sepa que no va a suceder. Eso no va a ser ley. Desde ya agradecido de su valentía. Le recuerdo que los ministros no son votados por la gente y están a disposición de decretos o de juicio político. Que los gobernadores, en cambio, sí han sido votados por el pueblo de sus distritos. Que la gente no votó un ajuste a los jubilados ni un aumento de retenciones. Esto tampoco es una amenaza, es una respuesta a todos los jubilados y productores que se preguntan si el ajuste volverá a caer sobre ellos o si verdaderamente se produjo un cambio", sumó el radical cordobés.

Ambos intercambios dejaron en claro que el clima entre el oficialismo y la oposición "dialoguista" está lejos de ser cordial. Al día de hoy, eso pone en riesgo la aprobación de ejes centrales que tiene la ley y que así los considera el gobierno. El paquete fiscal es uno de ellos y que motivó la presión pública de Caputo, de recortarle a los gobernadores.

Tanto las respuestas de Pichetto como de De Loredo parecen no tener una vuelta atrás en términos políticos. Hasta el martes, el gobierno se juega la suerte de la ley ómnibus y las certezas, por ahora, son inciertas.

ASV/ff