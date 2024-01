Versiones cruzadas sobre un supuesto dictamen irregular de la Ley Ómnibus del que participó Sturzenegger

Para algunos diputados llamados "dialoguistas" con el oficialismo, que trabaja en lograr la aprobación de la ley ómnibus, el escándalo que se va ventilando por todos los pasillos del Congreso de lo que pasó con la firma de un dictamen que luego habría sido modificado unilateralmente podría ser un punto de inflexión. No sólo ponen ahora en duda el apoyo a la ley "bases", que se pospuso para votar el próximo martes, sino que hasta consideraron hacer una denuncia penal.

¿Qué es lo que pasó? PERFIL pudo reconstruir que este grupo de diputados dialoguistas, representados por legisladores del radicalismo, del bloque de Miguel Ángel Pichetto Hacemos Coalición Federal (HCF), además del PRO y los propios de La Libertad Avanza, habían alcanzado un dictamen por mayoría con 55 firmas el miércoles a la madrugada, para avanzar en el tratamiento del mega paquete de leyes que envió el gobierno de Milei. 34 fueron con disidencias. Pero ese contenido que se firmó no sólo que nunca llegó a la prensa en un primer momento, sino que hasta muchos de los firmantes del oficialismo no sabían la letra chica del contenido tampoco. "Era un texto de guía", reconocieron.

El punto es que según denuncian ahora otros de los diputados que se prestaron a firmar, el contenido de ese dictamen acordado fue modificado en las 13 horas que hubo en el medio, cuando a la tarde del mismo día miércoles apareció la versión visada. La bronca en algunos es por el contenido y en otros por la forma: es que entre los cambios hay modificaciones claves sobre las zonas frías, también en el tema de los biocombustibles, en las retenciones a productos regionales y en la pesca, cambios sensibles que los gobernadores de Juntos por el Cambio habían negociado con el propio Guillermo Francos, ministro de Interior. Se llevaron una sorpresa con sabor a traición.

Uno de los que acusó esos cambios fue el diputado de Córdoba Carlos Gutiérrez, vicepresidente de HCF: "Cuando creíamos que en el capítulo biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado. Es muy grave y deja claro que al Gobierno Nacional lo único que le importa es la recaudación, careciendo de un plan de desarrollo productivo".

Por otro lado, las acusaciones que surgieron de otro grupo de legisladores es que esos cambios no se hicieron en el parlamento, lugar correspondiente para hacerlos, sino en un departamento en Puerto Madero de un colaborador del espacio, y con la presencia del asesor y padre de la ley, Federico Sturzenegger.

"Me invitaron a una reunión y cuando vi que era para puntear la ley con Sturzenegger, me fui", lanzó Oscar Agost Carreño, diputado Nacional por Córdoba del bloque Hacemos Coalición Federal y Presidente del PRO Córdoba. "El documento que propone La Libertad Avanza es un mal dictamen, por eso tenemos fuertes disidencias. Eso hace peligrar la ley", agregó, en diálogo con Futurock.

Otra denuncia fue la que lanzó Esteban Paulón, del Partido Socialista, sobre la firma de un dictamen "en blanco": "Anoche se reunieron las comisiones que están tratando el proyecto de ley ómnibus en el Congreso y finalmente se conocieron los dictámenes. Dos de esos piden el rechazo completo de la ley, y hay uno del oficialismo que, insólitamente, seguro se sigue escribiendo en algún despacho del Congreso, porque los diputados y diputadas que lo firmaron lo hicieron en una hoja en blanco".

Desde la Coalición Cívica llegaron a analizar hacer una denuncia penal por eso, aunque por el momento no hay definiciones. La CC de Elisa Carrió había presentado su propio dictamen en el plenario, reparando en la cantidad de facultades legislativas que se le delegarían al presidente Javier Milei por un año con posible extensión a dos.

Lo que argumentaron desde los espacios que participaron de aquella reunión fuera del Congreso es que lo que se estaba redactando es una "hoja de ruta" o "guía" para la sesión, pero que no contemplaba cambios.

Adorni negó cambios en el dictamen

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno no llevó adelante cambios en el texto del dictamen de mayoría aprobado por el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados y afirmó que el proyecto de ley Bases "en principio" se debatirá en el recinto "la semana siguiente".

Según Francos, los cambios en la ley ómnibus son "la máxima capacidad de cesión" que tiene el Gobierno

En su habitual conferencia en Casa Rosada, Adorni respondió así a un posteo en la red social X hecho por el diputado Gutiérrez, quien dijo que "se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron" en un aspecto relacionado con los biocombustibles.

Otro de los que salió a garantizar que no hubo cambios es el firmante del dictamen, el diputado de la UCR Luis Picat, quien en diálogo con Radio Con Vos dijo que el procedimiento fue correcto porque el dictamen que se firmó fue con disidencias, donde por ejemplo estaba la cuestión de biocombustibles, pero que "el dictamen es uno sólo". "Desconozco lo que el amigo de Córdoba, Carlos (Gutiérrez) haya visto. Pero hasta aplicamos Inteligencia Artificial para comparar el dictamen firmado con el visado y no había cambios. Cada uno de los artículos que votamos en disidencia no cambió una coma", afirmó ante las preguntas en el programa de Alejandro Bercovich.

"Desconozco por qué tardaron 13 horas en conocerse. Para mí hay una cierta intencionalidad. Hay una desprolijidad del gobierno igual, nosotros estamos cuidando para que el martes se pueda votar", concluyó.

