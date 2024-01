Julia Strada caracterizó que la movilización de la CGT superó todas las expectativas y se convirtió en una protesta transversal a la sociedad. "Hubo una estrategia nacionalista de defensa de lo nuestro, y creo que eso prendió mucho en la gente", expresó la economista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Julia Strada es economista, diputada nacional por Unión por la Patria y directora del Centro de Economía Política Argentina. Además, fue directora del Banco Nación durante la gestión de Alberto Fernández, y también ejerció el periodismo económico como columnista en C5N.

¿Qué balance haces de la jornada de ayer?

En relación a la movilización de ayer, creo que desbordó la propia convocatoria inicial que tenía que ver con un componente gremial, excluyente, y además de ese componente gremial que salió no sólo en el Congreso de la Nación, sino también en distintos lugares. Estuve siguiendo de cerca la movilización en Rosario, y participaron una enorme cantidad de rosarinos y rosarinas.

Fundamentalmente lo que hemos detectado es que hubo gente suelta, hubo gente de a pie que incluso se movilizó por formas creativas, porque hubo muchos problemas para llegar al Congreso de la Nación, y cada uno iba por su reclamo específico.

Hubo una gran cantidad de damnificados por las medidas económicas de Caputo del 12 de diciembre, pero además específicamente damnificados si esta ley sale en distintos aspectos, en lo que hace a salud, a educación, en lo que hace a cultura, en lo que hace a jubilados.

Así que lo que yo veo es una movilización masiva, transversal, altamente convocante, más de medio millón de personas, y que además fue con un mensaje claro, no con un mensaje confuso, diverso, sino con un mensaje claro que es no queremos ni este proyecto de ley, ni el DNU, porque son agresivos para la Argentina, retroceden en soberanía. “La patria no se vende” fue una consigna que se cantó, más allá de que sectores políticos donde yo pertenezco la levantamos, yo la escuché cantada por otros sectores, y me parece que hubo una estrategia nacionalista de defensa de lo nuestro, y creo que eso prendió mucho en la gente.

Respecto de la posposición, de una semana para el tratamiento de la ley en el recinto, después de haber obtenido dictamen de mayorías, aun con muchas disidencias, ¿qué significa? ¿Hay dificultades por parte del oficialismo de lograr su aprobación?

Yo creo que pasaron dos cosas. Primero creo que la movilización, porque fue el miércoles a la mañana que se definió que se pasaba al martes la sesión, también genera un punto bisagra, un antes y después. Es difícil ir a votar cuando tenés un mensaje muy claro exactamente el día anterior.

Para mí la decisión de moverlo al martes tiene que ver con la masividad de la movilización.

Pero otra cosa no es menor. Hay problemas con el dictamen, Jorge seguramente lo estuviste comentando en el programa.

Están saliendo cada vez más datos, más información a la luz en relación a dos momentos. El momento del martes a la noche, en donde a la 1 y 40 de la madrugada se firma un dictamen prácticamente en blanco. Nosotros, diputados y diputadas que firmamos un dictamen en minoría, de Unión por la Patria, pero cualquier otro diputado que ha firmado un dictamen en minoría, Mónica Fein lo dice, nunca hemos tenido el papel o el digital del dictamen en mayoría hasta ayer que me lo han enviado cerca del mediodía.

Es decir, le dieron un dictamen en blanco, le firmaron un dictamen en blanco, y lo que ocurrió asociado a eso es que evidentemente hubo cambios respecto de lo que los propios diputados creyeron que firmaron en el dictamen en mayoría. Y eso ya tiene una connotación de irregularidad y de ruptura institucional respecto a cómo debe funcionar el Congreso, que a mí me parece grave.

Yo sí creo en las formas, y lo que venía ocurriendo en el Hotel Savoy la semana anterior, con reuniones en donde se definía la política legislativa por fuera del Congreso, mientras nosotros escuchábamos a la organismos de la Sociedad Civil, había diputados y diputadas con el Poder Ejecutivo armando allí la política legislativa.

Bueno, esto corona de una manera muy irregular entre el martes a la noche y ayer miércoles y creo que esto es inaceptable y ojalá quienes realmente creen en las formas, no solo en el fondo, estoy hablando de los diputados opositores, pero hoy finalmente dialoguistas, puedan hacer un punto y aparte, y puedan realmente marcar un límite con el Gobierno porque esto es irregular.

Sos de otra generación, pero ¿qué te pasa al ver a Miguel Ángel Pichetto en este papel destacado habiendo sido el conductor de la bancada en lo que antes era Unión por la Patria en el Senado?

Te voy a decir algo quizás polémico, pero lo discutimos con compañeros de militancia que tienen mi edad. Cuando Milei habla de la casta, y señala a la casta, yo agregaría la económica y la judicial que no la pone, pero cuando habla de la casta política, no solo yo no me siento parte de eso, sino que además siento que efectivamente está marcando un problema, que comparto, hay que resolver. Es decir, hay una casta, claro que la hay, Pichetto es parte de esto, y puedo mencionar a otros también, que son dadores de gobernabilidad sin importar cuál es el proyecto político que está detrás, es decir, no siguen una idea.

Yo me incorporo al Congreso porque sigo una idea, tendré algún día voto mayoritario, algún día tendré voto minoritario, pero yo sigo una idea, si me tengo que ir mañana me voy, y no me voy a morir por eso.

Ahora, uno encuentra castas que efectivamente, junto con el poder económico, gobiernan la Argentina, o pretenden gobernar la Argentina más allá de lo que la gente vota, decide o se expresa en la calle, lo cual a mí me genera profundo rechazo.

Lo que quiero decir para completar la idea es que Milei finalmente elaboró un discurso de la casta que él mismo abandonó porque hoy está rodeado y gobierna junto con los que supuestamente vino a combatir. Él convenció a un conjunto de la población que iba a hacer algo distinto y finalmente hizo lo mismo.

Así que lo que quiero decir con eso, es que yo me siento muy lejos, creo que generacionalmente tenemos el desafío de romper con eso, y de ser claros frente al conjunto de la sociedad, porque los que nos metimos en política para hacer otra cosa no podemos avalar estas conductas.

¿No es un error aceptar la palabra casta e incorporarla cuando, por el contrario, cualquier nación organizada requiere una burocracia profesional de gente que se dedique al servicio público, y es un error considerar que las personas que llevan 10, 20 o 30 años dedicándose al servicio público son una casta cuando son una vocación? ¿E inclusive para algunos es una profesión?

Sí, está buenísima tu pregunta, la verdad que sí. Cuando uno hace el juego de palabras con Milei es precisamente para marcar la contradicción.

Además porque ha profundizado en el discurso público el propio gobierno con Adorni todos los días nos recuerda a eso, y creo que la contradicción hay que marcarla.

Ahora, después viene el segundo momento, que es la reflexión. Yo sí creo que hay poderes permanentes en la Argentina, no sé si “casta” es la forma de llamarlo, no es la política, pero hay poderes permanentes, hablo fundamentalmente del poder económico, pero también del Poder Judicial y de operadores que están siempre, que efectivamente buscan defender intereses.

Cuando uno mira el documento que le arma FIEL a Alfonsín, en 1984, se lo manda en una nota al presidente en 1985, y mira ese documento de reformas económicas en donde incluye privatizaciones, tercerización laboral, achicamiento del Estado, reforma laboral, uno encuentra la propuesta del poder económico de aquel entonces, que luego finalmente Alfonsín no llevó adelante, la llevó adelante Menem, y uno encuentra ahí una continuidad de un poder permanente, un poder fáctico, que nunca abandona una agenda ni un objetivo.

Ahora, la política, sí, creo que hay que adoptar de alguna manera alguna actitud más reflexiva, y trasladarla al conjunto de la sociedad, respecto del rol que tienen, que tenemos, los que vivimos de un sueldo y no de un aporte por izquierda de alguna empresa, los que vivimos de un sueldo de diputado o diputada, o del legislador porteño, o yo que fui directora del Banco Nación, solo vivimos de eso, nos dedicamos 100% a estudiar, porque la verdad que estudiamos los temas, a reflexionar, a debatirlos, y estamos muy lejos de ser un enclave en el Estado.

Además la función del Estado, que no es estrictamente la de la política, quiénes forman parte del Estado también tienen que tener esa formación profesional, y los propios trabajadores del Estado y sus organizaciones, pienso en ATE, han intentado de ciertas maneras, sobre todo estos días que en el Estado se busca achicar, hacer valer el trabajo estatal para defender una estructura que tiene que ser eficiente.

Tenemos que encontrar la manera, para que además no nos tilden de casta, de que el Estado funcione de la forma más eficiente posible, porque la mejor manera es demostrarnos que funciona y que los servicios llegan.

